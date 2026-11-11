Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potanın Perileri canlı yayını
Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:41

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potanın Perileri canlı yayını

2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu heyecanı başlıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk sınavında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı ağırlıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler için dev karşılaşmanın yayın saati, şifresiz yayın kanalı ve tüm maç detayları netleşti. Peki; Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potanın Perileri canlı yayını
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Potanın Perileri, parkeye yeni başantrenörü Frederic Dusart yönetiminde çıkarak gruba galibiyetle başlamayı hedefliyor. İstanbul'daki taraftar desteğini arkasına alacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkış yolundaki ilk engelini kayıpsız geçmek istiyor.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ SALONDA OYNANACAK?

FIBA 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk müsabakası olan Türkiye - Karadağ maçı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'un modern spor tesislerinden biri olan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadelede, parkede üst düzey bir mücadele yaşanması bekleniyor.

POTANIN PERİLERİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, televizyondan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Türkiye - Karadağ maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

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AY-YILDIZLI EKİPTE YENİ DÖNEM: FREDERİC DUSART İLK SINAVINDA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Karadağ müsabakasıyla birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Başantrenörlük görevine getirilen Frederic Dusart, ay-yıldızlıların başında ilk resmi maçına Karadağ karşısında çıkacak. Deneyimli çalıştırıcının önderliğinde sahaya çıkacak olan milli basketbolcularımız, tempolu hücum organizasyonları ve agresif savunma anlayışıyla parkeden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

Karadağ karşılaşmasının ardından eleme maratonuna ara vermeden devam edecek olan Potanın Perileri'nin sonraki maç programı da kesinleşti:

14 Kasım 2026 Cumartesi (TSİ 20.40): İsrail vs Türkiye

17 Kasım 2026 Salı (TSİ 19.00): Polonya vs Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potanın Perileri canlı yayını
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