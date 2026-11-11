Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potanın Perileri canlı yayını

Potanın Perileri, parkeye yeni başantrenörü Frederic Dusart yönetiminde çıkarak gruba galibiyetle başlamayı hedefliyor. İstanbul'daki taraftar desteğini arkasına alacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkış yolundaki ilk engelini kayıpsız geçmek istiyor.
FIBA 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk müsabakası olan Türkiye - Karadağ maçı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'un modern spor tesislerinden biri olan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadelede, parkede üst düzey bir mücadele yaşanması bekleniyor.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Karadağ müsabakasıyla birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Başantrenörlük görevine getirilen Frederic Dusart, ay-yıldızlıların başında ilk resmi maçına Karadağ karşısında çıkacak. Deneyimli çalıştırıcının önderliğinde sahaya çıkacak olan milli basketbolcularımız, tempolu hücum organizasyonları ve agresif savunma anlayışıyla parkeden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Karadağ karşılaşmasının ardından eleme maratonuna ara vermeden devam edecek olan Potanın Perileri'nin sonraki maç programı da kesinleşti:
14 Kasım 2026 Cumartesi (TSİ 20.40): İsrail vs Türkiye
17 Kasım 2026 Salı (TSİ 19.00): Polonya vs Türkiye