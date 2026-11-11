Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potanın Perileri canlı yayını

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ SALONDA OYNANACAK?

FIBA 2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk müsabakası olan Türkiye - Karadağ maçı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'un modern spor tesislerinden biri olan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadelede, parkede üst düzey bir mücadele yaşanması bekleniyor.