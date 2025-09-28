Türkiye kış turizminde zirveye oynuyor

Kış turizminin önemli şehirleri Erzincan ve Erzurum'daki kayak merkezleri, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) teknik toplantılarında dünya vitrinine taşındı. Toplantılara, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın yanı sıra kayak merkezlerindeki teknik ekip katıldı. Toplantılarda, Türkiye'nin kış turizminde daha etkin konuma gelmesi için Palandöken ve Ergan'ın tanıtımı yapıldı.Toplantıda, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, 16-18 Ocak 2026'da yapılacak Avrupa Cross Snowboard yarışmalarına ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu "Dünya çapında prestije sahip böyle büyük bir organizasyonun Erzincan'da gerçekleşecek olması yalnızca spor turizmi açısından değil Erzincan'ın tanıtımı, uluslararası bilinirliği ve bölgesel kalkınması açısından da çok önemli bir dönüm noktası. Ergan Dağı sadece kayakseverlerin değil uluslararası sporcu ve izleyicilerin de buluşma noktası olacak. Erzincan'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bu organizasyonlarla Avrupa ve dünyaya tanıtılacak." dedi.