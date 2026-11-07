Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’da tamamlanıyor

Adana Kültür Yolu Festivali'nin Adana Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, il protokolü, sanatseverler ile şehit ve gazi ailelerinin yakınları katıldı. Adana'nın yıl boyunca farklı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Vali Yavuz, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de kente yeni renkler ve hikayeler katacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Taşköprü'den Anavarza'ya uzanan tarihi mirası ve Toroslar'ın kültürel zenginliğiyle Adana'nın köklü bir medeniyet birikimine sahip olduğunu ifade etti. Yazgı, Adana'da dokuz gün boyunca 12 mekanda, 23 ayrı noktada 252 etkinlikle şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katacaklarını dile getirdi.

10 KASIM'DA ATATÜRK ANISINA ÖZEL SENFONİK KONSER

Adanalılar Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Merkez Park'ta düzenlenecek konserlerde bir araya gelecek. Festival kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım'da özel bir senfonik konserle anılacak. Merkez Park'ta gerçekleştirilecek "10 Kasım Özel Konseri: Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" programında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Eray İnal yönetiminde sahne alacak. Murat Karahan ve Feryal Türkoğlu'nun solist olarak yer alacağı konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Anadolu türküleri ve opera aryaları senfonik düzenlemelerle seslendirilecek.

GELECEK YIL 32 ŞEHİRDE DÜZENLENECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana'da tamamlanacak ve 2026 takviminin ardından 2027 yılında kapsamını genişleterek yoluna devam edecek. Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da rotaya dahil olmasıyla festival, gelecek yıl toplam 32 şehirde düzenlenecek.