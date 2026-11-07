Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde son kez heyecan başladı: Adana 9 gün festival coşkusu yaşayacak!

"ÇUKUROVA'NIN BEREKETİ ASLA TÜKENMEZ"

Adana Valisi Mustafa Yavuz, konuşmasında Adana'nın tarihi, kültürel ve insani zenginliğine dikkat çekerek kentin en belirgin özelliğini "bereket" sözüyle ifade etti. Adana'nın binlerce yıllık geçmişiyle her köşesinde ayrı bir hikaye barındırdığını belirten Yavuz, Orhan Kemal'in eserinde yer alan Murtaza karakteri üzerinden de kentin emek ve üretim kültürüne değinerek Adana'nın yalnızca tarımda değil, yetiştirdiği yazarlar, şairler, müzisyenler, sporcular ve sanatçılarla da önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

Adana'nın yıl boyunca farklı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Yavuz, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de kente yeni renkler ve hikayeler katacağını ifade etti. Adana'nın yılın 12 ayı festivallerle buluştuğuna dikkat çeken Yavuz, "Çünkü Adanalılar hayatı seviyor. Heyecanı seviyor. Bir araya gelmeyi sevinci paylaşmayı seviyor. Bu yüzden festivaller Adana'ya Adana'da festivallere çok mu çok yakışıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu şehre yeni renkler, yeni sesler ve yeni hikayeler katmasını canı gönülden diliyoruz, istiyoruz." dedi.