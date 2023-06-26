Türkiye o gece destan yazdı kızımızın şehit olması onur

Çocukluk hayali olan polislik mesleğine 15 Temmuz'dan 10 ay önce başlayan Kayserili Cennet Yiğit, kendisi gibi polis olan çocukluk arkadaşları Kübra Doğanay ve Gülşah Güler ile birlikte 15 Temmuz gecesi özel harekâta gitti. FETÖ'cü hainlere karşı koymak için silahlığa silah almaya giden Cennet Yiğit, FETÖ'cü hainlerin attığı bombayla şehit düştü. 1 ay sonra nişanlanacak olan Cennet'ten geriye söz yüzüğü ile hayalleri kaldı. Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi kızı Cennet Yiğit'i şehit veren anne Huriye Yiğit, 15 Temmuz'un üzerinden geçen 7 yıla rağmen ne acısının, ne öfkesinin ne de kininin dindiğini söyledi.Ülkedeki FETÖ artıkları bitene kadar acısının ve kininin hep diri kalacağını belirten Huriye Yiğit, "Kolayına kurulmayan bu ülke, şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor. Sakarya'da, Dumlupınar'da binlerce askerimiz bu vatan ayakta kalsın diye şehadet şerbeti içti. Ne mutlu ki benim kızım da 15 Temmuz gecesi bu vatan için can veren o şehitlerden oldu. 15 Temmuz'un üzerinden neredeyse 7 yıl geçti. "Bu ülke için bir Cennet değil bin Cennet feda olsun. O gece Türkiye büyük bir destan yazdı. Şehitlerimizle, gazilerimizle ve halkımızla FETÖ belasına geçit vermedik. Ben kızımı o gece şehit verdim. Bu benim için bir onurdur. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz" diye konuştu.