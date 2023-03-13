Türkiye Okçuluk Federasyonu, deprem bölgesindeki sporculardan kayıt ücreti almayacak

Depremin etkilediği iller için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği hatırlatılarak, "OHAL kapsamındaki illerimizde yer alan kulüp sporcularımızın tof.portal.gov.tr adresi üzerinden yapacakları sporcu kayıtlarından 31 Aralık tarihine kadar kayıt ücreti alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca yine bu illerde bulunan kulüp ve ferdi sporcularımızdan 31 Aralık tarihine kadar ulusal yarışmalarımız için kayıt ücreti alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.