Türkiye orman yangınları ile mücadelesini dünya ile paylaşıyor

Program, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesini ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni (UOEM) konu alan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Ardından katılımcılara hitap eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, orman yangınlarının küresel ölçekte ortak mücadele gerektiren önemli bir sorun olduğuna ve ülkeler arasında bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI PAYLAŞIMA AÇIK

Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede sahip olduğu bilgi birikimini, kurumsal kapasitesini ve bu alandaki tecrübelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede edindiği tecrübelerin uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği programda, Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin bu süreçte üstlendiği rol ön plana çıktı.

45 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER GELECEĞE NEFES OLDU

Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin tesislerinin ziyaret edilmesi öncesinde, katılımcılar "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinlik sahasında düzenlenen fidan dikimine katıldı. Farklı ülkelerden bakanların ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikiminde, doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması yönündeki ortak kararlılık vurgulandı. Toprakla buluşturulan fidanlar, ülkeler arasındaki dostluğun, dayanışmanın ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak hareket etme iradesinin simgesi oldu.

ULUSLARARASI ORMANCILIK EĞİTİM MERKEZİ TANITILDI

Fidan dikiminin ardından katılımcılara Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri, eğitim kapasitesi ve teknik imkânları tanıtıldı. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede sahip olduğu bilgi birikiminin uluslararası düzeyde paylaşılmasına katkı sunan merkezin, ülkeler arasında eğitim, tecrübe paylaşımı ve ortak kapasite geliştirme çalışmalarındaki önemine dikkat çekildi.Orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesini hedefleyen etkinlik, tesislerin tanıtımıyla sona erdi. Türkiye, sürdürülebilir orman yönetimi ve orman yangınlarıyla mücadele alanındaki bilgi ve tecrübelerini uluslararası ortaklarıyla paylaşarak küresel iş birliğine katkı sunmayı sürdürüyor.