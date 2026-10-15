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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:36

Türkiye sınırında 163 bin euroyu TIR’a gizlemişler!

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda, Türkiye sınırından geçen bir TIR’da yaklaşık 163 bin euro beyan edilmemiş nakit para ele geçirildi. Gümrük ekiplerinin yaptığı detaylı aramada, paraların sürücü kabinindeki buzdolabının altına ve yatak bölümüne gizlendiği ortaya çıktı.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Türkiye sınırında 163 bin euroyu TIR’a gizlemişler!
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Türkiye ile Bulgaristan arasındaki en yoğun geçiş noktalarından Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, yüklü miktarda beyan edilmemiş nakit para bulundu. Risk analizi kapsamında şüpheli görülen TIR, gümrük görevlileri tarafından detaylı aramaya alındı.

BUZDOLABININ ALTINA VE YATAĞA SAKLAMIŞLAR

TIR'ın sürücü kabininde yapılan fiziki aramada, polietilen filme sarılmış euro banknotları bulundu. Paraların buzdolabının altına ve yatak bölümüne gizlendiği belirlendi. Yapılan incelemede, gümrük yetkililerine beyan edilmeyen paranın toplam değerinin yaklaşık 163 bin euro olduğu tespit edildi.

KAPIKULE'NİN KARŞISINDA DENETİMLER SÜRÜYOR

Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından duyurulan olayda, risk analizi sonucu gerçekleştirilen detaylı kontrolün ardından beyan edilmemiş nakit para ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili gümrük mevzuatı kapsamında işlem yapıldı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli kara sınır kapılarından Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo'da gerçekleştirilen operasyon, sınır geçişlerinde yapılan gümrük denetimlerini bir kez daha gündeme getirdi.

#EDİRNE #AVRUPA #TÜRKİYE #BULGARİSTAN
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Türkiye sınırında 163 bin euroyu TIR’a gizlemişler!
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