Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 18:54

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam’ı desteklemek isteyen basketbol severler ise ‘’Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan basketbol maçı için heyecan dorukta! FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri ikinci tur ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. 12 Dev Adam'ı desteklemek isteyen basketbol severler ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi ''Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı izle kanalı…

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan maçı, 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye Sırbistan karşılaşması, NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv

ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

MAÇ PROGRAMI

  • 28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan
  • 10 Kasım: Türkiye-Belçika
  • 13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
  • 24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
  • 27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye
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Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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