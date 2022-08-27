Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan basketbol maçı için heyecan dorukta! FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri ikinci tur ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. 12 Dev Adam'ı desteklemek isteyen basketbol severler ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi ''Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı izle kanalı…

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan maçı, 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.