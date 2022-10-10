Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? (Filenin Sultanları) Türkiye - ABD voleybol maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final maçları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile filede kozlarını paylaşacak. Zorlu maçı televizyonda canlı izlemek isteyenler yoğun şekilde "Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye voleybol maçı canlı yayın ve saat bilgileri şöyle;
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.
A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.