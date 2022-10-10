Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? (Filenin Sultanları) Türkiye - ABD voleybol maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?





B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.

A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.