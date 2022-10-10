Haberler Yaşam Haberleri Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? (Filenin Sultanları) Türkiye - ABD voleybol maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 22:49 Son Güncelleme: 10.10.2022 22:49

Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? (Filenin Sultanları) Türkiye - ABD voleybol maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri’yle karşılaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen voleybolseverler yoğun maçın canlı yayın bilgilerini öğrenmek için “Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan “Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları Türkiye - ABD voleybol maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final maçları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile filede kozlarını paylaşacak. Zorlu maçı televizyonda canlı izlemek isteyenler yoğun şekilde "Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye voleybol maçı canlı yayın ve saat bilgileri şöyle;



FİLENİN SULTANLARI" FIVB DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA YARIN ABD İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.

A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.



Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.

FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.

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Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? (Filenin Sultanları) Türkiye - ABD voleybol maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?
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