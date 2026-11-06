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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Türkiye yavrumuza şifa, bize vatan oldu

Fanconi Sendromu hastası 5 yaşındaki Gazzeli Kareem Foad, Adana'da sağlığına kavuştu. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan anne İman Saed İbrahim, "Türkiye yavrumuza şifa, bize vatan oldu" sözleriyle minnettarlığını dile getirdi.

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Türkiye yavrumuza şifa, bize vatan oldu
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Türkiye dört koldan Filistinlilerin yaralarını sarmaya devam ediyor. İsrail zulmünde yaralanan ya da hasta olan Gazzeli çocukların tedavileri Adana'da sürerken, 5 yaşındaki böbrek fonksiyonu (Fanconi Sendromu) hastası Kareem Foad da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şifa buldu.
Türkiye'de sağlığına kavuşan Kareem, annesi İman Saed İbrahim (30) ve ablası Aya Alı Foad (13) ile birlikte AFAD'ın konteyner kentinde yaşamlarını sürdürüyor.
Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) başvurduğunu anlatan İman Saed İbrahim, iznin çıkmasıyla Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını belirterek, "Hepimize izin çıkmıştı. Ama eşimi gözaltına aldılar. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz. Biz daha sonra Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Adana'ya getirildik. Yavrumu kaybedeceğim diye çok korkuyordum ama Türk doktorları yavruma şifa oldu ve sağlığına kavuşturdu. Eğer Türkiye'de tedavi olmasaydı yavrum hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADANA #TÜRKİYE
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Türkiye yavrumuza şifa, bize vatan oldu
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