Türkiye yüz ölçümünü değiştiren hastane deniz dolgusu, uydu fotoğraflarında

HASTANE ODALARI DENİZ MANZARALI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından dolgu alanı yapılan projede, Sağlık Bakanlığı'nca da zemin etüt çalışmaları başlatıldı. Odaları deniz manzaralı planlanan hastane inşaatı, ihtiyaç duyulması halinde 1500 yatağa kadar çıkarılabilecek. 4 blok halinde 5 kat şeklinde yöresel mimaride yapılacak hastane binası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet verecek. Rize'de yaşayanlar ise hastanenin bitirilmesini dört gözle beklediklerini söyledi. Denize dolgu işlemlerinin çok hızlı tamamlandığını söyleyen Nihat Kopuz, "Hem bölgemiz hem de ilimiz açısından çok değerli bir yatırım. Ayrıca Gündoğdu mahallemize de çok şeyler katacağını düşünüyoruz. Hastanenin inşaatıyla burada da vizyon değişimleri başladı. Yatırımlar arttı, hareketlenmeler başladı. Çok büyük bir hizmet, yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.