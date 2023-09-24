Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?
Giriş Tarihi: 24.9.2023 23:36 Son Güncelleme: 24.9.2023 23:36

Türkiye'de Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası’na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türkiye'de Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

Türkiye’de Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Türkiye'de Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: Türkiye'de Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?



SEÇENEKLER

A- Mustafa Bülent Ecevit
B- Süleyman Sami Demirel
C- Mahmut Turgut Özal (CEVAP)
D- Ahmet Mesut Yılmaz


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Türkiye'de Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?
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