Türkiye’de bir ilk! 85 bin metrekare üzerine kurulan Üsküdar Çocuk Köyü açıldı

Üsküdar Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Üsküdar Çocuk Köyü'nü hayata geçirdi. Üsküdar ile Beykoz arasındaki Küçüksu'da 85 bin metre kare büyüklüğünde bir araziye kurulan Üsküdar Çocuk Köyü, çocuklara şehrin göbeğinde köy yaşamı sunuyor. Bir köyde bulunabilecek her şeyin bir arada bulunduğu köyde meydan, değirmen, gölet, Pazar alanı, çiftlik, köprü, köy cami ve evleri betonlaşan dünyada çocuklara yeni bir nefes alanı oldu. Büyük bir emeğin ve özverinin ürünü olan Üsküdar Çocuk Köyü, bugün açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile milletvekilleri ve çocuklar katıldı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR PROJE

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu çocuk köyü dünyada bir ilktir. Bugüne kolay gelmedik. 2021 yılında burası bir metruk alandı. Üsküdar'a böyle bir proje yapalım dediğimde arkadaşlarımız bizim bunu yapacak yerimiz ve paramız yok dediler. Ben de o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'a konuyu açtım. Bizi bu güne kadar hiç yalnız bırakmamıştı. Konuyu kendisine aktardığımda hemen başlayalım dedi. Zor bir projeydi. Örneği dünyada olmayan bir projeydi. Singapur'da olduğunu söylediler incelemek için oraya gittim. İncelediğimde bize göre olmadığını gördüm" dedi.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Zor işin üstesinden geldiklerini ve ortaya çıkan çocuk köyünün tüm yorgunluklarına değdiğini belirten Hilmi Türkmen, "85 bin metre kare alanda zor bir yaptık. Tüm yorgunluğumuza değdi. El ele vererek dünyada örneği olmayan çok özel bir projeyi çocuklarımıza armağan ediyoruz. Laf üreten ile eser üretenleri milletimiz biliyor. 31 Mart'ta da laf üretenlerle eser üretenler ayırt edilecektir. Eserlerimizle çocuklarımızın karşısındayız. Çocuklarımızın gülümsemesi bize her şeyi unutturdu. Çocuk kötü bütün İstanbullulara hayırlı olsun. Köyümüze giriş ücretsizdir. Çocuklarımız ata binecek. Ağaçlardan meyve toplayacak, tahta arabalara binecek, değirmende un öğütecek" diye konuştu.