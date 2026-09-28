Türkiye’de bir ilk: Keçiören Belediyesi’nden eğitime tam kapsamlı destek paketi!

"Burası Keçiören, sözümüz var. Biz evlatlarımızın her zaman yanında olacağız, buna kararlıyız. Onlar okuyacak; vatanına, milletine, devletine faydalı bireyler olacak. Bağımlılık ve uyuşturucu illeti bu ilçede kökten yok olacak. Tüm evlatlarımız güzel bir kalemle, renkli bir defterle okula gidecek. Arkadaşı kantinden tostunu yerken diğer evlatlarımız onu izlemeyecek.

KeçiKart sahibi ailelerimizin ilkokulda okuyan çocukları için kantin, tüm kademelerdeki evlatlarımız için Keçiören esnafımızda geçerli kırtasiye desteği veriyoruz. Ayrıca bu yıl bir adımı daha atarak ortaokulda okuyan çocuklarımız için servis desteğini de başlattık. Böylece hem çocuklarımız eşit imkânlarla eğitim alıyor hem de esnafımız çarkını döndürüyor. Evlatlarımızın gülüşüne dünyaları sığdırabilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör