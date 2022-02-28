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Giriş Tarihi: 28.2.2022 10:15 Son Güncelleme: 28.2.2022 10:30

Türkiye’de bir ilk! Soyadının verildiği hastaneye başhekim oldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Türkiye’de bir ilk! Soyadının verildiği hastaneye başhekim oldu.

2016 yılında Siirt/Pervari'de şehit düşen Halit Şiltak’ın kuzeni soyadının verildiği Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne başhekim oldu.

1 Eylül 2016 tarihinde Siirt'in Pervari İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halit Şıltak'ın ismi Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında hizmete giren 50 yataklı Hilvan Devlet Hastanesi'ne verilmişti. Uzmanlık eğitimi için Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Koçoğlu'nun görevinden ayrılmasıyla boşalan Başhekimlik görevine Şehit Halit Şiltak'ın amcası oğlu Dr. Mehmet Fatih Şiltak atandı.

Dr. Mehmet Fatih Şiltak; "Ben Dr. Mehmet Fatih Şiltak, bugün itibariyle Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesinde başhekim olarak göreve başlamış bulunmaktayım. 2016 yılında Siirt Pervari'de şehit olan amcamızın oğlunun isminin verildiği hastanede göreve başlamak bizleri onure etmiştir. Bu konuda emeği geçen başta Sayın İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm birim sorumlularımıza teşekkür ederim. İlk gün vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızda tanışıp, birimlerimizi gezdik. Müdürlerimizden gerekli olan bilgilerimizi aldık. Mevcut durumda zaten hastanemizin belli bir işleyişi var. Bundan sonra Hilvan ilçesi Hilvan halkı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Dr. Mehmet Fatih Şiltak kimdir; 1993 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Şanlıurfa merkez devlet okullarında bitiren Dr. Mehmet Fatih Şiltak 2018 yılında Harran üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu.

Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde çeşitli görevlerde bulundu.

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Türkiye’de bir ilk! Soyadının verildiği hastaneye başhekim oldu.
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