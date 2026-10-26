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Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:18 Son Güncelleme: 26.10.2026 11:26

Türkiye'de en çok bu yiyecekler çöpe gidiyor! TÜİK verileri şaşırttı

Mutfak alışverişlerinde sık sık alınan bazı yiyecekler, tüketilemeden çöpe gidiyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı son veriler, hanelerde en fazla israf edilen gıda gruplarını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre gıda israfının en önemli nedeni ürünlerin bozulması olarak öne çıkıyor. İşte, Türkiye'de en çok israf olan yiyecekler...

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Türkiye’de en çok bu yiyecekler çöpe gidiyor! TÜİK verileri şaşırttı
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Alışveriş poşetlerine giren meyveler, sebzeler ve ekmekler her zaman sofraya ulaşamıyor. İhtiyaçtan fazla alışveriş yapmak, gıdaları uygun koşullarda saklayamamak ve tüketim tarihlerini takip etmemek israfa neden oluyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ YİYECEKLER ÇÖPE GİDİYOR?

1. Meyve ve sebzeler ilk sırada

TÜİK verilerindeki gıda israfı dağılımında taze meyve ve sebzeler yüzde 39,7 ile ilk sırada yer alıyor.

Meyve ve sebzeler, tazeliklerini korumak için uygun saklama koşullarına ihtiyaç duyuyor. Gereğinden fazla satın alınmaları, buzdolabında unutulmaları veya uygun olmayan sıcaklık ve nem koşullarında tutulmaları, ürünlerin bozulmasına neden olabiliyor.

Özellikle kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerin alışveriş listesine ihtiyaca göre eklenmesi, evde bulunan gıdaların kontrol edilmesi ve doğru saklama yöntemlerinin kullanılması israfı azaltmaya yardımcı olabilir.

2. Ekmek

Ekmek, yüzde 32,5'lik payla en çok israf edilen ikinci gıda grubu olarak öne çıkıyor.

3. Süt ve süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri, israf edilen gıdaların yüzde 15,1'ini oluşturuyor.

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Diğer gıda gruplarındaki dağılım ise şöyle:

4. Kuru bakliyat: Yüzde 5,9

5. Makarna: Yüzde 2,7

6. Et ve et ürünleri: Yüzde 2,7

Bu oranlar, israf edilen gıdaların ürün gruplarına göre dağılımını gösteriyor; satın alınan her ürün grubunun ne kadarının çöpe atıldığını ifade etmiyor.

GIDA İSRAFININ EN BÜYÜK NEDENİ BELLİ OLDU

TÜİK'in 2025 yılı verilerine ilişkin açıklamaya göre, gıdaların israf edilmesinde en önemli neden ürünlerin bozulması. Katılımcıların yüzde 74,4'ü bozulmayı israf nedeni olarak bildirdi. Son kullanma tarihinin geçmesi yüzde 12,1, ihtiyaçtan fazla satın alma veya pişirme ise yüzde 6,3 oranında belirtildi.

Bu tablo, gıda israfını azaltmak için yalnızca daha az alışveriş yapmanın değil, alınan ürünleri zamanında tüketmenin ve doğru koşullarda muhafaza etmenin de önemini ortaya koyuyor.

GIDA İSRAFINI AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Gıda israfını azaltmak için günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişiklikler etkili olabilir:

  • Alışverişe çıkmadan önce buzdolabı ve kilerdeki ürünleri kontrol edin.
  • Haftalık tüketim miktarına uygun alışveriş listesi hazırlayın.
  • Çabuk bozulan meyve ve sebzeleri önce tüketin.
  • Ekmek ve diğer uygun gıdaları daha sonra kullanılabilecek porsiyonlarda dondurun.
  • Pişirilecek yemek miktarını kişi sayısına göre belirleyin.
  • Saklama koşullarına ve ürün etiketlerindeki talimatlara dikkat edin.

TÜİK verileri, gıda israfının önlenmesinde evlerdeki alışveriş ve saklama alışkanlıklarının önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Sofraya alınan yiyeceklerin planlı tüketilmesi hem ev bütçesini korumaya hem de gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye'de en çok bu yiyecekler çöpe gidiyor! TÜİK verileri şaşırttı
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