Türkiye’de en çok bu yiyecekler çöpe gidiyor! TÜİK verileri şaşırttı

Alışveriş poşetlerine giren meyveler, sebzeler ve ekmekler her zaman sofraya ulaşamıyor. İhtiyaçtan fazla alışveriş yapmak, gıdaları uygun koşullarda saklayamamak ve tüketim tarihlerini takip etmemek israfa neden oluyor.
1. Meyve ve sebzeler ilk sırada
TÜİK verilerindeki gıda israfı dağılımında taze meyve ve sebzeler yüzde 39,7 ile ilk sırada yer alıyor.
Meyve ve sebzeler, tazeliklerini korumak için uygun saklama koşullarına ihtiyaç duyuyor. Gereğinden fazla satın alınmaları, buzdolabında unutulmaları veya uygun olmayan sıcaklık ve nem koşullarında tutulmaları, ürünlerin bozulmasına neden olabiliyor.
Özellikle kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerin alışveriş listesine ihtiyaca göre eklenmesi, evde bulunan gıdaların kontrol edilmesi ve doğru saklama yöntemlerinin kullanılması israfı azaltmaya yardımcı olabilir.
2. Ekmek
Ekmek, yüzde 32,5'lik payla en çok israf edilen ikinci gıda grubu olarak öne çıkıyor.
Diğer gıda gruplarındaki dağılım ise şöyle:
4. Kuru bakliyat: Yüzde 5,9
5. Makarna: Yüzde 2,7
6. Et ve et ürünleri: Yüzde 2,7
Bu oranlar, israf edilen gıdaların ürün gruplarına göre dağılımını gösteriyor; satın alınan her ürün grubunun ne kadarının çöpe atıldığını ifade etmiyor.
TÜİK'in 2025 yılı verilerine ilişkin açıklamaya göre, gıdaların israf edilmesinde en önemli neden ürünlerin bozulması. Katılımcıların yüzde 74,4'ü bozulmayı israf nedeni olarak bildirdi. Son kullanma tarihinin geçmesi yüzde 12,1, ihtiyaçtan fazla satın alma veya pişirme ise yüzde 6,3 oranında belirtildi.
Bu tablo, gıda israfını azaltmak için yalnızca daha az alışveriş yapmanın değil, alınan ürünleri zamanında tüketmenin ve doğru koşullarda muhafaza etmenin de önemini ortaya koyuyor.
Gıda israfını azaltmak için günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişiklikler etkili olabilir:
TÜİK verileri, gıda israfının önlenmesinde evlerdeki alışveriş ve saklama alışkanlıklarının önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Sofraya alınan yiyeceklerin planlı tüketilmesi hem ev bütçesini korumaya hem de gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir.