Türkiye’de en çok bu yiyecekler çöpe gidiyor! TÜİK verileri şaşırttı

Alışveriş poşetlerine giren meyveler, sebzeler ve ekmekler her zaman sofraya ulaşamıyor. İhtiyaçtan fazla alışveriş yapmak, gıdaları uygun koşullarda saklayamamak ve tüketim tarihlerini takip etmemek israfa neden oluyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ YİYECEKLER ÇÖPE GİDİYOR?

1. Meyve ve sebzeler ilk sırada

TÜİK verilerindeki gıda israfı dağılımında taze meyve ve sebzeler yüzde 39,7 ile ilk sırada yer alıyor.

Meyve ve sebzeler, tazeliklerini korumak için uygun saklama koşullarına ihtiyaç duyuyor. Gereğinden fazla satın alınmaları, buzdolabında unutulmaları veya uygun olmayan sıcaklık ve nem koşullarında tutulmaları, ürünlerin bozulmasına neden olabiliyor.

Özellikle kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerin alışveriş listesine ihtiyaca göre eklenmesi, evde bulunan gıdaların kontrol edilmesi ve doğru saklama yöntemlerinin kullanılması israfı azaltmaya yardımcı olabilir.