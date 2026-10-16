Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye'nin isim haritası!
Giriş Tarihi: 16.10.2026 16:38 Son Güncelleme: 16.10.2026 16:40

Türkiye'de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye'nin isim haritası!

Türkiye’de milyonlarca kişinin taşıdığı isimler belli oldu. Nüfus kayıtlarında yer alan veriler, ülke genelinde en sık kullanılan kadın ve erkek isimlerini ortaya koyarken yıllardır tercih edilen isimler de yeniden gündeme geldi. Bazı isimlerin kuşaklar boyunca popülerliğini koruması, Türkiye’nin isim tercihleriyle ilgili merakı artırdı.

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Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!
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İsimler, kişisel kimliğin yanı sıra ailelerin geleneklerini ve dönemlerin tercihlerini de yansıtıyor. Türkiye'de en çok kullanılan isimlere ilişkin sıralama, hem geçmiş yıllarda yaygın olan adları hem de günümüzde öne çıkan tercihleri merak edenler için dikkat çekici bilgiler sunuyor.

İşte, Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri;

Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

ADANA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ADANA MEHMET Erkek 39.342 1
2025 ADANA MUSTAFA Erkek 30.408 2
2025 ADANA AHMET Erkek 26.353 3
2025 ADANA ALİ Erkek 24.443 4
2025 ADANA YUSUF Erkek 17.214 5
2025 ADANA HASAN Erkek 15.164 6
2025 ADANA İBRAHİM Erkek 14.935 7
2025 ADANA HÜSEYİN Erkek 14.404 8
2025 ADANA MURAT Erkek 14.050 9
2025 ADANA RAMAZAN Erkek 11.603 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ADANA FATMA Kadın 31.027 1
2025 ADANA AYŞE Kadın 24.560 2
2025 ADANA EMİNE Kadın 23.370 3
2025 ADANA HATİCE Kadın 20.432 4
2025 ADANA ZEYNEP Kadın 18.811 5
2025 ADANA ELİF Kadın 16.835 6
2025 ADANA MERYEM Kadın 10.509 7
2025 ADANA SULTAN Kadın 6.981 8
2025 ADANA FADİME Kadın 6.959 9
2025 ADANA MERVE Kadın 6.922 10
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ADIYAMAN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ADIYAMAN MEHMET Erkek 16.730 1
2025 ADIYAMAN MUSTAFA Erkek 10.270 2
2025 ADIYAMAN ALİ Erkek 6.695 3
2025 ADIYAMAN YUSUF Erkek 6.686 4
2025 ADIYAMAN AHMET Erkek 6.461 5
2025 ADIYAMAN RAMAZAN Erkek 5.711 6
2025 ADIYAMAN HÜSEYİN Erkek 5.631 7
2025 ADIYAMAN HASAN Erkek 5.372 8
2025 ADIYAMAN MAHMUT Erkek 4.827 9
2025 ADIYAMAN ABUZER Erkek 3.810 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ADIYAMAN FATMA Kadın 13.228 1
2025 ADIYAMAN ZEYNEP Kadın 8.955 2
2025 ADIYAMAN EMİNE Kadın 7.650 3
2025 ADIYAMAN ELİF Kadın 5.659 4
2025 ADIYAMAN AYŞE Kadın 5.598 5
2025 ADIYAMAN HATİCE Kadın 4.901 6
2025 ADIYAMAN ZELİHA Kadın 3.983 7
2025 ADIYAMAN HANIM Kadın 2.562 8
2025 ADIYAMAN REMZİYE Kadın 2.366 9
2025 ADIYAMAN SONGÜL Kadın 2.167 10
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AFYONKARAHİSAR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AFYONKARAHİSAR MEHMET Erkek 13.769 1
2025 AFYONKARAHİSAR AHMET Erkek 12.372 2
2025 AFYONKARAHİSAR MUSTAFA Erkek 11.773 3
2025 AFYONKARAHİSAR ALİ Erkek 9.221 4
2025 AFYONKARAHİSAR İBRAHİM Erkek 7.790 5
2025 AFYONKARAHİSAR RAMAZAN Erkek 7.647 6
2025 AFYONKARAHİSAR HÜSEYİN Erkek 6.673 7
2025 AFYONKARAHİSAR HASAN Erkek 6.599 8
2025 AFYONKARAHİSAR İSMAİL Erkek 6.368 9
2025 AFYONKARAHİSAR OSMAN Erkek 4.754 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AFYONKARAHİSAR AYŞE Kadın 11.530 1
2025 AFYONKARAHİSAR FATMA Kadın 10.897 2
2025 AFYONKARAHİSAR EMİNE Kadın 9.755 3
2025 AFYONKARAHİSAR HATİCE Kadın 9.424 4
2025 AFYONKARAHİSAR SULTAN Kadın 8.851 5
2025 AFYONKARAHİSAR FADİME Kadın 5.150 6
2025 AFYONKARAHİSAR ZEYNEP Kadın 4.885 7
2025 AFYONKARAHİSAR ŞERİFE Kadın 4.584 8
2025 AFYONKARAHİSAR ELİF Kadın 4.412 9
2025 AFYONKARAHİSAR KEZİBAN Kadın 3.380 10
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AĞRI

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AĞRI MEHMET Erkek 6.104 1
2025 AĞRI YUSUF Erkek 5.385 2
2025 AĞRI AHMET Erkek 4.679 3
2025 AĞRI MUHAMMED Erkek 4.574 4
2025 AĞRI ÖMER Erkek 4.169 5
2025 AĞRI MUSTAFA Erkek 3.584 6
2025 AĞRI İBRAHİM Erkek 3.090 7
2025 AĞRI MURAT Erkek 2.852 8
2025 AĞRI ADEM Erkek 2.764 9
2025 AĞRI BERAT Erkek 2.327 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AĞRI FATMA Kadın 6.002 1
2025 AĞRI ZEYNEP Kadın 4.904 2
2025 AĞRI ELİF Kadın 3.278 3
2025 AĞRI AYŞE Kadın 3.068 4
2025 AĞRI RABİA Kadın 2.510 5
2025 AĞRI HATİCE Kadın 2.258 6
2025 AĞRI MERYEM Kadın 1.663 7
2025 AĞRI BERFİN Kadın 1.647 8
2025 AĞRI ZEHRA Kadın 1.639 9
2025 AĞRI ESRA Kadın 1.636 10
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AMASYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AKSARAY MUSTAFA Erkek 7.007 1
2025 AKSARAY MEHMET Erkek 5.595 2
2025 AKSARAY RAMAZAN Erkek 4.750 3
2025 AKSARAY AHMET Erkek 4.554 4
2025 AKSARAY ALİ Erkek 4.272 5
2025 AKSARAY YUSUF Erkek 3.012 6
2025 AKSARAY MURAT Erkek 2.680 7
2025 AKSARAY İSMAİL Erkek 2.680 7
2025 AKSARAY İBRAHİM Erkek 2.561 8
2025 AKSARAY HASAN Erkek 2.438 9
2025 AKSARAY HÜSEYİN Erkek 2.418 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AKSARAY HATİCE Kadın 5.340 1
2025 AKSARAY AYŞE Kadın 4.513 2
2025 AKSARAY FATMA Kadın 4.124 3
2025 AKSARAY ZEYNEP Kadın 3.722 4
2025 AKSARAY EMİNE Kadın 3.214 5
2025 AKSARAY SULTAN Kadın 2.913 6
2025 AKSARAY MERYEM Kadın 2.505 7
2025 AKSARAY ELİF Kadın 2.473 8
2025 AKSARAY DÖNDÜ Kadın 1.940 9
2025 AKSARAY FADİME Kadın 1.893 10
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AMASYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AMASYA MUSTAFA Erkek 5.622 1
2025 AMASYA MEHMET Erkek 4.560 2
2025 AMASYA AHMET Erkek 4.122 3
2025 AMASYA ALİ Erkek 3.212 4
2025 AMASYA HÜSEYİN Erkek 2.895 5
2025 AMASYA MURAT Erkek 2.461 6
2025 AMASYA HASAN Erkek 2.297 7
2025 AMASYA OSMAN Erkek 1.708 8
2025 AMASYA İBRAHİM Erkek 1.707 9
2025 AMASYA ÖMER Erkek 1.677 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AMASYA FATMA Kadın 4.612 1
2025 AMASYA EMİNE Kadın 4.267 2
2025 AMASYA AYŞE Kadın 3.626 3
2025 AMASYA HATİCE Kadın 2.692 4
2025 AMASYA ZEYNEP Kadın 2.558 5
2025 AMASYA ELİF Kadın 1.864 6
2025 AMASYA FADİME Kadın 1.549 7
2025 AMASYA HANİFE Kadın 1.343 8
2025 AMASYA MERVE Kadın 1.171 9
2025 AMASYA ŞERİFE Kadın 1.144 10
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ANKARA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ANKARA MUSTAFA Erkek 65.806 1
2025 ANKARA MEHMET Erkek 60.577 2
2025 ANKARA AHMET Erkek 47.447 3
2025 ANKARA ALİ Erkek 43.414 4
2025 ANKARA MURAT Erkek 41.982 5
2025 ANKARA HÜSEYİN Erkek 33.111 6
2025 ANKARA HASAN Erkek 29.749 7
2025 ANKARA YUSUF Erkek 28.992 8
2025 ANKARA İBRAHİM Erkek 27.124 9
2025 ANKARA ÖMER Erkek 26.223 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ANKARA FATMA Kadın 64.141 1
2025 ANKARA AYŞE Kadın 49.570 2
2025 ANKARA ZEYNEP Kadın 47.224 3
2025 ANKARA HATİCE Kadın 44.283 4
2025 ANKARA EMİNE Kadın 39.676 5
2025 ANKARA ELİF Kadın 36.272 6
2025 ANKARA MERVE Kadın 22.623 7
2025 ANKARA ESRA Kadın 18.401 8
2025 ANKARA ÖZLEM Kadın 17.591 9
2025 ANKARA YASEMİN Kadın 17.370 10

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ANTALYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ANTALYA MEHMET Erkek 49.351 1
2025 ANTALYA MUSTAFA Erkek 41.488 2
2025 ANTALYA ALİ Erkek 31.783 3
2025 ANTALYA AHMET Erkek 28.726 4
2025 ANTALYA HÜSEYİN Erkek 23.432 5
2025 ANTALYA HASAN Erkek 21.381 6
2025 ANTALYA RAMAZAN Erkek 19.854 7
2025 ANTALYA İBRAHİM Erkek 17.098 8
2025 ANTALYA MURAT Erkek 16.065 9
2025 ANTALYA YUSUF Erkek 14.421 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ANTALYA MEHMET Erkek 49.351 1
2025 ANTALYA MUSTAFA Erkek 41.488 2
2025 ANTALYA ALİ Erkek 31.783 3
2025 ANTALYA AHMET Erkek 28.726 4
2025 ANTALYA HÜSEYİN Erkek 23.432 5
2025 ANTALYA HASAN Erkek 21.381 6
2025 ANTALYA RAMAZAN Erkek 19.854 7
2025 ANTALYA İBRAHİM Erkek 17.098 8
2025 ANTALYA MURAT Erkek 16.065 9
2025 ANTALYA YUSUF Erkek 14.421 10

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ARTVİN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ARTVİN MEHMET Erkek 1.753 1
2025 ARTVİN MUSTAFA Erkek 1.456 2
2025 ARTVİN AHMET Erkek 1.356 3
2025 ARTVİN ALİ Erkek 1.230 4
2025 ARTVİN MURAT Erkek 1.096 5
2025 ARTVİN HASAN Erkek 1.024 6
2025 ARTVİN HÜSEYİN Erkek 975 7
2025 ARTVİN OSMAN Erkek 881 8
2025 ARTVİN İBRAHİM Erkek 778 9
2025 ARTVİN İSMAİL Erkek 764 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ARTVİN FATMA Kadın 3.016 1
2025 ARTVİN AYŞE Kadın 2.070 2
2025 ARTVİN EMİNE Kadın 2.040 3
2025 ARTVİN HATİCE Kadın 1.254 4
2025 ARTVİN MERYEM Kadın 954 5
2025 ARTVİN ZEYNEP Kadın 953 6
2025 ARTVİN ELİF Kadın 934 7
2025 ARTVİN SULTAN Kadın 487 8
2025 ARTVİN SEVİM Kadın 462 9
2025 ARTVİN MELEK Kadın 460 10
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AYDIN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AYDIN MEHMET Erkek 22.880 1
2025 AYDIN MUSTAFA Erkek 16.509 2
2025 AYDIN ALİ Erkek 13.344 3
2025 AYDIN AHMET Erkek 11.564 4
2025 AYDIN HÜSEYİN Erkek 9.758 5
2025 AYDIN İBRAHİM Erkek 7.083 6
2025 AYDIN HASAN Erkek 6.887 7
2025 AYDIN MURAT Erkek 6.670 8
2025 AYDIN İSMAİL Erkek 6.251 9
2025 AYDIN YUSUF Erkek 4.911 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AYDIN FATMA Kadın 16.591 1
2025 AYDIN AYŞE Kadın 14.575 2
2025 AYDIN HATİCE Kadın 11.424 3
2025 AYDIN EMİNE Kadın 8.654 4
2025 AYDIN ZEYNEP Kadın 6.671 5
2025 AYDIN ELİF Kadın 6.281 6
2025 AYDIN FADİME Kadın 4.331 7
2025 AYDIN ÖZLEM Kadın 3.747 8
2025 AYDIN MERYEM Kadın 3.414 9
2025 AYDIN HÜLYA Kadın 3.292 10
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BALIKESİR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BALIKESİR MEHMET Erkek 22.003 1
2025 BALIKESİR MUSTAFA Erkek 18.453 2
2025 BALIKESİR AHMET Erkek 13.900 3
2025 BALIKESİR İSMAİL Erkek 12.491 4
2025 BALIKESİR ALİ Erkek 12.131 5
2025 BALIKESİR HÜSEYİN Erkek 11.954 6
2025 BALIKESİR HASAN Erkek 9.326 7
2025 BALIKESİR İBRAHİM Erkek 9.189 8
2025 BALIKESİR RAMAZAN Erkek 7.435 9
2025 BALIKESİR MURAT Erkek 6.878 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BALIKESİR FATMA Kadın 23.299 1
2025 BALIKESİR AYŞE Kadın 18.930 2
2025 BALIKESİR EMİNE Kadın 16.103 3
2025 BALIKESİR HATİCE Kadın 13.124 4
2025 BALIKESİR ZEYNEP Kadın 8.950 5
2025 BALIKESİR ELİF Kadın 7.816 6
2025 BALIKESİR HANİFE Kadın 4.849 7
2025 BALIKESİR MERVE Kadın 3.848 8
2025 BALIKESİR MERYEM Kadın 3.777 9
2025 BALIKESİR KADRİYE Kadın 3.550 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

BİLECİK

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BİLECİK MEHMET Erkek 3.752 1
2025 BİLECİK MUSTAFA Erkek 3.379 2
2025 BİLECİK AHMET Erkek 2.680 3
2025 BİLECİK İSMAİL Erkek 2.087 4
2025 BİLECİK ALİ Erkek 2.077 5
2025 BİLECİK HÜSEYİN Erkek 1.892 6
2025 BİLECİK İBRAHİM Erkek 1.872 7
2025 BİLECİK HASAN Erkek 1.515 8
2025 BİLECİK MURAT Erkek 1.371 9
2025 BİLECİK YUSUF Erkek 1.166 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BİLECİK FATMA Kadın 3.673 1
2025 BİLECİK EMİNE Kadın 3.370 2
2025 BİLECİK AYŞE Kadın 3.080 3
2025 BİLECİK HATİCE Kadın 2.381 4
2025 BİLECİK ZEYNEP Kadın 1.681 5
2025 BİLECİK ELİF Kadın 1.465 6
2025 BİLECİK MERVE Kadın 848 7
2025 BİLECİK YASEMİN Kadın 732 8
2025 BİLECİK ESRA Kadın 722 9
2025 BİLECİK ZEHRA Kadın 704 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

BİNGÖL

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BİNGÖL MEHMET Erkek 4.461 1
2025 BİNGÖL AHMET Erkek 3.420 2
2025 BİNGÖL YUSUF Erkek 3.077 3
2025 BİNGÖL MUHAMMED Erkek 2.239 4
2025 BİNGÖL ÖMER Erkek 2.001 5
2025 BİNGÖL ALİ Erkek 1.816 6
2025 BİNGÖL HASAN Erkek 1.801 7
2025 BİNGÖL ABDULLAH Erkek 1.787 8
2025 BİNGÖL MUSTAFA Erkek 1.729 9
2025 BİNGÖL MURAT Erkek 1.568 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BİNGÖL FATMA Kadın 3.792 1
2025 BİNGÖL ZEYNEP Kadın 3.090 2
2025 BİNGÖL ELİF Kadın 1.874 3
2025 BİNGÖL AYŞE Kadın 1.872 4
2025 BİNGÖL EMİNE Kadın 1.799 5
2025 BİNGÖL HATİCE Kadın 1.586 6
2025 BİNGÖL MERYEM Kadın 1.488 7
2025 BİNGÖL REMZİYE Kadın 1.198 8
2025 BİNGÖL ZEHRA Kadın 1.057 9
2025 BİNGÖL MERVE Kadın 989 10

Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

BİTLİS

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BİTLİS YUSUF Erkek 3.245 1
2025 BİTLİS MEHMET Erkek 2.953 2
2025 BİTLİS ÖMER Erkek 2.336 3
2025 BİTLİS AHMET Erkek 2.231 4
2025 BİTLİS MUHAMMED Erkek 2.229 5
2025 BİTLİS MURAT Erkek 1.768 6
2025 BİTLİS MUSTAFA Erkek 1.758 7
2025 BİTLİS İBRAHİM Erkek 1.478 8
2025 BİTLİS HÜSEYİN Erkek 1.380 9
2025 BİTLİS ABDULLAH Erkek 1.298 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BİTLİS ZEYNEP Kadın 3.334 1
2025 BİTLİS FATMA Kadın 2.644 2
2025 BİTLİS ELİF Kadın 2.438 3
2025 BİTLİS AYŞE Kadın 1.680 4
2025 BİTLİS MERYEM Kadın 1.640 5
2025 BİTLİS ZEHRA Kadın 1.405 6
2025 BİTLİS HATİCE Kadın 1.335 7
2025 BİTLİS RABİA Kadın 1.302 8
2025 BİTLİS ESRA Kadın 1.175 9
2025 BİTLİS SONGÜL Kadın 1.137 10
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BOLU

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BOLU MEHMET Erkek 4.965 1
2025 BOLU MUSTAFA Erkek 4.285 2
2025 BOLU İSMAİL Erkek 3.908 3
2025 BOLU AHMET Erkek 2.788 4
2025 BOLU İBRAHİM Erkek 2.699 5
2025 BOLU MURAT Erkek 2.076 6
2025 BOLU ALİ Erkek 1.999 7
2025 BOLU HÜSEYİN Erkek 1.891 8
2025 BOLU YUSUF Erkek 1.471 9
2025 BOLU HASAN Erkek 1.437 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BOLU FATMA Kadın 6.145 1
2025 BOLU EMİNE Kadın 4.816 2
2025 BOLU AYŞE Kadın 4.469 3
2025 BOLU HATİCE Kadın 3.950 4
2025 BOLU ZEYNEP Kadın 2.562 5
2025 BOLU ELİF Kadın 2.073 6
2025 BOLU HACER Kadın 1.501 7
2025 BOLU MERVE Kadın 1.391 8
2025 BOLU ŞERİFE Kadın 1.217 9
2025 BOLU ESRA Kadın 1.158 10
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BURDUR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BURDUR MEHMET Erkek 6.878 1
2025 BURDUR MUSTAFA Erkek 4.956 2
2025 BURDUR ALİ Erkek 4.091 3
2025 BURDUR HÜSEYİN Erkek 3.525 4
2025 BURDUR AHMET Erkek 3.194 5
2025 BURDUR RAMAZAN Erkek 2.959 6
2025 BURDUR OSMAN Erkek 2.953 7
2025 BURDUR İBRAHİM Erkek 2.771 8
2025 BURDUR HASAN Erkek 2.464 9
2025 BURDUR SÜLEYMAN Erkek 2.333 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BURDUR AYŞE Kadın 5.610 1
2025 BURDUR FATMA Kadın 4.946 2
2025 BURDUR HATİCE Kadın 4.540 3
2025 BURDUR EMİNE Kadın 3.445 4
2025 BURDUR ZEYNEP Kadın 2.548 5
2025 BURDUR GÜLSÜM Kadın 1.914 6
2025 BURDUR HAVVA Kadın 1.739 7
2025 BURDUR ŞERİFE Kadın 1.726 8
2025 BURDUR SULTAN Kadın 1.358 9
2025 BURDUR ELİF Kadın 1.231 10
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BURSA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BURSA MEHMET Erkek 36.373 1
2025 BURSA MUSTAFA Erkek 36.293 2
2025 BURSA AHMET Erkek 32.038 3
2025 BURSA ALİ Erkek 24.130 4
2025 BURSA İSMAİL Erkek 21.773 5
2025 BURSA HÜSEYİN Erkek 21.243 6
2025 BURSA MURAT Erkek 21.002 7
2025 BURSA İBRAHİM Erkek 20.280 8
2025 BURSA YUSUF Erkek 18.788 9
2025 BURSA HASAN Erkek 18.588 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BURSA FATMA Kadın 41.680 1
2025 BURSA AYŞE Kadın 34.855 2
2025 BURSA EMİNE Kadın 29.639 3
2025 BURSA ZEYNEP Kadın 28.597 4
2025 BURSA ELİF Kadın 24.351 5
2025 BURSA HATİCE Kadın 23.988 6
2025 BURSA MERVE Kadın 12.596 7
2025 BURSA MERYEM Kadın 11.316 8
2025 BURSA ZEHRA Kadın 10.466 9
2025 BURSA ESRA Kadın 10.232 10
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ÇANAKKALE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ÇANAKKALE MEHMET Erkek 8.788 1
2025 ÇANAKKALE MUSTAFA Erkek 7.084 2
2025 ÇANAKKALE AHMET Erkek 6.174 3
2025 ÇANAKKALE İSMAİL Erkek 5.322 4
2025 ÇANAKKALE HÜSEYİN Erkek 5.049 5
2025 ÇANAKKALE ALİ Erkek 4.519 6
2025 ÇANAKKALE HASAN Erkek 4.347 7
2025 ÇANAKKALE İBRAHİM Erkek 3.775 8
2025 ÇANAKKALE MURAT Erkek 2.848 9
2025 ÇANAKKALE RAMAZAN Erkek 2.794 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ÇANAKKALE FATMA Kadın 8.921 1
2025 ÇANAKKALE AYŞE Kadın 7.271 2
2025 ÇANAKKALE EMİNE Kadın 6.395 3
2025 ÇANAKKALE HATİCE Kadın 4.522 4
2025 ÇANAKKALE ZEYNEP Kadın 4.168 5
2025 ÇANAKKALE ELİF Kadın 3.321 6
2025 ÇANAKKALE HANİFE Kadın 2.767 7
2025 ÇANAKKALE ŞERİFE Kadın 1.857 8
2025 ÇANAKKALE MERVE Kadın 1.745 9
2025 ÇANAKKALE ÖZLEM Kadın 1.619 10
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ÇANKIRI

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ÇANKIRI MUSTAFA Erkek 3.660 1
2025 ÇANKIRI MEHMET Erkek 3.093 2
2025 ÇANKIRI AHMET Erkek 2.558 3
2025 ÇANKIRI ALİ Erkek 2.332 4
2025 ÇANKIRI İSMAİL Erkek 2.233 5
2025 ÇANKIRI HASAN Erkek 1.686 6
2025 ÇANKIRI HÜSEYİN Erkek 1.642 7
2025 ÇANKIRI MURAT Erkek 1.473 8
2025 ÇANKIRI OSMAN Erkek 1.328 9
2025 ÇANKIRI RAMAZAN Erkek 1.133 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ÇANKIRI FATMA Kadın 3.763 1
2025 ÇANKIRI AYŞE Kadın 2.935 2
2025 ÇANKIRI EMİNE Kadın 2.811 3
2025 ÇANKIRI HATİCE Kadın 2.428 4
2025 ÇANKIRI SATI Kadın 1.625 5
2025 ÇANKIRI ZEYNEP Kadın 1.418 6
2025 ÇANKIRI ELİF Kadın 1.086 7
2025 ÇANKIRI ZELİHA Kadın 1.038 8
2025 ÇANKIRI MERYEM Kadın 1.006 9
2025 ÇANKIRI ŞERİFE Kadın 968 10
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ÇORUM

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ÇORUM MUSTAFA Erkek 9.035 1
2025 ÇORUM MEHMET Erkek 7.003 2
2025 ÇORUM AHMET Erkek 5.544 3
2025 ÇORUM ALİ Erkek 5.165 4
2025 ÇORUM HÜSEYİN Erkek 4.876 5
2025 ÇORUM MURAT Erkek 4.037 6
2025 ÇORUM HASAN Erkek 3.872 7
2025 ÇORUM İSMAİL Erkek 3.658 8
2025 ÇORUM OSMAN Erkek 3.168 9
2025 ÇORUM YUSUF Erkek 2.819 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ÇORUM FATMA Kadın 7.517 1
2025 ÇORUM EMİNE Kadın 5.626 2
2025 ÇORUM HATİCE Kadın 5.555 3
2025 ÇORUM AYŞE Kadın 5.519 4
2025 ÇORUM SATI Kadın 3.922 5
2025 ÇORUM ZEYNEP Kadın 3.792 6
2025 ÇORUM ELİF Kadın 3.204 7
2025 ÇORUM SULTAN Kadın 2.872 8
2025 ÇORUM MERYEM Kadın 2.626 9
2025 ÇORUM HACER Kadın 1.940 10
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DENİZLİ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 DENİZLİ MEHMET Erkek 20.851 1
2025 DENİZLİ MUSTAFA Erkek 16.607 2
2025 DENİZLİ ALİ Erkek 13.772 3
2025 DENİZLİ AHMET Erkek 11.793 4
2025 DENİZLİ HÜSEYİN Erkek 10.812 5
2025 DENİZLİ RAMAZAN Erkek 10.146 6
2025 DENİZLİ İBRAHİM Erkek 8.972 7
2025 DENİZLİ OSMAN Erkek 8.344 8
2025 DENİZLİ HASAN Erkek 8.041 9
2025 DENİZLİ İSMAİL Erkek 7.281 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 DENİZLİ FATMA Kadın 18.965 1
2025 DENİZLİ AYŞE Kadın 18.297 2
2025 DENİZLİ HATİCE Kadın 13.370 3
2025 DENİZLİ EMİNE Kadın 9.322 4
2025 DENİZLİ ELİF Kadın 6.859 5
2025 DENİZLİ ZEYNEP Kadın 6.813 6
2025 DENİZLİ MERYEM Kadın 4.956 7
2025 DENİZLİ SULTAN Kadın 4.599 8
2025 DENİZLİ HURİYE Kadın 3.715 9
2025 DENİZLİ GÜLSÜM Kadın 3.657 10
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DİYARBAKIR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 DİYARBAKIR MEHMET Erkek 41.977 1
2025 DİYARBAKIR YUSUF Erkek 18.318 2
2025 DİYARBAKIR AHMET Erkek 17.909 3
2025 DİYARBAKIR MUHAMMED Erkek 16.595 4
2025 DİYARBAKIR MUSTAFA Erkek 14.609 5
2025 DİYARBAKIR RAMAZAN Erkek 13.763 6
2025 DİYARBAKIR ÖMER Erkek 12.855 7
2025 DİYARBAKIR HASAN Erkek 10.687 8
2025 DİYARBAKIR MURAT Erkek 9.934 9
2025 DİYARBAKIR ALİ Erkek 9.599 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 DİYARBAKIR FATMA Kadın 20.709 1
2025 DİYARBAKIR ZEYNEP Kadın 18.787 2
2025 DİYARBAKIR EMİNE Kadın 12.796 3
2025 DİYARBAKIR ELİF Kadın 12.639 4
2025 DİYARBAKIR AYŞE Kadın 10.705 5
2025 DİYARBAKIR REMZİYE Kadın 9.784 6
2025 DİYARBAKIR HATİCE Kadın 7.851 7
2025 DİYARBAKIR SULTAN Kadın 7.489 8
2025 DİYARBAKIR LEYLA Kadın 6.838 9
2025 DİYARBAKIR SONGÜL Kadın 6.832 10
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EDİRNE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 EDİRNE MEHMET Erkek 5.261 1
2025 EDİRNE AHMET Erkek 4.452 2
2025 EDİRNE MUSTAFA Erkek 4.447 3
2025 EDİRNE HASAN Erkek 3.826 4
2025 EDİRNE HÜSEYİN Erkek 3.824 5
2025 EDİRNE ALİ Erkek 3.287 6
2025 EDİRNE İSMAİL Erkek 2.569 7
2025 EDİRNE İBRAHİM Erkek 2.160 8
2025 EDİRNE MURAT Erkek 2.147 9
2025 EDİRNE RECEP Erkek 1.447 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 EDİRNE FATMA Kadın 5.949 1
2025 EDİRNE AYŞE Kadın 5.081 2
2025 EDİRNE EMİNE Kadın 3.582 3
2025 EDİRNE HATİCE Kadın 3.055 4
2025 EDİRNE ZEYNEP Kadın 2.421 5
2025 EDİRNE ELİF Kadın 1.995 6
2025 EDİRNE ÖZLEM Kadın 1.205 7
2025 EDİRNE MERVE Kadın 1.144 8
2025 EDİRNE SEVİM Kadın 1.112 9
2025 EDİRNE REMZİYE Kadın 1.055 10
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ELAZIĞ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ELAZIĞ MEHMET Erkek 10.158 1
2025 ELAZIĞ AHMET Erkek 6.907 2
2025 ELAZIĞ MUSTAFA Erkek 6.092 3
2025 ELAZIĞ YUSUF Erkek 4.997 4
2025 ELAZIĞ MURAT Erkek 4.457 5
2025 ELAZIĞ ALİ Erkek 3.852 6
2025 ELAZIĞ HÜSEYİN Erkek 3.717 7
2025 ELAZIĞ HASAN Erkek 3.483 8
2025 ELAZIĞ ÖMER Erkek 3.174 9
2025 ELAZIĞ MUHAMMED Erkek 3.026 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ELAZIĞ FATMA Kadın 8.657 1
2025 ELAZIĞ ZEYNEP Kadın 5.850 2
2025 ELAZIĞ AYŞE Kadın 5.573 3
2025 ELAZIĞ ELİF Kadın 4.119 4
2025 ELAZIĞ EMİNE Kadın 3.955 5
2025 ELAZIĞ HATİCE Kadın 3.473 6
2025 ELAZIĞ MERVE Kadın 2.223 7
2025 ELAZIĞ REMZİYE Kadın 2.193 8
2025 ELAZIĞ MERYEM Kadın 2.170 9
2025 ELAZIĞ SONGÜL Kadın 2.160 10
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ERZİNCAN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ERZİNCAN MUSTAFA Erkek 2.061 1
2025 ERZİNCAN MEHMET Erkek 2.034 2
2025 ERZİNCAN MURAT Erkek 1.877 3
2025 ERZİNCAN AHMET Erkek 1.856 4
2025 ERZİNCAN ALİ Erkek 1.817 5
2025 ERZİNCAN HÜSEYİN Erkek 1.694 6
2025 ERZİNCAN YUSUF Erkek 1.488 7
2025 ERZİNCAN HASAN Erkek 1.336 8
2025 ERZİNCAN İBRAHİM Erkek 1.151 9
2025 ERZİNCAN İSMAİL Erkek 1.066 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ERZİNCAN ZEYNEP Kadın 1.901 1
2025 ERZİNCAN HATİCE Kadın 1.761 2
2025 ERZİNCAN FATMA Kadın 1.679 3
2025 ERZİNCAN AYŞE Kadın 1.574 4
2025 ERZİNCAN ELİF Kadın 1.485 5
2025 ERZİNCAN EMİNE Kadın 1.292 6
2025 ERZİNCAN MERYEM Kadın 1.038 7
2025 ERZİNCAN MERVE Kadın 899 8
2025 ERZİNCAN KÜBRA Kadın 766 9
2025 ERZİNCAN SONGÜL Kadın 752 10
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ERZURUM

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ERZURUM AHMET Erkek 6.442 1
2025 ERZURUM YUSUF Erkek 5.707 2
2025 ERZURUM MUSTAFA Erkek 5.654 3
2025 ERZURUM MURAT Erkek 4.825 4
2025 ERZURUM MEHMET Erkek 4.616 5
2025 ERZURUM ÖMER Erkek 4.286 6
2025 ERZURUM İBRAHİM Erkek 4.031 7
2025 ERZURUM ALİ Erkek 3.245 8
2025 ERZURUM FATİH Erkek 3.073 9
2025 ERZURUM MUHAMMET Erkek 3.063 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ERZURUM ZEYNEP Kadın 7.279 1
2025 ERZURUM FATMA Kadın 6.671 2
2025 ERZURUM ELİF Kadın 6.126 3
2025 ERZURUM AYŞE Kadın 5.492 4
2025 ERZURUM HATİCE Kadın 5.277 5
2025 ERZURUM EMİNE Kadın 4.232 6
2025 ERZURUM MERYEM Kadın 3.447 7
2025 ERZURUM MERVE Kadın 3.083 8
2025 ERZURUM ESRA Kadın 2.786 9
2025 ERZURUM ZEHRA Kadın 2.715 10
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ESKİŞEHİR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ESKİŞEHİR MEHMET Erkek 11.225 1
2025 ESKİŞEHİR MUSTAFA Erkek 10.981 2
2025 ESKİŞEHİR AHMET Erkek 8.615 3
2025 ESKİŞEHİR ALİ Erkek 6.925 4
2025 ESKİŞEHİR MURAT Erkek 6.208 5
2025 ESKİŞEHİR HÜSEYİN Erkek 5.783 6
2025 ESKİŞEHİR İSMAİL Erkek 5.720 7
2025 ESKİŞEHİR İBRAHİM Erkek 5.425 8
2025 ESKİŞEHİR HASAN Erkek 4.848 9
2025 ESKİŞEHİR YUSUF Erkek 4.182 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ESKİŞEHİR FATMA Kadın 11.234 1
2025 ESKİŞEHİR AYŞE Kadın 10.446 2
2025 ESKİŞEHİR EMİNE Kadın 8.233 3
2025 ESKİŞEHİR HATİCE Kadın 7.699 4
2025 ESKİŞEHİR ZEYNEP Kadın 7.115 5
2025 ESKİŞEHİR ELİF Kadın 5.905 6
2025 ESKİŞEHİR MERVE Kadın 3.461 7
2025 ESKİŞEHİR ÖZLEM Kadın 2.972 8
2025 ESKİŞEHİR YASEMİN Kadın 2.883 9
2025 ESKİŞEHİR ESRA Kadın 2.828 10
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GAZİANTEP

ERKEK İSİMLERİ:

2025 GAZİANTEP MEHMET Erkek 64.554 1
2025 GAZİANTEP MUSTAFA Erkek 38.047 2
2025 GAZİANTEP AHMET Erkek 27.417 3
2025 GAZİANTEP ALİ Erkek 26.107 4
2025 GAZİANTEP HÜSEYİN Erkek 17.235 5
2025 GAZİANTEP HASAN Erkek 16.536 6
2025 GAZİANTEP YUSUF Erkek 16.267 7
2025 GAZİANTEP İBRAHİM Erkek 15.004 8
2025 GAZİANTEP ÖMER Erkek 13.348 9
2025 GAZİANTEP İBRAHİM HALİL Erkek 11.041 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 GAZİANTEP FATMA Kadın 37.848 1
2025 GAZİANTEP EMİNE Kadın 25.874 2
2025 GAZİANTEP HATİCE Kadın 24.689 3
2025 GAZİANTEP ZEYNEP Kadın 23.188 4
2025 GAZİANTEP AYŞE Kadın 21.374 5
2025 GAZİANTEP ELİF Kadın 18.222 6
2025 GAZİANTEP MERYEM Kadın 11.672 7
2025 GAZİANTEP ZELİHA Kadın 8.625 8
2025 GAZİANTEP MERVE Kadın 7.450 9
2025 GAZİANTEP ZEHRA Kadın 7.322 10
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GİRESUN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 GİRESUN MUSTAFA Erkek 7.872 1
2025 GİRESUN MEHMET Erkek 6.419 2
2025 GİRESUN AHMET Erkek 4.874 3
2025 GİRESUN ALİ Erkek 4.726 4
2025 GİRESUN HASAN Erkek 3.888 5
2025 GİRESUN HÜSEYİN Erkek 3.807 6
2025 GİRESUN İBRAHİM Erkek 2.958 7
2025 GİRESUN MURAT Erkek 2.932 8
2025 GİRESUN İSMAİL Erkek 2.410 9
2025 GİRESUN OSMAN Erkek 2.274 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 GİRESUN FATMA Kadın 10.893 1
2025 GİRESUN EMİNE Kadın 9.103 2
2025 GİRESUN AYŞE Kadın 8.071 3
2025 GİRESUN HATİCE Kadın 5.227 4
2025 GİRESUN ZEYNEP Kadın 3.733 5
2025 GİRESUN ELİF Kadın 2.283 6
2025 GİRESUN HANİFE Kadın 1.958 7
2025 GİRESUN HAVA Kadın 1.947 8
2025 GİRESUN ZEHRA Kadın 1.388 9
2025 GİRESUN HACER Kadın 1.373 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

GÜMÜŞHANE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 GÜMÜŞHANE MUSTAFA Erkek 1.614 1
2025 GÜMÜŞHANE MEHMET Erkek 1.088 2
2025 GÜMÜŞHANE AHMET Erkek 1.069 3
2025 GÜMÜŞHANE HÜSEYİN Erkek 986 4
2025 GÜMÜŞHANE ALİ Erkek 986 4
2025 GÜMÜŞHANE HASAN Erkek 922 5
2025 GÜMÜŞHANE MURAT Erkek 860 6
2025 GÜMÜŞHANE YUSUF Erkek 849 7
2025 GÜMÜŞHANE İBRAHİM Erkek 722 8
2025 GÜMÜŞHANE ÖMER Erkek 632 9
2025 GÜMÜŞHANE İSMAİL Erkek 621 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 GÜMÜŞHANE FATMA Kadın 1.575 1
2025 GÜMÜŞHANE AYŞE Kadın 1.395 2
2025 GÜMÜŞHANE EMİNE Kadın 1.331 3
2025 GÜMÜŞHANE HATİCE Kadın 1.157 4
2025 GÜMÜŞHANE ZEYNEP Kadın 1.039 5
2025 GÜMÜŞHANE ELİF Kadın 886 6
2025 GÜMÜŞHANE MERYEM Kadın 714 7
2025 GÜMÜŞHANE HAVA Kadın 529 8
2025 GÜMÜŞHANE MERVE Kadın 514 9
2025 GÜMÜŞHANE SEHER Kadın 498 10
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HAKKARİ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 HAKKARİ YUSUF Erkek 2.206 1
2025 HAKKARİ MEHMET Erkek 2.040 2
2025 HAKKARİ MUHAMMED Erkek 1.902 3
2025 HAKKARİ AHMET Erkek 1.651 4
2025 HAKKARİ ÖMER Erkek 1.326 5
2025 HAKKARİ İBRAHİM Erkek 1.304 6
2025 HAKKARİ MUSTAFA Erkek 1.236 7
2025 HAKKARİ İSMAİL Erkek 1.205 8
2025 HAKKARİ ALİ Erkek 1.202 9
2025 HAKKARİ ABDULLAH Erkek 1.028 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 HAKKARİ FATMA Kadın 1.929 1
2025 HAKKARİ ZEYNEP Kadın 1.609 2
2025 HAKKARİ AYŞE Kadın 1.596 3
2025 HAKKARİ MERYEM Kadın 1.371 4
2025 HAKKARİ HATİCE Kadın 1.174 5
2025 HAKKARİ ELİF Kadın 1.128 6
2025 HAKKARİ EMİNE Kadın 1.123 7
2025 HAKKARİ LEYLA Kadın 1.028 8
2025 HAKKARİ ESRA Kadın 864 9
2025 HAKKARİ ZEHRA Kadın 846 10
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HATAY

ERKEK İSİMLERİ:

2025 HATAY MEHMET Erkek 42.392 1
2025 HATAY ALİ Erkek 25.163 2
2025 HATAY AHMET Erkek 24.395 3
2025 HATAY MUSTAFA Erkek 22.272 4
2025 HATAY YUSUF Erkek 16.678 5
2025 HATAY HASAN Erkek 14.563 6
2025 HATAY HÜSEYİN Erkek 13.079 7
2025 HATAY İBRAHİM Erkek 11.314 8
2025 HATAY ÖMER Erkek 7.944 9
2025 HATAY MURAT Erkek 7.484 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 HATAY FATMA Kadın 24.668 1
2025 HATAY HATİCE Kadın 16.779 2
2025 HATAY EMİNE Kadın 16.412 3
2025 HATAY ZEYNEP Kadın 13.777 4
2025 HATAY MERYEM Kadın 11.985 5
2025 HATAY AYŞE Kadın 11.624 6
2025 HATAY ELİF Kadın 9.033 7
2025 HATAY ZEHRA Kadın 5.915 8
2025 HATAY MERVE Kadın 5.016 9
2025 HATAY LEYLA Kadın 4.326 10
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ISPARTA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ISPARTA MEHMET Erkek 9.732 1
2025 ISPARTA MUSTAFA Erkek 7.682 2
2025 ISPARTA ALİ Erkek 5.875 3
2025 ISPARTA RAMAZAN Erkek 5.191 4
2025 ISPARTA AHMET Erkek 4.922 5
2025 ISPARTA HÜSEYİN Erkek 4.186 6
2025 ISPARTA HASAN Erkek 3.844 7
2025 ISPARTA OSMAN Erkek 3.475 8
2025 ISPARTA İBRAHİM Erkek 3.341 9
2025 ISPARTA SÜLEYMAN Erkek 3.170 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ISPARTA AYŞE Kadın 8.143 1
2025 ISPARTA FATMA Kadın 6.171 2
2025 ISPARTA EMİNE Kadın 5.894 3
2025 ISPARTA HATİCE Kadın 5.641 4
2025 ISPARTA ZEYNEP Kadın 2.996 5
2025 ISPARTA HAVVA Kadın 2.397 6
2025 ISPARTA FADİME Kadın 2.396 7
2025 ISPARTA ELİF Kadın 2.333 8
2025 ISPARTA KEZİBAN Kadın 2.121 9
2025 ISPARTA ŞERİFE Kadın 2.083 10
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MERSİN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 MERSİN MEHMET Erkek 35.847 1
2025 MERSİN MUSTAFA Erkek 27.834 2
2025 MERSİN ALİ Erkek 24.083 3
2025 MERSİN AHMET Erkek 21.679 4
2025 MERSİN HASAN Erkek 14.114 5
2025 MERSİN HÜSEYİN Erkek 13.534 6
2025 MERSİN İBRAHİM Erkek 12.964 7
2025 MERSİN YUSUF Erkek 12.755 8
2025 MERSİN MURAT Erkek 11.269 9
2025 MERSİN ÖMER Erkek 8.733

10

KADIN İSİMLERİ:

2025 MERSİN FATMA Kadın 32.536 1
2025 MERSİN AYŞE Kadın 28.043 2
2025 MERSİN EMİNE Kadın 18.755 3
2025 MERSİN HATİCE Kadın 16.338 4
2025 MERSİN ZEYNEP Kadın 15.586 5
2025 MERSİN ELİF Kadın 11.907 6
2025 MERSİN MERYEM Kadın 9.823 7
2025 MERSİN HAVVA Kadın 5.701 8
2025 MERSİN ÖZLEM Kadın 5.548 9
2025 MERSİN LEYLA Kadın 5.358 10
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İSTANBUL

ERKEK İSİMLERİ:

2025 İSTANBUL MEHMET Erkek 143.289 1
2025 İSTANBUL MUSTAFA Erkek 140.057 2
2025 İSTANBUL AHMET Erkek 115.536 3
2025 İSTANBUL MURAT Erkek 107.162 4
2025 İSTANBUL ALİ Erkek 93.463 5
2025 İSTANBUL YUSUF Erkek 83.639 6
2025 İSTANBUL HÜSEYİN Erkek 81.333 7
2025 İSTANBUL HASAN Erkek 75.223 8
2025 İSTANBUL ÖMER Erkek 72.322 9
2025 İSTANBUL İBRAHİM Erkek 67.068 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 İSTANBUL FATMA Kadın 149.492 1
2025 İSTANBUL ZEYNEP Kadın 127.760 2
2025 İSTANBUL AYŞE Kadın 116.951 3
2025 İSTANBUL ELİF Kadın 102.215 4
2025 İSTANBUL EMİNE Kadın 99.674 5
2025 İSTANBUL HATİCE Kadın 88.822 6
2025 İSTANBUL MERVE Kadın 57.714 7
2025 İSTANBUL ESRA Kadın 51.378 8
2025 İSTANBUL MERYEM Kadın 48.808 9
2025 İSTANBUL ÖZLEM Kadın 47.543 10
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İZMİR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 İZMİR MEHMET Erkek 62.193 1
2025 İZMİR MUSTAFA Erkek 50.858 2
2025 İZMİR ALİ Erkek 39.453 3
2025 İZMİR AHMET Erkek 38.445 4
2025 İZMİR HÜSEYİN Erkek 33.547 5
2025 İZMİR MURAT Erkek 31.095 6
2025 İZMİR HASAN Erkek 27.204 7
2025 İZMİR İBRAHİM Erkek 26.325 8
2025 İZMİR İSMAİL Erkek 22.046 9
2025 İZMİR YUSUF Erkek 19.553 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 İZMİR FATMA Kadın 49.649 1
2025 İZMİR AYŞE Kadın 44.350 2
2025 İZMİR EMİNE Kadın 34.403 3
2025 İZMİR HATİCE Kadın 32.746 4
2025 İZMİR ZEYNEP Kadın 29.856 5
2025 İZMİR ELİF Kadın 26.150 6
2025 İZMİR ÖZLEM Kadın 16.474 7
2025 İZMİR HÜLYA Kadın 13.181 8
2025 İZMİR MERVE Kadın 13.100 9
2025 İZMİR DİLEK Kadın 13.093 10
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KARS

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KARS MEHMET Erkek 2.259 1
2025 KARS YUSUF Erkek 1.901 2
2025 KARS AHMET Erkek 1.680 3
2025 KARS MURAT Erkek 1.667 4
2025 KARS MUSTAFA Erkek 1.630 5
2025 KARS İBRAHİM Erkek 1.480 6
2025 KARS ÖMER Erkek 1.454 7
2025 KARS ADEM Erkek 1.264 8
2025 KARS İSMAİL Erkek 1.176 9
2025 KARS ALİ Erkek 1.056 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KARS FATMA Kadın 2.174 1
2025 KARS ZEYNEP Kadın 1.991 2
2025 KARS AYŞE Kadın 1.495 3
2025 KARS ELİF Kadın 1.420 4
2025 KARS HATİCE Kadın 1.167 5
2025 KARS SONGÜL Kadın 1.142 6
2025 KARS EMİNE Kadın 899 7
2025 KARS MERYEM Kadın 872 8
2025 KARS RABİA Kadın 771 9
2025 KARS ÖZLEM Kadın 736 10
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KASTAMONU

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KASTAMONU MUSTAFA Erkek 7.028 1
2025 KASTAMONU MEHMET Erkek 6.818 2
2025 KASTAMONU AHMET Erkek 4.846 3
2025 KASTAMONU HÜSEYİN Erkek 4.117 4
2025 KASTAMONU HASAN Erkek 3.715 5
2025 KASTAMONU İSMAİL Erkek 3.351 6
2025 KASTAMONU ALİ Erkek 3.003 7
2025 KASTAMONU MURAT Erkek 2.817 8
2025 KASTAMONU İBRAHİM Erkek 1.885 9
2025 KASTAMONU YAŞAR Erkek 1.725 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KASTAMONU FATMA Kadın 5.885 1
2025 KASTAMONU AYŞE Kadın 4.378 2
2025 KASTAMONU HATİCE Kadın 3.997 3
2025 KASTAMONU EMİNE Kadın 3.561 4
2025 KASTAMONU ŞERİFE Kadın 3.047 5
2025 KASTAMONU ZEYNEP Kadın 2.148 6
2025 KASTAMONU SEHER Kadın 2.025 7
2025 KASTAMONU ELİF Kadın 1.730 8
2025 KASTAMONU CEMİLE Kadın 1.672 9
2025 KASTAMONU SATİYE Kadın 1.669 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

KAYSERİ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KAYSERİ MUSTAFA Erkek 30.683 1
2025 KAYSERİ MEHMET Erkek 27.132 2
2025 KAYSERİ AHMET Erkek 20.123 3
2025 KAYSERİ ALİ Erkek 15.780 4
2025 KAYSERİ YUSUF Erkek 10.221 5
2025 KAYSERİ MURAT Erkek 9.646 6
2025 KAYSERİ İBRAHİM Erkek 9.074 7
2025 KAYSERİ ÖMER Erkek 8.856 8
2025 KAYSERİ OSMAN Erkek 8.290 9
2025 KAYSERİ HASAN Erkek 7.820 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KAYSERİ FATMA Kadın 28.216 1
2025 KAYSERİ HATİCE Kadın 17.799 2
2025 KAYSERİ AYŞE Kadın 17.028 3
2025 KAYSERİ ZEYNEP Kadın 11.520 4
2025 KAYSERİ EMİNE Kadın 10.850 5
2025 KAYSERİ ELİF Kadın 9.333 6
2025 KAYSERİ ŞERİFE Kadın 7.131 7
2025 KAYSERİ MERVE Kadın 5.552 8
2025 KAYSERİ ZEHRA Kadın 4.822 9
2025 KAYSERİ MERYEM Kadın 4.514 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

KIRKLARELİ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KIRKLARELİ MEHMET Erkek 4.166 1
2025 KIRKLARELİ MUSTAFA Erkek 3.604 2
2025 KIRKLARELİ AHMET Erkek 3.570 3
2025 KIRKLARELİ HÜSEYİN Erkek 2.846 4
2025 KIRKLARELİ HASAN Erkek 2.761 5
2025 KIRKLARELİ ALİ Erkek 2.698 6
2025 KIRKLARELİ MURAT Erkek 1.998 7
2025 KIRKLARELİ İSMAİL Erkek 1.804 8
2025 KIRKLARELİ İBRAHİM Erkek 1.708 9
2025 KIRKLARELİ EMRE Erkek 1.344 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KIRKLARELİ FATMA Kadın 4.865 1
2025 KIRKLARELİ AYŞE Kadın 3.921 2
2025 KIRKLARELİ EMİNE Kadın 2.705 3
2025 KIRKLARELİ HATİCE Kadın 2.529 4
2025 KIRKLARELİ ZEYNEP Kadın 2.195 5
2025 KIRKLARELİ ELİF Kadın 2.024 6
2025 KIRKLARELİ ÖZLEM Kadın 1.137 7
2025 KIRKLARELİ MERVE Kadın 1.059 8
2025 KIRKLARELİ SİBEL Kadın 953 9
2025 KIRKLARELİ ESRA Kadın 944 10
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KIRŞEHİR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KIRŞEHİR MEHMET Erkek 3.677 1
2025 KIRŞEHİR MUSTAFA Erkek 3.314 2
2025 KIRŞEHİR ALİ Erkek 2.191 3
2025 KIRŞEHİR AHMET Erkek 2.096 4
2025 KIRŞEHİR RAMAZAN Erkek 1.852 5
2025 KIRŞEHİR MURAT Erkek 1.718 6
2025 KIRŞEHİR ÖMER Erkek 1.524 7
2025 KIRŞEHİR YUSUF Erkek 1.495 8
2025 KIRŞEHİR OSMAN Erkek 1.424 9
2025 KIRŞEHİR İBRAHİM Erkek 1.417 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KIRŞEHİR FATMA Kadın 3.595 1
2025 KIRŞEHİR AYŞE Kadın 2.522 2
2025 KIRŞEHİR ZEYNEP Kadın 2.425 3
2025 KIRŞEHİR HATİCE Kadın 2.315 4
2025 KIRŞEHİR EMİNE Kadın 1.871 5
2025 KIRŞEHİR ELİF Kadın 1.688 6
2025 KIRŞEHİR SULTAN Kadın 1.264 7
2025 KIRŞEHİR MERYEM Kadın 1.119 8
2025 KIRŞEHİR DÖNDÜ Kadın 1.114 9
2025 KIRŞEHİR ZELİHA Kadın 738 10
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KOCAELİ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KOCAELİ MUSTAFA Erkek 21.482 1
2025 KOCAELİ MEHMET Erkek 19.618 2
2025 KOCAELİ AHMET Erkek 16.984 3
2025 KOCAELİ MURAT Erkek 14.937 4
2025 KOCAELİ ALİ Erkek 13.469 5
2025 KOCAELİ YUSUF Erkek 11.955 6
2025 KOCAELİ HÜSEYİN Erkek 11.807 7
2025 KOCAELİ ÖMER Erkek 10.961 8
2025 KOCAELİ HASAN Erkek 10.732 9
2025 KOCAELİ İBRAHİM Erkek 10.463 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KOCAELİ FATMA Kadın 24.639 1
2025 KOCAELİ AYŞE Kadın 20.465 2
2025 KOCAELİ ZEYNEP Kadın 18.771 3
2025 KOCAELİ EMİNE Kadın 17.483 4
2025 KOCAELİ ELİF Kadın 15.371 5
2025 KOCAELİ HATİCE Kadın 14.056 6
2025 KOCAELİ MERVE Kadın 8.414 7
2025 KOCAELİ MERYEM Kadın 7.678 8
2025 KOCAELİ ESRA Kadın 7.278 9
2025 KOCAELİ ZEHRA Kadın 7.160 10

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KONYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KONYA MUSTAFA Erkek 51.794 1
2025 KONYA MEHMET Erkek 50.658 2
2025 KONYA AHMET Erkek 31.785 3
2025 KONYA ALİ Erkek 30.903 4
2025 KONYA HASAN Erkek 19.312 5
2025 KONYA İBRAHİM Erkek 17.856 6
2025 KONYA HÜSEYİN Erkek 17.821 7
2025 KONYA RAMAZAN Erkek 16.200 8
2025 KONYA İSMAİL Erkek 14.926 9
2025 KONYA OSMAN Erkek 13.779 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KONYA AYŞE Kadın 44.617 1
2025 KONYA FATMA Kadın 38.212 2
2025 KONYA HATİCE Kadın 29.761 3
2025 KONYA EMİNE Kadın 26.920 4
2025 KONYA ZEYNEP Kadın 19.100 5
2025 KONYA ŞERİFE Kadın 17.652 6
2025 KONYA HAVVA Kadın 13.007 7
2025 KONYA ELİF Kadın 12.076 8
2025 KONYA FADİME Kadın 10.904 9
2025 KONYA MERYEM Kadın 10.472 10
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KÜTAHYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KÜTAHYA MEHMET Erkek 12.951 1
2025 KÜTAHYA MUSTAFA Erkek 10.602 2
2025 KÜTAHYA AHMET Erkek 10.552 3
2025 KÜTAHYA İSMAİL Erkek 7.386 4
2025 KÜTAHYA ALİ Erkek 7.104 5
2025 KÜTAHYA İBRAHİM Erkek 6.094 6
2025 KÜTAHYA HÜSEYİN Erkek 5.999 7
2025 KÜTAHYA RAMAZAN Erkek 5.089 8
2025 KÜTAHYA HASAN Erkek 4.109 9
2025 KÜTAHYA HALİL Erkek 4.074 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KÜTAHYA AYŞE Kadın 12.126 1
2025 KÜTAHYA FATMA Kadın 12.090 2
2025 KÜTAHYA HATİCE Kadın 10.357 3
2025 KÜTAHYA EMİNE Kadın 10.023 4
2025 KÜTAHYA ZEYNEP Kadın 3.981 5
2025 KÜTAHYA HAVVA Kadın 3.649 6
2025 KÜTAHYA ELİF Kadın 3.578 7
2025 KÜTAHYA FADİME Kadın 3.234 8
2025 KÜTAHYA HACER Kadın 2.561 9
2025 KÜTAHYA ŞERİFE Kadın 2.439 10

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KAHRAMANMARAŞ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KAHRAMANMARAŞ MEHMET Erkek 29.057 1
2025 KAHRAMANMARAŞ ALİ Erkek 20.001 2
2025 KAHRAMANMARAŞ MUSTAFA Erkek 19.655 3
2025 KAHRAMANMARAŞ AHMET Erkek 16.727 4
2025 KAHRAMANMARAŞ İBRAHİM Erkek 8.682 5
2025 KAHRAMANMARAŞ HÜSEYİN Erkek 8.411 6
2025 KAHRAMANMARAŞ HASAN Erkek 8.388 7
2025 KAHRAMANMARAŞ YUSUF Erkek 7.695 8
2025 KAHRAMANMARAŞ İSMAİL Erkek 7.285 9
2025 KAHRAMANMARAŞ RAMAZAN Erkek 6.163 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KAHRAMANMARAŞ FATMA Kadın 24.735 1
2025 KAHRAMANMARAŞ HATİCE Kadın 19.478 2
2025 KAHRAMANMARAŞ AYŞE Kadın 16.389 3
2025 KAHRAMANMARAŞ EMİNE Kadın 12.321 4
2025 KAHRAMANMARAŞ ELİF Kadın 11.434 5
2025 KAHRAMANMARAŞ ZEYNEP Kadın 10.468 6
2025 KAHRAMANMARAŞ SULTAN Kadın 5.514 7
2025 KAHRAMANMARAŞ MERYEM Kadın 4.595 8
2025 KAHRAMANMARAŞ HACER Kadın 4.348 9
2025 KAHRAMANMARAŞ ELİFE Kadın 3.741 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

MALATYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 MALATYA MEHMET Erkek 15.870 1
2025 MALATYA MUSTAFA Erkek 8.390 2
2025 MALATYA AHMET Erkek 7.236 3
2025 MALATYA ALİ Erkek 6.966 4
2025 MALATYA HASAN Erkek 6.384 5
2025 MALATYA YUSUF Erkek 6.304 6
2025 MALATYA HÜSEYİN Erkek 6.154 7
2025 MALATYA RAMAZAN Erkek 5.183 8
2025 MALATYA MURAT Erkek 5.077 9
2025 MALATYA İBRAHİM Erkek 4.421 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 MALATYA FATMA Kadın 11.034 1
2025 MALATYA ZEYNEP Kadın 9.922 2
2025 MALATYA AYŞE Kadın 7.589 3
2025 MALATYA ELİF Kadın 7.159 4
2025 MALATYA HATİCE Kadın 6.717 5
2025 MALATYA EMİNE Kadın 6.509 6
2025 MALATYA FADİME Kadın 3.307 7
2025 MALATYA MERYEM Kadın 3.145 8
2025 MALATYA SONGÜL Kadın 3.052 9
2025 MALATYA SULTAN Kadın 2.825 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

MANİSA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 MANİSA MEHMET Erkek 29.655 1
2025 MANİSA MUSTAFA Erkek 22.885 2
2025 MANİSA AHMET Erkek 16.706 3
2025 MANİSA ALİ Erkek 16.309 4
2025 MANİSA HÜSEYİN Erkek 13.790 5
2025 MANİSA İBRAHİM Erkek 12.694 6
2025 MANİSA İSMAİL Erkek 10.898 7
2025 MANİSA HASAN Erkek 10.331 8
2025 MANİSA RAMAZAN Erkek 9.606 9
2025 MANİSA MURAT Erkek 8.050 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 MANİSA AYŞE Kadın 24.160 1
2025 MANİSA FATMA Kadın 23.622 2
2025 MANİSA HATİCE Kadın 18.328 3
2025 MANİSA EMİNE Kadın 17.114 4
2025 MANİSA ZEYNEP Kadın 10.969 5
2025 MANİSA ELİF Kadın 10.188 6
2025 MANİSA FADİME Kadın 9.574 7
2025 MANİSA MERYEM Kadın 5.236 8
2025 MANİSA SULTAN Kadın 4.191 9
2025 MANİSA MERVE Kadın 4.151 10
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MARDİN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 MARDİN MEHMET Erkek 14.281 1
2025 MARDİN YUSUF Erkek 10.896 2
2025 MARDİN AHMET Erkek 10.255 3
2025 MARDİN MUHAMMED Erkek 7.650 4
2025 MARDİN İBRAHİM Erkek 6.474 5
2025 MARDİN ÖMER Erkek 6.313 6
2025 MARDİN HASAN Erkek 6.185 7
2025 MARDİN ŞEYHMUS Erkek 5.848 8
2025 MARDİN ABDULLAH Erkek 5.617 9
2025 MARDİN HÜSEYİN Erkek 5.546 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 MARDİN ZEYNEP Kadın 10.038 1
2025 MARDİN EMİNE Kadın 9.105 2
2025 MARDİN FATMA Kadın 7.748 3
2025 MARDİN ELİF Kadın 6.953 4
2025 MARDİN AYŞE Kadın 4.865 5
2025 MARDİN MERYEM Kadın 4.492 6
2025 MARDİN SULTAN Kadın 4.209 7
2025 MARDİN LEYLA Kadın 3.746 8
2025 MARDİN MERVE Kadın 3.383 9
2025 MARDİN HALİME Kadın 3.337 10
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MUĞLA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 MUĞLA MEHMET Erkek 19.968 1
2025 MUĞLA MUSTAFA Erkek 14.003 2
2025 MUĞLA ALİ Erkek 10.825 3
2025 MUĞLA HÜSEYİN Erkek 8.023 4
2025 MUĞLA AHMET Erkek 7.276 5
2025 MUĞLA HASAN Erkek 6.643 6
2025 MUĞLA RAMAZAN Erkek 6.577 7
2025 MUĞLA İBRAHİM Erkek 5.702 8
2025 MUĞLA MURAT Erkek 5.653 9
2025 MUĞLA İSMAİL Erkek 5.220 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 MUĞLA FATMA Kadın 14.988 1
2025 MUĞLA AYŞE Kadın 12.445 2
2025 MUĞLA HATİCE Kadın 9.026 3
2025 MUĞLA EMİNE Kadın 6.287 4
2025 MUĞLA ZEYNEP Kadın 6.137 5
2025 MUĞLA ELİF Kadın 5.393 6
2025 MUĞLA ÖZLEM Kadın 3.379 7
2025 MUĞLA SULTAN Kadın 3.211 8
2025 MUĞLA YASEMİN Kadın 2.661 9
2025 MUĞLA DİLEK Kadın 2.625 10
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MUŞ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 MUŞ YUSUF Erkek 3.963 1
2025 MUŞ MEHMET Erkek 3.881 2
2025 MUŞ MUHAMMED Erkek 3.036 3
2025 MUŞ ÖMER Erkek 2.709 4
2025 MUŞ AHMET Erkek 2.457 5
2025 MUŞ MUSTAFA Erkek 1.954 6
2025 MUŞ İBRAHİM Erkek 1.893 7
2025 MUŞ MURAT Erkek 1.843 8
2025 MUŞ ABDULLAH Erkek 1.760 9
2025 MUŞ HÜSEYİN Erkek 1.406 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 MUŞ ZEYNEP Kadın 3.759 1
2025 MUŞ FATMA Kadın 3.259 2
2025 MUŞ ELİF Kadın 2.962 3
2025 MUŞ AYŞE Kadın 2.026 4
2025 MUŞ MERYEM Kadın 1.810 5
2025 MUŞ RABİA Kadın 1.780 6
2025 MUŞ HATİCE Kadın 1.601 7
2025 MUŞ ZEHRA Kadın 1.370 8
2025 MUŞ SONGÜL Kadın 1.300 9
2025 MUŞ ESRA Kadın 1.204 10
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NEVŞEHİR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 NEVŞEHİR MUSTAFA Erkek 6.435 1
2025 NEVŞEHİR MEHMET Erkek 5.222 2
2025 NEVŞEHİR AHMET Erkek 4.192 3
2025 NEVŞEHİR ALİ Erkek 2.936 4
2025 NEVŞEHİR MURAT Erkek 2.168 5
2025 NEVŞEHİR İBRAHİM Erkek 2.128 6
2025 NEVŞEHİR YUSUF Erkek 2.115 7
2025 NEVŞEHİR HÜSEYİN Erkek 1.837 8
2025 NEVŞEHİR HASAN Erkek 1.783 9
2025 NEVŞEHİR ÖMER Erkek 1.620 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 NEVŞEHİR FATMA Kadın 6.176 1
2025 NEVŞEHİR HATİCE Kadın 4.112 2
2025 NEVŞEHİR AYŞE Kadın 3.485 3
2025 NEVŞEHİR EMİNE Kadın 3.027 4
2025 NEVŞEHİR ZEYNEP Kadın 2.836 5
2025 NEVŞEHİR ELİF Kadın 1.936 6
2025 NEVŞEHİR MERYEM Kadın 1.555 7
2025 NEVŞEHİR MERVE Kadın 1.276 8
2025 NEVŞEHİR ŞERİFE Kadın 1.248 9
2025 NEVŞEHİR RABİA Kadın 1.129 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

NİĞDE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 NİĞDE MUSTAFA Erkek 6.008 1
2025 NİĞDE MEHMET Erkek 4.721 2
2025 NİĞDE AHMET Erkek 4.001 3
2025 NİĞDE ALİ Erkek 3.475 4
2025 NİĞDE RAMAZAN Erkek 3.177 5
2025 NİĞDE MURAT Erkek 2.550 6
2025 NİĞDE YUSUF Erkek 2.296 7
2025 NİĞDE HÜSEYİN Erkek 2.247 8
2025 NİĞDE İBRAHİM Erkek 2.138 9
2025 NİĞDE HASAN Erkek 1.885 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 NİĞDE FATMA Kadın 6.260 1
2025 NİĞDE AYŞE Kadın 4.096 2
2025 NİĞDE HATİCE Kadın 3.973 3
2025 NİĞDE EMİNE Kadın 3.358 4
2025 NİĞDE ZEYNEP Kadın 3.261 5
2025 NİĞDE ELİF Kadın 1.999 6
2025 NİĞDE MERYEM Kadın 1.493 7
2025 NİĞDE ŞERİFE Kadın 1.453 8
2025 NİĞDE MERVE Kadın 1.252 9
2025 NİĞDE ZEHRA Kadın 1.226 10
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ORDU

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ORDU MUSTAFA Erkek 10.579 1
2025 ORDU MEHMET Erkek 9.846 2
2025 ORDU AHMET Erkek 7.343 3
2025 ORDU MURAT Erkek 5.643 4
2025 ORDU ALİ Erkek 5.554 5
2025 ORDU HASAN Erkek 4.583 6
2025 ORDU HÜSEYİN Erkek 4.581 7
2025 ORDU İBRAHİM Erkek 3.526 8
2025 ORDU YUSUF Erkek 3.242 9
2025 ORDU ADEM Erkek 3.151 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ORDU FATMA Kadın 14.402 1
2025 ORDU EMİNE Kadın 13.103 2
2025 ORDU AYŞE Kadın 9.279 3
2025 ORDU HATİCE Kadın 6.380 4
2025 ORDU ZEYNEP Kadın 4.525 5
2025 ORDU ELİF Kadın 3.967 6
2025 ORDU HANİFE Kadın 3.013 7
2025 ORDU HAVVA Kadın 2.875 8
2025 ORDU MELEK Kadın 2.439 9
2025 ORDU MERYEM Kadın 2.427 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

RİZE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 RİZE MUSTAFA Erkek 5.450 1
2025 RİZE MEHMET Erkek 3.985 2
2025 RİZE AHMET Erkek 3.633 3
2025 RİZE ALİ Erkek 2.992 4
2025 RİZE HASAN Erkek 2.480 5
2025 RİZE MUHAMMET Erkek 2.470 6
2025 RİZE HÜSEYİN Erkek 2.198 7
2025 RİZE OSMAN Erkek 2.110 8
2025 RİZE İBRAHİM Erkek 2.054 9
2025 RİZE MURAT Erkek 2.035 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 RİZE FATMA Kadın 8.594 1
2025 RİZE EMİNE Kadın 6.866 2
2025 RİZE AYŞE Kadın 5.000 3
2025 RİZE HAVVA Kadın 3.840 4
2025 RİZE HATİCE Kadın 3.692 5
2025 RİZE MERYEM Kadın 2.794 6
2025 RİZE ZEYNEP Kadın 2.754 7
2025 RİZE ELİF Kadın 2.196 8
2025 RİZE MELEK Kadın 1.654 9
2025 RİZE HANİFE Kadın 1.327 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

SAKARYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 SAKARYA MUSTAFA Erkek 11.915 1
2025 SAKARYA MEHMET Erkek 10.267 2
2025 SAKARYA AHMET Erkek 9.007 3
2025 SAKARYA ALİ Erkek 7.910 4
2025 SAKARYA MURAT Erkek 6.874 5
2025 SAKARYA İSMAİL Erkek 6.352 6
2025 SAKARYA HASAN Erkek 6.327 7
2025 SAKARYA YUSUF Erkek 6.279 8
2025 SAKARYA HÜSEYİN Erkek 6.160 9
2025 SAKARYA İBRAHİM Erkek 5.729 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 SAKARYA FATMA Kadın 14.579 1
2025 SAKARYA AYŞE Kadın 13.529 2
2025 SAKARYA EMİNE Kadın 11.330 3
2025 SAKARYA ZEYNEP Kadın 9.868 4
2025 SAKARYA HATİCE Kadın 8.217 5
2025 SAKARYA ELİF Kadın 7.503 6
2025 SAKARYA MERVE Kadın 4.809 7
2025 SAKARYA MERYEM Kadın 4.245 8
2025 SAKARYA ZEHRA Kadın 4.113 9
2025 SAKARYA YASEMİN Kadın 3.849 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

SAMSUN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 SAMSUN MUSTAFA Erkek 18.703 1
2025 SAMSUN MEHMET Erkek 14.674 2
2025 SAMSUN AHMET Erkek 13.544 3
2025 SAMSUN ALİ Erkek 10.792 4
2025 SAMSUN MURAT Erkek 10.762 5
2025 SAMSUN HÜSEYİN Erkek 10.444 6
2025 SAMSUN HASAN Erkek 10.044 7
2025 SAMSUN İBRAHİM Erkek 6.989 8
2025 SAMSUN YUSUF Erkek 6.518 9
2025 SAMSUN İSMAİL Erkek 6.489 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 SAMSUN FATMA Kadın 22.368 1
2025 SAMSUN EMİNE Kadın 18.479 2
2025 SAMSUN AYŞE Kadın 17.550 3
2025 SAMSUN HATİCE Kadın 11.162 4
2025 SAMSUN ZEYNEP Kadın 9.513 5
2025 SAMSUN ELİF Kadın 8.394 6
2025 SAMSUN HANİFE Kadın 6.381 7
2025 SAMSUN MERVE Kadın 5.271 8
2025 SAMSUN MERYEM Kadın 4.900 9
2025 SAMSUN HAVA Kadın 4.691 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

SİİRT

ERKEK İSİMLERİ:

2025 SİİRT YUSUF Erkek 3.485 1
2025 SİİRT AHMET Erkek 3.138 2
2025 SİİRT MEHMET Erkek 2.969 3
2025 SİİRT MUHAMMED Erkek 2.457 4
2025 SİİRT ÖMER Erkek 2.429 5
2025 SİİRT HÜSEYİN Erkek 2.031 6
2025 SİİRT ABDULLAH Erkek 1.968 7
2025 SİİRT MUSTAFA Erkek 1.939 8
2025 SİİRT İBRAHİM Erkek 1.936 9
2025 SİİRT HASAN Erkek 1.906 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 SİİRT ZEYNEP Kadın 3.714 1
2025 SİİRT FATMA Kadın 3.252 2
2025 SİİRT ELİF Kadın 2.512 3
2025 SİİRT AYŞE Kadın 2.397 4
2025 SİİRT EMİNE Kadın 2.020 5
2025 SİİRT ZEHRA Kadın 1.853 6
2025 SİİRT HATİCE Kadın 1.755 7
2025 SİİRT LEYLA Kadın 1.602 8
2025 SİİRT MERYEM Kadın 1.516 9
2025 SİİRT ESRA Kadın 1.260 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

SİNOP

ERKEK İSİMLERİ:

2025 SİNOP MUSTAFA Erkek 2.927 1
2025 SİNOP MEHMET Erkek 2.778 2
2025 SİNOP HÜSEYİN Erkek 2.293 3
2025 SİNOP HASAN Erkek 2.209 4
2025 SİNOP RAMAZAN Erkek 1.954 5
2025 SİNOP AHMET Erkek 1.951 6
2025 SİNOP MURAT Erkek 1.840 7
2025 SİNOP ALİ Erkek 1.627 8
2025 SİNOP İBRAHİM Erkek 1.138 9
2025 SİNOP İSMAİL Erkek 1.026 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 SİNOP FATMA Kadın 3.564 1
2025 SİNOP AYŞE Kadın 2.920 2
2025 SİNOP EMİNE Kadın 2.184 3
2025 SİNOP HATİCE Kadın 1.527 4
2025 SİNOP ZEYNEP Kadın 1.300 5
2025 SİNOP FADİME Kadın 1.268 6
2025 SİNOP ELİF Kadın 1.155 7
2025 SİNOP HANİFE Kadın 1.055 8
2025 SİNOP HAVVA Kadın 1.011 9
2025 SİNOP CEMİLE Kadın 965 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

SİVAS

ERKEK İSİMLERİ:

2025 SİVAS MUSTAFA Erkek 7.888 1
2025 SİVAS MEHMET Erkek 7.609 2
2025 SİVAS AHMET Erkek 6.885 3
2025 SİVAS ALİ Erkek 4.986 4
2025 SİVAS MURAT Erkek 4.506 5
2025 SİVAS YUSUF Erkek 4.073 6
2025 SİVAS HÜSEYİN Erkek 3.925 7
2025 SİVAS HASAN Erkek 3.768 8
2025 SİVAS ÖMER Erkek 3.718 9
2025 SİVAS İBRAHİM Erkek 3.680 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 SİVAS FATMA Kadın 6.900 1
2025 SİVAS HATİCE Kadın 6.777 2
2025 SİVAS AYŞE Kadın 6.709 3
2025 SİVAS ZEYNEP Kadın 5.604 4
2025 SİVAS EMİNE Kadın 5.031 5
2025 SİVAS FADİME Kadın 4.209 6
2025 SİVAS ELİF Kadın 3.524 7
2025 SİVAS MERVE Kadın 2.498 8
2025 SİVAS ZEHRA Kadın 2.186 9
2025 SİVAS MERYEM Kadın 1.998 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

ŞANLIURFA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ŞANLIURFA MEHMET Erkek 67.228 1
2025 ŞANLIURFA AHMET Erkek 41.476 2
2025 ŞANLIURFA MUSTAFA Erkek 35.349 3
2025 ŞANLIURFA HALİL Erkek 27.286 4
2025 ŞANLIURFA İBRAHİM Erkek 27.252 5
2025 ŞANLIURFA YUSUF Erkek 25.403 6
2025 ŞANLIURFA İBRAHİM HALİL Erkek 23.515 7
2025 ŞANLIURFA İSMAİL Erkek 23.359 8
2025 ŞANLIURFA ALİ Erkek 22.260 9
2025 ŞANLIURFA MAHMUT Erkek 21.490 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ŞANLIURFA FATMA Kadın 44.594 1
2025 ŞANLIURFA EMİNE Kadın 37.966 2
2025 ŞANLIURFA ZEYNEP Kadın 29.849 3
2025 ŞANLIURFA AYŞE Kadın 23.614 4
2025 ŞANLIURFA HATİCE Kadın 21.506 5
2025 ŞANLIURFA ELİF Kadın 16.111 6
2025 ŞANLIURFA ZEHRA Kadın 15.781 7
2025 ŞANLIURFA MERYEM Kadın 15.317 8
2025 ŞANLIURFA ZELİHA Kadın 13.126 9
2025 ŞANLIURFA MEDİNE Kadın 9.718 10
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TEKİRDAĞ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 TEKİRDAĞ MEHMET Erkek 12.669 1
2025 TEKİRDAĞ MUSTAFA Erkek 11.731 2
2025 TEKİRDAĞ AHMET Erkek 10.588 3
2025 TEKİRDAĞ HÜSEYİN Erkek 8.817 4
2025 TEKİRDAĞ HASAN Erkek 7.975 5
2025 TEKİRDAĞ ALİ Erkek 7.868 6
2025 TEKİRDAĞ MURAT Erkek 7.387 7
2025 TEKİRDAĞ İBRAHİM Erkek 6.190 8
2025 TEKİRDAĞ İSMAİL Erkek 5.938 9
2025 TEKİRDAĞ YUSUF Erkek 5.881 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 TEKİRDAĞ FATMA Kadın 14.026 1
2025 TEKİRDAĞ AYŞE Kadın 11.343 2
2025 TEKİRDAĞ EMİNE Kadın 8.777 3
2025 TEKİRDAĞ ZEYNEP Kadın 7.976 4
2025 TEKİRDAĞ ELİF Kadın 7.565 5
2025 TEKİRDAĞ HATİCE Kadın 7.558 6
2025 TEKİRDAĞ MERVE Kadın 3.848 7
2025 TEKİRDAĞ ÖZLEM Kadın 3.575 8
2025 TEKİRDAĞ ESRA Kadın 3.321 9
2025 TEKİRDAĞ MERYEM Kadın 3.125 10
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TOKAT

ERKEK İSİMLERİ:

2025 TOKAT MUSTAFA Erkek 10.048 1
2025 TOKAT AHMET Erkek 7.752 2
2025 TOKAT MEHMET Erkek 7.699 3
2025 TOKAT ALİ Erkek 6.159 4
2025 TOKAT HÜSEYİN Erkek 5.050 5
2025 TOKAT MURAT Erkek 4.538 6
2025 TOKAT HASAN Erkek 4.530 7
2025 TOKAT İBRAHİM Erkek 3.562 8
2025 TOKAT ÖMER Erkek 3.399 9
2025 TOKAT YUSUF Erkek 3.362 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 TOKAT FATMA Kadın 7.172 1
2025 TOKAT EMİNE Kadın 6.638 2
2025 TOKAT AYŞE Kadın 6.446 3
2025 TOKAT HATİCE Kadın 5.803 4
2025 TOKAT FADİME Kadın 4.966 5
2025 TOKAT ZEYNEP Kadın 4.544 6
2025 TOKAT ELİF Kadın 3.615 7
2025 TOKAT ŞERİFE Kadın 2.798 8
2025 TOKAT MERVE Kadın 2.058 9
2025 TOKAT ZEHRA Kadın 1.990 10
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TEKİRDAĞ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 TRABZON MUSTAFA Erkek 12.243 1
2025 TRABZON MEHMET Erkek 8.635 2
2025 TRABZON ALİ Erkek 8.362 3
2025 TRABZON AHMET Erkek 8.229 4
2025 TRABZON HASAN Erkek 7.094 5
2025 TRABZON HÜSEYİN Erkek 5.708 6
2025 TRABZON MURAT Erkek 5.695 7
2025 TRABZON OSMAN Erkek 5.416 8
2025 TRABZON ÖMER Erkek 4.680 9
2025 TRABZON YUSUF Erkek 4.649 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 TRABZON FATMA Kadın 17.359 1
2025 TRABZON AYŞE Kadın 16.117 2
2025 TRABZON EMİNE Kadın 14.863 3
2025 TRABZON ZEYNEP Kadın 6.509 4
2025 TRABZON HATİCE Kadın 5.538 5
2025 TRABZON ELİF Kadın 5.304 6
2025 TRABZON ASİYE Kadın 5.004 7
2025 TRABZON HAVVA Kadın 4.332 8
2025 TRABZON ZEHRA Kadın 4.223 9
2025 TRABZON MERYEM Kadın 4.195 10
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TUNCELİ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 TUNCELİ ALİ Erkek 1.296 1
2025 TUNCELİ HÜSEYİN Erkek 1.292 2
2025 TUNCELİ HASAN Erkek 966 3
2025 TUNCELİ MEHMET Erkek 962 4
2025 TUNCELİ HIDIR Erkek 792 5
2025 TUNCELİ MURAT Erkek 790 6
2025 TUNCELİ MUSTAFA Erkek 687 7
2025 TUNCELİ AHMET Erkek 522 8
2025 TUNCELİ YUSUF Erkek 484 9
2025 TUNCELİ İBRAHİM Erkek 416 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 TUNCELİ FATMA Kadın 821 1
2025 TUNCELİ ELİF Kadın 615 2
2025 TUNCELİ ZEYNEP Kadın 493 3
2025 TUNCELİ SONGÜL Kadın 467 4
2025 TUNCELİ SULTAN Kadın 444 5
2025 TUNCELİ EMİNE Kadın 438 6
2025 TUNCELİ SAKİNE Kadın 395 7
2025 TUNCELİ HATİCE Kadın 346 8
2025 TUNCELİ ÖZLEM Kadın 335 9
2025 TUNCELİ GÜLLÜ Kadın 302 10
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UŞAK

ERKEK İSİMLERİ:

2025 UŞAK MEHMET Erkek 7.521 1
2025 UŞAK MUSTAFA Erkek 5.569 2
2025 UŞAK ALİ Erkek 4.708 3
2025 UŞAK AHMET Erkek 4.300 4
2025 UŞAK RAMAZAN Erkek 4.285 5
2025 UŞAK HÜSEYİN Erkek 3.127 6
2025 UŞAK İBRAHİM Erkek 2.901 7
2025 UŞAK İSMAİL Erkek 2.772 8
2025 UŞAK HASAN Erkek 2.293 9
2025 UŞAK MURAT Erkek 2.228 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 UŞAK AYŞE Kadın 6.579 1
2025 UŞAK FATMA Kadın 6.121 2
2025 UŞAK EMİNE Kadın 4.935 3
2025 UŞAK HATİCE Kadın 4.355 4
2025 UŞAK FADİME Kadın 3.273 5
2025 UŞAK ELİF Kadın 2.826 6
2025 UŞAK SULTAN Kadın 2.662 7
2025 UŞAK ZEYNEP Kadın 2.195 8
2025 UŞAK CENNET Kadın 1.544 9
2025 UŞAK HALİME Kadın 1.541 10
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VAN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 VAN YUSUF Erkek 10.474 1
2025 VAN MEHMET Erkek 8.291 2
2025 VAN ÖMER Erkek 7.038 3
2025 VAN MUHAMMED Erkek 6.498 4
2025 VAN AHMET Erkek 6.303 5
2025 VAN MURAT Erkek 5.315 6
2025 VAN MUSTAFA Erkek 5.298 7
2025 VAN İBRAHİM Erkek 5.133 8
2025 VAN ABDULLAH Erkek 4.355 9
2025 VAN ALİ Erkek 3.899 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 VAN ZEYNEP Kadın 9.500 1
2025 VAN FATMA Kadın 9.423 2
2025 VAN AYŞE Kadın 6.636 3
2025 VAN ELİF Kadın 6.369 4
2025 VAN HATİCE Kadın 4.919 5
2025 VAN RABİA Kadın 4.871 6
2025 VAN MERYEM Kadın 4.694 7
2025 VAN EMİNE Kadın 3.891 8
2025 VAN ZEHRA Kadın 3.869 9
2025 VAN LEYLA Kadın 3.826 10

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YOZGAT

ERKEK İSİMLERİ:

2025 YOZGAT MUSTAFA Erkek 7.427 1
2025 YOZGAT MEHMET Erkek 5.880 2
2025 YOZGAT AHMET Erkek 4.372 3
2025 YOZGAT ALİ Erkek 3.965 4
2025 YOZGAT YUSUF Erkek 3.157 5
2025 YOZGAT OSMAN Erkek 3.153 6
2025 YOZGAT MURAT Erkek 2.870 7
2025 YOZGAT ÖMER Erkek 2.842 8
2025 YOZGAT HASAN Erkek 2.753 9
2025 YOZGAT HÜSEYİN Erkek 2.749 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 YOZGAT FATMA Kadın 5.805 1
2025 YOZGAT HATİCE Kadın 4.553 2
2025 YOZGAT AYŞE Kadın 4.327 3
2025 YOZGAT ZEYNEP Kadın 3.732 4
2025 YOZGAT EMİNE Kadın 3.638 5
2025 YOZGAT ELİF Kadın 2.324 6
2025 YOZGAT FADİME Kadın 2.079 7
2025 YOZGAT DÖNDÜ Kadın 1.815 8
2025 YOZGAT MERYEM Kadın 1.649 9
2025 YOZGAT SULTAN Kadın 1.583 10
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ZONGULDAK

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ZONGULDAK MEHMET Erkek 6.013 1
2025 ZONGULDAK MUSTAFA Erkek 5.906 2
2025 ZONGULDAK AHMET Erkek 4.471 3
2025 ZONGULDAK HÜSEYİN Erkek 4.364 4
2025 ZONGULDAK İSMAİL Erkek 4.137 5
2025 ZONGULDAK HASAN Erkek 3.963 6
2025 ZONGULDAK MURAT Erkek 3.679 7
2025 ZONGULDAK RECEP Erkek 3.485 8
2025 ZONGULDAK ALİ Erkek 3.442 9
2025 ZONGULDAK RAMAZAN Erkek 3.042 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ZONGULDAK FATMA Kadın 8.354 1
2025 ZONGULDAK EMİNE Kadın 7.456 2
2025 ZONGULDAK AYŞE Kadın 6.679 3
2025 ZONGULDAK HATİCE Kadın 5.032 4
2025 ZONGULDAK ZEYNEP Kadın 3.574 5
2025 ZONGULDAK ELİF Kadın 3.173 6
2025 ZONGULDAK HANİFE Kadın 2.530 7
2025 ZONGULDAK ŞERİFE Kadın 2.475 8
2025 ZONGULDAK SEVİM Kadın 2.224 9
2025 ZONGULDAK FATİME Kadın 1.903 10
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ARDAHAN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ARDAHAN MURAT Erkek 545 1
2025 ARDAHAN YUSUF Erkek 517 2
2025 ARDAHAN MUSTAFA Erkek 471 3
2025 ARDAHAN MEHMET Erkek 452 4
2025 ARDAHAN AHMET Erkek 441 5
2025 ARDAHAN İBRAHİM Erkek 422 6
2025 ARDAHAN ÖMER Erkek 377 7
2025 ARDAHAN ALİ Erkek 340 8
2025 ARDAHAN İSMAİL Erkek 332 9
2025 ARDAHAN EMRAH Erkek 268 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ARDAHAN FATMA Kadın 564 1
2025 ARDAHAN ZEYNEP Kadın 473 2
2025 ARDAHAN SONGÜL Kadın 461 3
2025 ARDAHAN ELİF Kadın 389 4
2025 ARDAHAN AYŞE Kadın 388 5
2025 ARDAHAN HATİCE Kadın 291 6
2025 ARDAHAN EMİNE Kadın 264 7
2025 ARDAHAN MERYEM Kadın 232 8
2025 ARDAHAN YETER Kadın 225 9
2025 ARDAHAN LEYLA Kadın 224 10
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BARTIN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BARTIN MEHMET Erkek 3.058 1
2025 BARTIN MUSTAFA Erkek 2.747 2
2025 BARTIN HÜSEYİN Erkek 2.394 3
2025 BARTIN HASAN Erkek 2.253 4
2025 BARTIN AHMET Erkek 1.819 5
2025 BARTIN ALİ Erkek 1.659 6
2025 BARTIN İBRAHİM Erkek 1.282 7
2025 BARTIN İSMAİL Erkek 1.069 8
2025 BARTIN RAMAZAN Erkek 1.035 9
2025 BARTIN MURAT Erkek 1.012 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BARTIN FATMA Kadın 4.757 1
2025 BARTIN HATİCE Kadın 2.951 2
2025 BARTIN AYŞE Kadın 2.804 3
2025 BARTIN EMİNE Kadın 2.306 4
2025 BARTIN ZEYNEP Kadın 1.476 5
2025 BARTIN ELİF Kadın 1.025 6
2025 BARTIN HANİFE Kadın 841 7
2025 BARTIN KEZBAN Kadın 748 8
2025 BARTIN DÖNDÜ Kadın 746 9
2025 BARTIN SEVİM Kadın 733 10
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BATMAN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BATMAN YUSUF Erkek 7.682 1
2025 BATMAN MEHMET Erkek 7.040 2
2025 BATMAN AHMET Erkek 6.041 3
2025 BATMAN ÖMER Erkek 5.170 4
2025 BATMAN MUHAMMED Erkek 4.984 5
2025 BATMAN HÜSEYİN Erkek 4.198 6
2025 BATMAN HASAN Erkek 4.142 7
2025 BATMAN MUSTAFA Erkek 3.853 8
2025 BATMAN ABDULLAH Erkek 3.746 9
2025 BATMAN BİLAL Erkek 3.358 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BATMAN ZEYNEP Kadın 7.573 1
2025 BATMAN ELİF Kadın 5.885 2
2025 BATMAN FATMA Kadın 5.744 3
2025 BATMAN EMİNE Kadın 4.654 4
2025 BATMAN AYŞE Kadın 3.539 5
2025 BATMAN MERYEM Kadın 3.272 6
2025 BATMAN ZEHRA Kadın 3.111 7
2025 BATMAN HATİCE Kadın 2.944 8
2025 BATMAN LEYLA Kadın 2.880 9
2025 BATMAN MELEK Kadın 2.801 10
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BAYBURT

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BAYBURT MUSTAFA Erkek 739 1
2025 BAYBURT AHMET Erkek 615 2
2025 BAYBURT YUSUF Erkek 570 3
2025 BAYBURT MURAT Erkek 559 4
2025 BAYBURT MEHMET Erkek 535 5
2025 BAYBURT ALİ Erkek 474 6
2025 BAYBURT ÖMER Erkek 453 7
2025 BAYBURT HASAN Erkek 423 8
2025 BAYBURT FATİH Erkek 420 9
2025 BAYBURT İBRAHİM Erkek 389 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BAYBURT FATMA Kadın 790 1
2025 BAYBURT HATİCE Kadın 786 2
2025 BAYBURT AYŞE Kadın 725 3
2025 BAYBURT ZEYNEP Kadın 704 4
2025 BAYBURT ELİF Kadın 582 5
2025 BAYBURT EMİNE Kadın 482 6
2025 BAYBURT MERYEM Kadın 460 7
2025 BAYBURT MERVE Kadın 396 8
2025 BAYBURT KÜBRA Kadın 346 9
2025 BAYBURT ZEHRA Kadın 336 10
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DÜZCE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 DÜZCE MUSTAFA Erkek 4.278 1
2025 DÜZCE MEHMET Erkek 3.799 2
2025 DÜZCE AHMET Erkek 3.464 3
2025 DÜZCE ALİ Erkek 2.927 4
2025 DÜZCE MURAT Erkek 2.685 5
2025 DÜZCE HÜSEYİN Erkek 2.461 6
2025 DÜZCE HASAN Erkek 2.427 7
2025 DÜZCE İSMAİL Erkek 2.396 8
2025 DÜZCE İBRAHİM Erkek 2.145 9
2025 DÜZCE YUSUF Erkek 1.946 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 DÜZCE FATMA Kadın 6.116 1
2025 DÜZCE AYŞE Kadın 5.405 2
2025 DÜZCE EMİNE Kadın 5.133 3
2025 DÜZCE HATİCE Kadın 3.507 4
2025 DÜZCE ZEYNEP Kadın 3.180 5
2025 DÜZCE ELİF Kadın 2.610 6
2025 DÜZCE HAVVA Kadın 1.754 7
2025 DÜZCE MERYEM Kadın 1.606 8
2025 DÜZCE MERVE Kadın 1.595 9
2025 DÜZCE ZEHRA Kadın 1.491 10
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IĞDIR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 IĞDIR MEHMET Erkek 3.040 1
2025 IĞDIR AHMET Erkek 1.928 2
2025 IĞDIR YUSUF Erkek 1.756 3
2025 IĞDIR ALİ Erkek 1.554 4
2025 IĞDIR MURAT Erkek 1.373 5
2025 IĞDIR İBRAHİM Erkek 1.316 6
2025 IĞDIR MUSTAFA Erkek 1.284 7
2025 IĞDIR HASAN Erkek 1.179 8
2025 IĞDIR HÜSEYİN Erkek 1.157 9
2025 IĞDIR ÖMER Erkek 1.133 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 IĞDIR FATMA Kadın 2.904 1
2025 IĞDIR ZEYNEP Kadın 2.154 2
2025 IĞDIR ELİF Kadın 1.072 3
2025 IĞDIR EMİNE Kadın 993 4
2025 IĞDIR ZEHRA Kadın 987 5
2025 IĞDIR AYŞE Kadın 948 6
2025 IĞDIR HATİCE Kadın 899 7
2025 IĞDIR RABİA Kadın 731 8
2025 IĞDIR SONGÜL Kadın 647 9
2025 IĞDIR MERYEM Kadın 612 10
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KARABÜK

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KARABÜK MUSTAFA Erkek 3.404 1
2025 KARABÜK MEHMET Erkek 3.292 2
2025 KARABÜK AHMET Erkek 2.136 3
2025 KARABÜK RAMAZAN Erkek 1.657 4
2025 KARABÜK HÜSEYİN Erkek 1.653 5
2025 KARABÜK ALİ Erkek 1.643 6
2025 KARABÜK İSMAİL Erkek 1.597 7
2025 KARABÜK MURAT Erkek 1.582 8
2025 KARABÜK HASAN Erkek 1.490 9
2025 KARABÜK İBRAHİM Erkek 1.314 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KARABÜK FATMA Kadın 4.231 1
2025 KARABÜK EMİNE Kadın 2.728 2
2025 KARABÜK AYŞE Kadın 2.684 3
2025 KARABÜK HATİCE Kadın 2.669 4
2025 KARABÜK ZEYNEP Kadın 1.698 5
2025 KARABÜK ELİF Kadın 1.499 6
2025 KARABÜK ŞERİFE Kadın 1.249 7
2025 KARABÜK HANİFE Kadın 1.148 8
2025 KARABÜK MERVE Kadın 857 9
2025 KARABÜK KEZBAN Kadın 856 10
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KARAMAN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KARAMAN MUSTAFA Erkek 6.426 1
2025 KARAMAN MEHMET Erkek 5.995 2
2025 KARAMAN ALİ Erkek 4.495 3
2025 KARAMAN AHMET Erkek 4.118 4
2025 KARAMAN HÜSEYİN Erkek 2.340 5
2025 KARAMAN İBRAHİM Erkek 2.187 6
2025 KARAMAN HASAN Erkek 2.179 7
2025 KARAMAN RAMAZAN Erkek 2.173 8
2025 KARAMAN OSMAN Erkek 1.431 9
2025 KARAMAN İSMAİL Erkek 1.400 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KARAMAN AYŞE Kadın 6.741 1
2025 KARAMAN FATMA Kadın 4.855 2
2025 KARAMAN EMİNE Kadın 3.759 3
2025 KARAMAN HATİCE Kadın 3.534 4
2025 KARAMAN FADİME Kadın 2.257 5
2025 KARAMAN ŞERİFE Kadın 2.141 6
2025 KARAMAN ZEYNEP Kadın 1.954 7
2025 KARAMAN HAVVA Kadın 1.572 8
2025 KARAMAN MERYEM Kadın 1.397 9
2025 KARAMAN ELİF Kadın 1.154 10
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KİLİS

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KİLİS MEHMET Erkek 5.046 1
2025 KİLİS MUSTAFA Erkek 3.152 2
2025 KİLİS AHMET Erkek 2.382 3
2025 KİLİS ALİ Erkek 1.705 4
2025 KİLİS HASAN Erkek 1.243 5
2025 KİLİS HÜSEYİN Erkek 1.161 6
2025 KİLİS İBRAHİM Erkek 1.138 7
2025 KİLİS YUSUF Erkek 1.120 8
2025 KİLİS MEHMET ALİ Erkek 856 9
2025 KİLİS HALİL Erkek 853 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KİLİS FATMA Kadın 2.392 1
2025 KİLİS HATİCE Kadın 2.111 2
2025 KİLİS EMİNE Kadın 1.647 3
2025 KİLİS ZEYNEP Kadın 1.465 4
2025 KİLİS AYŞE Kadın 1.396 5
2025 KİLİS ELİF Kadın 1.116 6
2025 KİLİS MERYEM Kadın 944 7
2025 KİLİS MERVE Kadın 550 8
2025 KİLİS DÖNE Kadın 504 9
2025 KİLİS AYŞEGÜL Kadın 503 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

KIRIKKALE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 KIRIKKALE MUSTAFA Erkek 4.006 1
2025 KIRIKKALE MEHMET Erkek 3.299 2
2025 KIRIKKALE AHMET Erkek 2.489 3
2025 KIRIKKALE ALİ Erkek 2.345 4
2025 KIRIKKALE MURAT Erkek 2.251 5
2025 KIRIKKALE YUSUF Erkek 1.725 6
2025 KIRIKKALE ÖMER Erkek 1.650 7
2025 KIRIKKALE İBRAHİM Erkek 1.543 8
2025 KIRIKKALE HASAN Erkek 1.473 9
2025 KIRIKKALE HÜSEYİN Erkek 1.411 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 KIRIKKALE FATMA Kadın 3.529 1
2025 KIRIKKALE HATİCE Kadın 2.991 2
2025 KIRIKKALE AYŞE Kadın 2.571 3
2025 KIRIKKALE ZEYNEP Kadın 2.383 4
2025 KIRIKKALE EMİNE Kadın 2.082 5
2025 KIRIKKALE SULTAN Kadın 1.764 6
2025 KIRIKKALE ELİF Kadın 1.702 7
2025 KIRIKKALE FADİME Kadın 1.237 8
2025 KIRIKKALE MERVE Kadın 1.024 9
2025 KIRIKKALE MERYEM Kadın 999 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

OSMANİYE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 OSMANİYE MEHMET Erkek 13.205 1
2025 OSMANİYE MUSTAFA Erkek 10.603 2
2025 OSMANİYE ALİ Erkek 8.749 3
2025 OSMANİYE AHMET Erkek 8.234 4
2025 OSMANİYE İBRAHİM Erkek 4.714 5
2025 OSMANİYE HASAN Erkek 4.041 6
2025 OSMANİYE YUSUF Erkek 3.941 7
2025 OSMANİYE HÜSEYİN Erkek 3.813 8
2025 OSMANİYE ÖMER Erkek 3.476 9
2025 OSMANİYE OSMAN Erkek 3.276 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 OSMANİYE FATMA Kadın 10.871 1
2025 OSMANİYE AYŞE Kadın 8.030 2
2025 OSMANİYE HATİCE Kadın 7.845 3
2025 OSMANİYE EMİNE Kadın 7.299 4
2025 OSMANİYE ELİF Kadın 6.095 5
2025 OSMANİYE ZEYNEP Kadın 4.889 6
2025 OSMANİYE SULTAN Kadın 3.538 7
2025 OSMANİYE MERYEM Kadın 3.389 8
2025 OSMANİYE HACER Kadın 1.810 9
2025 OSMANİYE CENNET Kadın 1.769 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

ŞIRNAK

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ŞIRNAK MEHMET Erkek 8.509 1
2025 ŞIRNAK AHMET Erkek 6.751 2
2025 ŞIRNAK MUHAMMED Erkek 6.669 3
2025 ŞIRNAK YUSUF Erkek 5.843 4
2025 ŞIRNAK ABDULLAH Erkek 4.130 5
2025 ŞIRNAK ÖMER Erkek 3.852 6
2025 ŞIRNAK HASAN Erkek 3.673 7
2025 ŞIRNAK HÜSEYİN Erkek 3.560 8
2025 ŞIRNAK İBRAHİM Erkek 3.494 9
2025 ŞIRNAK RAMAZAN Erkek 3.420 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ŞIRNAK FATMA Kadın 6.437 1
2025 ŞIRNAK ZEYNEP Kadın 5.161 2
2025 ŞIRNAK EMİNE Kadın 4.932 3
2025 ŞIRNAK AYŞE Kadın 4.420 4
2025 ŞIRNAK ELİF Kadın 3.854 5
2025 ŞIRNAK MERYEM Kadın 3.451 6
2025 ŞIRNAK LEYLA Kadın 2.971 7
2025 ŞIRNAK HATİCE Kadın 2.653 8
2025 ŞIRNAK HALİME Kadın 2.588 9
2025 ŞIRNAK ZEHRA Kadın 2.476 10
Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

YALOVA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 YALOVA MEHMET Erkek 3.060 1
2025 YALOVA MUSTAFA Erkek 2.835 2
2025 YALOVA AHMET Erkek 2.564 3
2025 YALOVA ALİ Erkek 2.044 4
2025 YALOVA MURAT Erkek 1.884 5
2025 YALOVA HÜSEYİN Erkek 1.780 6
2025 YALOVA HASAN Erkek 1.753 7
2025 YALOVA YUSUF Erkek 1.664 8
2025 YALOVA İBRAHİM Erkek 1.516 9
2025 YALOVA ÖMER Erkek 1.485 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 YALOVA FATMA Kadın 3.434 1
2025 YALOVA AYŞE Kadın 2.936 2
2025 YALOVA ZEYNEP Kadın 2.428 3
2025 YALOVA EMİNE Kadın 2.293 4
2025 YALOVA HATİCE Kadın 1.958 5
2025 YALOVA ELİF Kadın 1.914 6
2025 YALOVA MERYEM Kadın 1.132 7
2025 YALOVA MERVE Kadın 991 8
2025 YALOVA ZEHRA Kadın 954 9
2025 YALOVA ESRA Kadın 871 10
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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