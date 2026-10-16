Türkiye’de en çok kullanılan isimler açıklandı! Listede isminiz var mı? İşte Türkiye’nin isim haritası!

İsimler, kişisel kimliğin yanı sıra ailelerin geleneklerini ve dönemlerin tercihlerini de yansıtıyor. Türkiye'de en çok kullanılan isimlere ilişkin sıralama, hem geçmiş yıllarda yaygın olan adları hem de günümüzde öne çıkan tercihleri merak edenler için dikkat çekici bilgiler sunuyor.
İşte, Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri;
ADANA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ADANA
|MEHMET
|Erkek
|39.342
|1
|2025
|ADANA
|MUSTAFA
|Erkek
|30.408
|2
|2025
|ADANA
|AHMET
|Erkek
|26.353
|3
|2025
|ADANA
|ALİ
|Erkek
|24.443
|4
|2025
|ADANA
|YUSUF
|Erkek
|17.214
|5
|2025
|ADANA
|HASAN
|Erkek
|15.164
|6
|2025
|ADANA
|İBRAHİM
|Erkek
|14.935
|7
|2025
|ADANA
|HÜSEYİN
|Erkek
|14.404
|8
|2025
|ADANA
|MURAT
|Erkek
|14.050
|9
|2025
|ADANA
|RAMAZAN
|Erkek
|11.603
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ADANA
|FATMA
|Kadın
|31.027
|1
|2025
|ADANA
|AYŞE
|Kadın
|24.560
|2
|2025
|ADANA
|EMİNE
|Kadın
|23.370
|3
|2025
|ADANA
|HATİCE
|Kadın
|20.432
|4
|2025
|ADANA
|ZEYNEP
|Kadın
|18.811
|5
|2025
|ADANA
|ELİF
|Kadın
|16.835
|6
|2025
|ADANA
|MERYEM
|Kadın
|10.509
|7
|2025
|ADANA
|SULTAN
|Kadın
|6.981
|8
|2025
|ADANA
|FADİME
|Kadın
|6.959
|9
|2025
|ADANA
|MERVE
|Kadın
|6.922
|10
ADIYAMAN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ADIYAMAN
|MEHMET
|Erkek
|16.730
|1
|2025
|ADIYAMAN
|MUSTAFA
|Erkek
|10.270
|2
|2025
|ADIYAMAN
|ALİ
|Erkek
|6.695
|3
|2025
|ADIYAMAN
|YUSUF
|Erkek
|6.686
|4
|2025
|ADIYAMAN
|AHMET
|Erkek
|6.461
|5
|2025
|ADIYAMAN
|RAMAZAN
|Erkek
|5.711
|6
|2025
|ADIYAMAN
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.631
|7
|2025
|ADIYAMAN
|HASAN
|Erkek
|5.372
|8
|2025
|ADIYAMAN
|MAHMUT
|Erkek
|4.827
|9
|2025
|ADIYAMAN
|ABUZER
|Erkek
|3.810
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ADIYAMAN
|FATMA
|Kadın
|13.228
|1
|2025
|ADIYAMAN
|ZEYNEP
|Kadın
|8.955
|2
|2025
|ADIYAMAN
|EMİNE
|Kadın
|7.650
|3
|2025
|ADIYAMAN
|ELİF
|Kadın
|5.659
|4
|2025
|ADIYAMAN
|AYŞE
|Kadın
|5.598
|5
|2025
|ADIYAMAN
|HATİCE
|Kadın
|4.901
|6
|2025
|ADIYAMAN
|ZELİHA
|Kadın
|3.983
|7
|2025
|ADIYAMAN
|HANIM
|Kadın
|2.562
|8
|2025
|ADIYAMAN
|REMZİYE
|Kadın
|2.366
|9
|2025
|ADIYAMAN
|SONGÜL
|Kadın
|2.167
|10
AFYONKARAHİSAR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|MEHMET
|Erkek
|13.769
|1
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|AHMET
|Erkek
|12.372
|2
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|MUSTAFA
|Erkek
|11.773
|3
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ALİ
|Erkek
|9.221
|4
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|İBRAHİM
|Erkek
|7.790
|5
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|RAMAZAN
|Erkek
|7.647
|6
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|HÜSEYİN
|Erkek
|6.673
|7
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|HASAN
|Erkek
|6.599
|8
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|İSMAİL
|Erkek
|6.368
|9
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|OSMAN
|Erkek
|4.754
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|AYŞE
|Kadın
|11.530
|1
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|FATMA
|Kadın
|10.897
|2
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|EMİNE
|Kadın
|9.755
|3
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|HATİCE
|Kadın
|9.424
|4
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|SULTAN
|Kadın
|8.851
|5
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|FADİME
|Kadın
|5.150
|6
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ZEYNEP
|Kadın
|4.885
|7
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ŞERİFE
|Kadın
|4.584
|8
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ELİF
|Kadın
|4.412
|9
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|KEZİBAN
|Kadın
|3.380
|10
AĞRI
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AĞRI
|MEHMET
|Erkek
|6.104
|1
|2025
|AĞRI
|YUSUF
|Erkek
|5.385
|2
|2025
|AĞRI
|AHMET
|Erkek
|4.679
|3
|2025
|AĞRI
|MUHAMMED
|Erkek
|4.574
|4
|2025
|AĞRI
|ÖMER
|Erkek
|4.169
|5
|2025
|AĞRI
|MUSTAFA
|Erkek
|3.584
|6
|2025
|AĞRI
|İBRAHİM
|Erkek
|3.090
|7
|2025
|AĞRI
|MURAT
|Erkek
|2.852
|8
|2025
|AĞRI
|ADEM
|Erkek
|2.764
|9
|2025
|AĞRI
|BERAT
|Erkek
|2.327
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AĞRI
|FATMA
|Kadın
|6.002
|1
|2025
|AĞRI
|ZEYNEP
|Kadın
|4.904
|2
|2025
|AĞRI
|ELİF
|Kadın
|3.278
|3
|2025
|AĞRI
|AYŞE
|Kadın
|3.068
|4
|2025
|AĞRI
|RABİA
|Kadın
|2.510
|5
|2025
|AĞRI
|HATİCE
|Kadın
|2.258
|6
|2025
|AĞRI
|MERYEM
|Kadın
|1.663
|7
|2025
|AĞRI
|BERFİN
|Kadın
|1.647
|8
|2025
|AĞRI
|ZEHRA
|Kadın
|1.639
|9
|2025
|AĞRI
|ESRA
|Kadın
|1.636
|10
AMASYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AKSARAY
|MUSTAFA
|Erkek
|7.007
|1
|2025
|AKSARAY
|MEHMET
|Erkek
|5.595
|2
|2025
|AKSARAY
|RAMAZAN
|Erkek
|4.750
|3
|2025
|AKSARAY
|AHMET
|Erkek
|4.554
|4
|2025
|AKSARAY
|ALİ
|Erkek
|4.272
|5
|2025
|AKSARAY
|YUSUF
|Erkek
|3.012
|6
|2025
|AKSARAY
|MURAT
|Erkek
|2.680
|7
|2025
|AKSARAY
|İSMAİL
|Erkek
|2.680
|7
|2025
|AKSARAY
|İBRAHİM
|Erkek
|2.561
|8
|2025
|AKSARAY
|HASAN
|Erkek
|2.438
|9
|2025
|AKSARAY
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.418
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AKSARAY
|HATİCE
|Kadın
|5.340
|1
|2025
|AKSARAY
|AYŞE
|Kadın
|4.513
|2
|2025
|AKSARAY
|FATMA
|Kadın
|4.124
|3
|2025
|AKSARAY
|ZEYNEP
|Kadın
|3.722
|4
|2025
|AKSARAY
|EMİNE
|Kadın
|3.214
|5
|2025
|AKSARAY
|SULTAN
|Kadın
|2.913
|6
|2025
|AKSARAY
|MERYEM
|Kadın
|2.505
|7
|2025
|AKSARAY
|ELİF
|Kadın
|2.473
|8
|2025
|AKSARAY
|DÖNDÜ
|Kadın
|1.940
|9
|2025
|AKSARAY
|FADİME
|Kadın
|1.893
|10
AMASYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AMASYA
|MUSTAFA
|Erkek
|5.622
|1
|2025
|AMASYA
|MEHMET
|Erkek
|4.560
|2
|2025
|AMASYA
|AHMET
|Erkek
|4.122
|3
|2025
|AMASYA
|ALİ
|Erkek
|3.212
|4
|2025
|AMASYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.895
|5
|2025
|AMASYA
|MURAT
|Erkek
|2.461
|6
|2025
|AMASYA
|HASAN
|Erkek
|2.297
|7
|2025
|AMASYA
|OSMAN
|Erkek
|1.708
|8
|2025
|AMASYA
|İBRAHİM
|Erkek
|1.707
|9
|2025
|AMASYA
|ÖMER
|Erkek
|1.677
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AMASYA
|FATMA
|Kadın
|4.612
|1
|2025
|AMASYA
|EMİNE
|Kadın
|4.267
|2
|2025
|AMASYA
|AYŞE
|Kadın
|3.626
|3
|2025
|AMASYA
|HATİCE
|Kadın
|2.692
|4
|2025
|AMASYA
|ZEYNEP
|Kadın
|2.558
|5
|2025
|AMASYA
|ELİF
|Kadın
|1.864
|6
|2025
|AMASYA
|FADİME
|Kadın
|1.549
|7
|2025
|AMASYA
|HANİFE
|Kadın
|1.343
|8
|2025
|AMASYA
|MERVE
|Kadın
|1.171
|9
|2025
|AMASYA
|ŞERİFE
|Kadın
|1.144
|10
ANKARA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ANKARA
|MUSTAFA
|Erkek
|65.806
|1
|2025
|ANKARA
|MEHMET
|Erkek
|60.577
|2
|2025
|ANKARA
|AHMET
|Erkek
|47.447
|3
|2025
|ANKARA
|ALİ
|Erkek
|43.414
|4
|2025
|ANKARA
|MURAT
|Erkek
|41.982
|5
|2025
|ANKARA
|HÜSEYİN
|Erkek
|33.111
|6
|2025
|ANKARA
|HASAN
|Erkek
|29.749
|7
|2025
|ANKARA
|YUSUF
|Erkek
|28.992
|8
|2025
|ANKARA
|İBRAHİM
|Erkek
|27.124
|9
|2025
|ANKARA
|ÖMER
|Erkek
|26.223
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ANKARA
|FATMA
|Kadın
|64.141
|1
|2025
|ANKARA
|AYŞE
|Kadın
|49.570
|2
|2025
|ANKARA
|ZEYNEP
|Kadın
|47.224
|3
|2025
|ANKARA
|HATİCE
|Kadın
|44.283
|4
|2025
|ANKARA
|EMİNE
|Kadın
|39.676
|5
|2025
|ANKARA
|ELİF
|Kadın
|36.272
|6
|2025
|ANKARA
|MERVE
|Kadın
|22.623
|7
|2025
|ANKARA
|ESRA
|Kadın
|18.401
|8
|2025
|ANKARA
|ÖZLEM
|Kadın
|17.591
|9
|2025
|ANKARA
|YASEMİN
|Kadın
|17.370
|10
ANTALYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ANTALYA
|MEHMET
|Erkek
|49.351
|1
|2025
|ANTALYA
|MUSTAFA
|Erkek
|41.488
|2
|2025
|ANTALYA
|ALİ
|Erkek
|31.783
|3
|2025
|ANTALYA
|AHMET
|Erkek
|28.726
|4
|2025
|ANTALYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|23.432
|5
|2025
|ANTALYA
|HASAN
|Erkek
|21.381
|6
|2025
|ANTALYA
|RAMAZAN
|Erkek
|19.854
|7
|2025
|ANTALYA
|İBRAHİM
|Erkek
|17.098
|8
|2025
|ANTALYA
|MURAT
|Erkek
|16.065
|9
|2025
|ANTALYA
|YUSUF
|Erkek
|14.421
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ANTALYA
|MEHMET
|Erkek
|49.351
|1
|2025
|ANTALYA
|MUSTAFA
|Erkek
|41.488
|2
|2025
|ANTALYA
|ALİ
|Erkek
|31.783
|3
|2025
|ANTALYA
|AHMET
|Erkek
|28.726
|4
|2025
|ANTALYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|23.432
|5
|2025
|ANTALYA
|HASAN
|Erkek
|21.381
|6
|2025
|ANTALYA
|RAMAZAN
|Erkek
|19.854
|7
|2025
|ANTALYA
|İBRAHİM
|Erkek
|17.098
|8
|2025
|ANTALYA
|MURAT
|Erkek
|16.065
|9
|2025
|ANTALYA
|YUSUF
|Erkek
|14.421
|10
ARTVİN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ARTVİN
|MEHMET
|Erkek
|1.753
|1
|2025
|ARTVİN
|MUSTAFA
|Erkek
|1.456
|2
|2025
|ARTVİN
|AHMET
|Erkek
|1.356
|3
|2025
|ARTVİN
|ALİ
|Erkek
|1.230
|4
|2025
|ARTVİN
|MURAT
|Erkek
|1.096
|5
|2025
|ARTVİN
|HASAN
|Erkek
|1.024
|6
|2025
|ARTVİN
|HÜSEYİN
|Erkek
|975
|7
|2025
|ARTVİN
|OSMAN
|Erkek
|881
|8
|2025
|ARTVİN
|İBRAHİM
|Erkek
|778
|9
|2025
|ARTVİN
|İSMAİL
|Erkek
|764
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ARTVİN
|FATMA
|Kadın
|3.016
|1
|2025
|ARTVİN
|AYŞE
|Kadın
|2.070
|2
|2025
|ARTVİN
|EMİNE
|Kadın
|2.040
|3
|2025
|ARTVİN
|HATİCE
|Kadın
|1.254
|4
|2025
|ARTVİN
|MERYEM
|Kadın
|954
|5
|2025
|ARTVİN
|ZEYNEP
|Kadın
|953
|6
|2025
|ARTVİN
|ELİF
|Kadın
|934
|7
|2025
|ARTVİN
|SULTAN
|Kadın
|487
|8
|2025
|ARTVİN
|SEVİM
|Kadın
|462
|9
|2025
|ARTVİN
|MELEK
|Kadın
|460
|10
AYDIN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AYDIN
|MEHMET
|Erkek
|22.880
|1
|2025
|AYDIN
|MUSTAFA
|Erkek
|16.509
|2
|2025
|AYDIN
|ALİ
|Erkek
|13.344
|3
|2025
|AYDIN
|AHMET
|Erkek
|11.564
|4
|2025
|AYDIN
|HÜSEYİN
|Erkek
|9.758
|5
|2025
|AYDIN
|İBRAHİM
|Erkek
|7.083
|6
|2025
|AYDIN
|HASAN
|Erkek
|6.887
|7
|2025
|AYDIN
|MURAT
|Erkek
|6.670
|8
|2025
|AYDIN
|İSMAİL
|Erkek
|6.251
|9
|2025
|AYDIN
|YUSUF
|Erkek
|4.911
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AYDIN
|FATMA
|Kadın
|16.591
|1
|2025
|AYDIN
|AYŞE
|Kadın
|14.575
|2
|2025
|AYDIN
|HATİCE
|Kadın
|11.424
|3
|2025
|AYDIN
|EMİNE
|Kadın
|8.654
|4
|2025
|AYDIN
|ZEYNEP
|Kadın
|6.671
|5
|2025
|AYDIN
|ELİF
|Kadın
|6.281
|6
|2025
|AYDIN
|FADİME
|Kadın
|4.331
|7
|2025
|AYDIN
|ÖZLEM
|Kadın
|3.747
|8
|2025
|AYDIN
|MERYEM
|Kadın
|3.414
|9
|2025
|AYDIN
|HÜLYA
|Kadın
|3.292
|10
BALIKESİR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BALIKESİR
|MEHMET
|Erkek
|22.003
|1
|2025
|BALIKESİR
|MUSTAFA
|Erkek
|18.453
|2
|2025
|BALIKESİR
|AHMET
|Erkek
|13.900
|3
|2025
|BALIKESİR
|İSMAİL
|Erkek
|12.491
|4
|2025
|BALIKESİR
|ALİ
|Erkek
|12.131
|5
|2025
|BALIKESİR
|HÜSEYİN
|Erkek
|11.954
|6
|2025
|BALIKESİR
|HASAN
|Erkek
|9.326
|7
|2025
|BALIKESİR
|İBRAHİM
|Erkek
|9.189
|8
|2025
|BALIKESİR
|RAMAZAN
|Erkek
|7.435
|9
|2025
|BALIKESİR
|MURAT
|Erkek
|6.878
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BALIKESİR
|FATMA
|Kadın
|23.299
|1
|2025
|BALIKESİR
|AYŞE
|Kadın
|18.930
|2
|2025
|BALIKESİR
|EMİNE
|Kadın
|16.103
|3
|2025
|BALIKESİR
|HATİCE
|Kadın
|13.124
|4
|2025
|BALIKESİR
|ZEYNEP
|Kadın
|8.950
|5
|2025
|BALIKESİR
|ELİF
|Kadın
|7.816
|6
|2025
|BALIKESİR
|HANİFE
|Kadın
|4.849
|7
|2025
|BALIKESİR
|MERVE
|Kadın
|3.848
|8
|2025
|BALIKESİR
|MERYEM
|Kadın
|3.777
|9
|2025
|BALIKESİR
|KADRİYE
|Kadın
|3.550
|10
BİLECİK
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BİLECİK
|MEHMET
|Erkek
|3.752
|1
|2025
|BİLECİK
|MUSTAFA
|Erkek
|3.379
|2
|2025
|BİLECİK
|AHMET
|Erkek
|2.680
|3
|2025
|BİLECİK
|İSMAİL
|Erkek
|2.087
|4
|2025
|BİLECİK
|ALİ
|Erkek
|2.077
|5
|2025
|BİLECİK
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.892
|6
|2025
|BİLECİK
|İBRAHİM
|Erkek
|1.872
|7
|2025
|BİLECİK
|HASAN
|Erkek
|1.515
|8
|2025
|BİLECİK
|MURAT
|Erkek
|1.371
|9
|2025
|BİLECİK
|YUSUF
|Erkek
|1.166
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BİLECİK
|FATMA
|Kadın
|3.673
|1
|2025
|BİLECİK
|EMİNE
|Kadın
|3.370
|2
|2025
|BİLECİK
|AYŞE
|Kadın
|3.080
|3
|2025
|BİLECİK
|HATİCE
|Kadın
|2.381
|4
|2025
|BİLECİK
|ZEYNEP
|Kadın
|1.681
|5
|2025
|BİLECİK
|ELİF
|Kadın
|1.465
|6
|2025
|BİLECİK
|MERVE
|Kadın
|848
|7
|2025
|BİLECİK
|YASEMİN
|Kadın
|732
|8
|2025
|BİLECİK
|ESRA
|Kadın
|722
|9
|2025
|BİLECİK
|ZEHRA
|Kadın
|704
|10
BİNGÖL
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BİNGÖL
|MEHMET
|Erkek
|4.461
|1
|2025
|BİNGÖL
|AHMET
|Erkek
|3.420
|2
|2025
|BİNGÖL
|YUSUF
|Erkek
|3.077
|3
|2025
|BİNGÖL
|MUHAMMED
|Erkek
|2.239
|4
|2025
|BİNGÖL
|ÖMER
|Erkek
|2.001
|5
|2025
|BİNGÖL
|ALİ
|Erkek
|1.816
|6
|2025
|BİNGÖL
|HASAN
|Erkek
|1.801
|7
|2025
|BİNGÖL
|ABDULLAH
|Erkek
|1.787
|8
|2025
|BİNGÖL
|MUSTAFA
|Erkek
|1.729
|9
|2025
|BİNGÖL
|MURAT
|Erkek
|1.568
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BİNGÖL
|FATMA
|Kadın
|3.792
|1
|2025
|BİNGÖL
|ZEYNEP
|Kadın
|3.090
|2
|2025
|BİNGÖL
|ELİF
|Kadın
|1.874
|3
|2025
|BİNGÖL
|AYŞE
|Kadın
|1.872
|4
|2025
|BİNGÖL
|EMİNE
|Kadın
|1.799
|5
|2025
|BİNGÖL
|HATİCE
|Kadın
|1.586
|6
|2025
|BİNGÖL
|MERYEM
|Kadın
|1.488
|7
|2025
|BİNGÖL
|REMZİYE
|Kadın
|1.198
|8
|2025
|BİNGÖL
|ZEHRA
|Kadın
|1.057
|9
|2025
|BİNGÖL
|MERVE
|Kadın
|989
|10
BİTLİS
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BİTLİS
|YUSUF
|Erkek
|3.245
|1
|2025
|BİTLİS
|MEHMET
|Erkek
|2.953
|2
|2025
|BİTLİS
|ÖMER
|Erkek
|2.336
|3
|2025
|BİTLİS
|AHMET
|Erkek
|2.231
|4
|2025
|BİTLİS
|MUHAMMED
|Erkek
|2.229
|5
|2025
|BİTLİS
|MURAT
|Erkek
|1.768
|6
|2025
|BİTLİS
|MUSTAFA
|Erkek
|1.758
|7
|2025
|BİTLİS
|İBRAHİM
|Erkek
|1.478
|8
|2025
|BİTLİS
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.380
|9
|2025
|BİTLİS
|ABDULLAH
|Erkek
|1.298
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BİTLİS
|ZEYNEP
|Kadın
|3.334
|1
|2025
|BİTLİS
|FATMA
|Kadın
|2.644
|2
|2025
|BİTLİS
|ELİF
|Kadın
|2.438
|3
|2025
|BİTLİS
|AYŞE
|Kadın
|1.680
|4
|2025
|BİTLİS
|MERYEM
|Kadın
|1.640
|5
|2025
|BİTLİS
|ZEHRA
|Kadın
|1.405
|6
|2025
|BİTLİS
|HATİCE
|Kadın
|1.335
|7
|2025
|BİTLİS
|RABİA
|Kadın
|1.302
|8
|2025
|BİTLİS
|ESRA
|Kadın
|1.175
|9
|2025
|BİTLİS
|SONGÜL
|Kadın
|1.137
|10
BOLU
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BOLU
|MEHMET
|Erkek
|4.965
|1
|2025
|BOLU
|MUSTAFA
|Erkek
|4.285
|2
|2025
|BOLU
|İSMAİL
|Erkek
|3.908
|3
|2025
|BOLU
|AHMET
|Erkek
|2.788
|4
|2025
|BOLU
|İBRAHİM
|Erkek
|2.699
|5
|2025
|BOLU
|MURAT
|Erkek
|2.076
|6
|2025
|BOLU
|ALİ
|Erkek
|1.999
|7
|2025
|BOLU
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.891
|8
|2025
|BOLU
|YUSUF
|Erkek
|1.471
|9
|2025
|BOLU
|HASAN
|Erkek
|1.437
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BOLU
|FATMA
|Kadın
|6.145
|1
|2025
|BOLU
|EMİNE
|Kadın
|4.816
|2
|2025
|BOLU
|AYŞE
|Kadın
|4.469
|3
|2025
|BOLU
|HATİCE
|Kadın
|3.950
|4
|2025
|BOLU
|ZEYNEP
|Kadın
|2.562
|5
|2025
|BOLU
|ELİF
|Kadın
|2.073
|6
|2025
|BOLU
|HACER
|Kadın
|1.501
|7
|2025
|BOLU
|MERVE
|Kadın
|1.391
|8
|2025
|BOLU
|ŞERİFE
|Kadın
|1.217
|9
|2025
|BOLU
|ESRA
|Kadın
|1.158
|10
BURDUR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BURDUR
|MEHMET
|Erkek
|6.878
|1
|2025
|BURDUR
|MUSTAFA
|Erkek
|4.956
|2
|2025
|BURDUR
|ALİ
|Erkek
|4.091
|3
|2025
|BURDUR
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.525
|4
|2025
|BURDUR
|AHMET
|Erkek
|3.194
|5
|2025
|BURDUR
|RAMAZAN
|Erkek
|2.959
|6
|2025
|BURDUR
|OSMAN
|Erkek
|2.953
|7
|2025
|BURDUR
|İBRAHİM
|Erkek
|2.771
|8
|2025
|BURDUR
|HASAN
|Erkek
|2.464
|9
|2025
|BURDUR
|SÜLEYMAN
|Erkek
|2.333
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BURDUR
|AYŞE
|Kadın
|5.610
|1
|2025
|BURDUR
|FATMA
|Kadın
|4.946
|2
|2025
|BURDUR
|HATİCE
|Kadın
|4.540
|3
|2025
|BURDUR
|EMİNE
|Kadın
|3.445
|4
|2025
|BURDUR
|ZEYNEP
|Kadın
|2.548
|5
|2025
|BURDUR
|GÜLSÜM
|Kadın
|1.914
|6
|2025
|BURDUR
|HAVVA
|Kadın
|1.739
|7
|2025
|BURDUR
|ŞERİFE
|Kadın
|1.726
|8
|2025
|BURDUR
|SULTAN
|Kadın
|1.358
|9
|2025
|BURDUR
|ELİF
|Kadın
|1.231
|10
BURSA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BURSA
|MEHMET
|Erkek
|36.373
|1
|2025
|BURSA
|MUSTAFA
|Erkek
|36.293
|2
|2025
|BURSA
|AHMET
|Erkek
|32.038
|3
|2025
|BURSA
|ALİ
|Erkek
|24.130
|4
|2025
|BURSA
|İSMAİL
|Erkek
|21.773
|5
|2025
|BURSA
|HÜSEYİN
|Erkek
|21.243
|6
|2025
|BURSA
|MURAT
|Erkek
|21.002
|7
|2025
|BURSA
|İBRAHİM
|Erkek
|20.280
|8
|2025
|BURSA
|YUSUF
|Erkek
|18.788
|9
|2025
|BURSA
|HASAN
|Erkek
|18.588
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BURSA
|FATMA
|Kadın
|41.680
|1
|2025
|BURSA
|AYŞE
|Kadın
|34.855
|2
|2025
|BURSA
|EMİNE
|Kadın
|29.639
|3
|2025
|BURSA
|ZEYNEP
|Kadın
|28.597
|4
|2025
|BURSA
|ELİF
|Kadın
|24.351
|5
|2025
|BURSA
|HATİCE
|Kadın
|23.988
|6
|2025
|BURSA
|MERVE
|Kadın
|12.596
|7
|2025
|BURSA
|MERYEM
|Kadın
|11.316
|8
|2025
|BURSA
|ZEHRA
|Kadın
|10.466
|9
|2025
|BURSA
|ESRA
|Kadın
|10.232
|10
ÇANAKKALE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ÇANAKKALE
|MEHMET
|Erkek
|8.788
|1
|2025
|ÇANAKKALE
|MUSTAFA
|Erkek
|7.084
|2
|2025
|ÇANAKKALE
|AHMET
|Erkek
|6.174
|3
|2025
|ÇANAKKALE
|İSMAİL
|Erkek
|5.322
|4
|2025
|ÇANAKKALE
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.049
|5
|2025
|ÇANAKKALE
|ALİ
|Erkek
|4.519
|6
|2025
|ÇANAKKALE
|HASAN
|Erkek
|4.347
|7
|2025
|ÇANAKKALE
|İBRAHİM
|Erkek
|3.775
|8
|2025
|ÇANAKKALE
|MURAT
|Erkek
|2.848
|9
|2025
|ÇANAKKALE
|RAMAZAN
|Erkek
|2.794
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ÇANAKKALE
|FATMA
|Kadın
|8.921
|1
|2025
|ÇANAKKALE
|AYŞE
|Kadın
|7.271
|2
|2025
|ÇANAKKALE
|EMİNE
|Kadın
|6.395
|3
|2025
|ÇANAKKALE
|HATİCE
|Kadın
|4.522
|4
|2025
|ÇANAKKALE
|ZEYNEP
|Kadın
|4.168
|5
|2025
|ÇANAKKALE
|ELİF
|Kadın
|3.321
|6
|2025
|ÇANAKKALE
|HANİFE
|Kadın
|2.767
|7
|2025
|ÇANAKKALE
|ŞERİFE
|Kadın
|1.857
|8
|2025
|ÇANAKKALE
|MERVE
|Kadın
|1.745
|9
|2025
|ÇANAKKALE
|ÖZLEM
|Kadın
|1.619
|10
ÇANKIRI
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ÇANKIRI
|MUSTAFA
|Erkek
|3.660
|1
|2025
|ÇANKIRI
|MEHMET
|Erkek
|3.093
|2
|2025
|ÇANKIRI
|AHMET
|Erkek
|2.558
|3
|2025
|ÇANKIRI
|ALİ
|Erkek
|2.332
|4
|2025
|ÇANKIRI
|İSMAİL
|Erkek
|2.233
|5
|2025
|ÇANKIRI
|HASAN
|Erkek
|1.686
|6
|2025
|ÇANKIRI
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.642
|7
|2025
|ÇANKIRI
|MURAT
|Erkek
|1.473
|8
|2025
|ÇANKIRI
|OSMAN
|Erkek
|1.328
|9
|2025
|ÇANKIRI
|RAMAZAN
|Erkek
|1.133
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ÇANKIRI
|FATMA
|Kadın
|3.763
|1
|2025
|ÇANKIRI
|AYŞE
|Kadın
|2.935
|2
|2025
|ÇANKIRI
|EMİNE
|Kadın
|2.811
|3
|2025
|ÇANKIRI
|HATİCE
|Kadın
|2.428
|4
|2025
|ÇANKIRI
|SATI
|Kadın
|1.625
|5
|2025
|ÇANKIRI
|ZEYNEP
|Kadın
|1.418
|6
|2025
|ÇANKIRI
|ELİF
|Kadın
|1.086
|7
|2025
|ÇANKIRI
|ZELİHA
|Kadın
|1.038
|8
|2025
|ÇANKIRI
|MERYEM
|Kadın
|1.006
|9
|2025
|ÇANKIRI
|ŞERİFE
|Kadın
|968
|10
ÇORUM
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ÇORUM
|MUSTAFA
|Erkek
|9.035
|1
|2025
|ÇORUM
|MEHMET
|Erkek
|7.003
|2
|2025
|ÇORUM
|AHMET
|Erkek
|5.544
|3
|2025
|ÇORUM
|ALİ
|Erkek
|5.165
|4
|2025
|ÇORUM
|HÜSEYİN
|Erkek
|4.876
|5
|2025
|ÇORUM
|MURAT
|Erkek
|4.037
|6
|2025
|ÇORUM
|HASAN
|Erkek
|3.872
|7
|2025
|ÇORUM
|İSMAİL
|Erkek
|3.658
|8
|2025
|ÇORUM
|OSMAN
|Erkek
|3.168
|9
|2025
|ÇORUM
|YUSUF
|Erkek
|2.819
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ÇORUM
|FATMA
|Kadın
|7.517
|1
|2025
|ÇORUM
|EMİNE
|Kadın
|5.626
|2
|2025
|ÇORUM
|HATİCE
|Kadın
|5.555
|3
|2025
|ÇORUM
|AYŞE
|Kadın
|5.519
|4
|2025
|ÇORUM
|SATI
|Kadın
|3.922
|5
|2025
|ÇORUM
|ZEYNEP
|Kadın
|3.792
|6
|2025
|ÇORUM
|ELİF
|Kadın
|3.204
|7
|2025
|ÇORUM
|SULTAN
|Kadın
|2.872
|8
|2025
|ÇORUM
|MERYEM
|Kadın
|2.626
|9
|2025
|ÇORUM
|HACER
|Kadın
|1.940
|10
DENİZLİ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|DENİZLİ
|MEHMET
|Erkek
|20.851
|1
|2025
|DENİZLİ
|MUSTAFA
|Erkek
|16.607
|2
|2025
|DENİZLİ
|ALİ
|Erkek
|13.772
|3
|2025
|DENİZLİ
|AHMET
|Erkek
|11.793
|4
|2025
|DENİZLİ
|HÜSEYİN
|Erkek
|10.812
|5
|2025
|DENİZLİ
|RAMAZAN
|Erkek
|10.146
|6
|2025
|DENİZLİ
|İBRAHİM
|Erkek
|8.972
|7
|2025
|DENİZLİ
|OSMAN
|Erkek
|8.344
|8
|2025
|DENİZLİ
|HASAN
|Erkek
|8.041
|9
|2025
|DENİZLİ
|İSMAİL
|Erkek
|7.281
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|DENİZLİ
|FATMA
|Kadın
|18.965
|1
|2025
|DENİZLİ
|AYŞE
|Kadın
|18.297
|2
|2025
|DENİZLİ
|HATİCE
|Kadın
|13.370
|3
|2025
|DENİZLİ
|EMİNE
|Kadın
|9.322
|4
|2025
|DENİZLİ
|ELİF
|Kadın
|6.859
|5
|2025
|DENİZLİ
|ZEYNEP
|Kadın
|6.813
|6
|2025
|DENİZLİ
|MERYEM
|Kadın
|4.956
|7
|2025
|DENİZLİ
|SULTAN
|Kadın
|4.599
|8
|2025
|DENİZLİ
|HURİYE
|Kadın
|3.715
|9
|2025
|DENİZLİ
|GÜLSÜM
|Kadın
|3.657
|10
DİYARBAKIR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|DİYARBAKIR
|MEHMET
|Erkek
|41.977
|1
|2025
|DİYARBAKIR
|YUSUF
|Erkek
|18.318
|2
|2025
|DİYARBAKIR
|AHMET
|Erkek
|17.909
|3
|2025
|DİYARBAKIR
|MUHAMMED
|Erkek
|16.595
|4
|2025
|DİYARBAKIR
|MUSTAFA
|Erkek
|14.609
|5
|2025
|DİYARBAKIR
|RAMAZAN
|Erkek
|13.763
|6
|2025
|DİYARBAKIR
|ÖMER
|Erkek
|12.855
|7
|2025
|DİYARBAKIR
|HASAN
|Erkek
|10.687
|8
|2025
|DİYARBAKIR
|MURAT
|Erkek
|9.934
|9
|2025
|DİYARBAKIR
|ALİ
|Erkek
|9.599
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|DİYARBAKIR
|FATMA
|Kadın
|20.709
|1
|2025
|DİYARBAKIR
|ZEYNEP
|Kadın
|18.787
|2
|2025
|DİYARBAKIR
|EMİNE
|Kadın
|12.796
|3
|2025
|DİYARBAKIR
|ELİF
|Kadın
|12.639
|4
|2025
|DİYARBAKIR
|AYŞE
|Kadın
|10.705
|5
|2025
|DİYARBAKIR
|REMZİYE
|Kadın
|9.784
|6
|2025
|DİYARBAKIR
|HATİCE
|Kadın
|7.851
|7
|2025
|DİYARBAKIR
|SULTAN
|Kadın
|7.489
|8
|2025
|DİYARBAKIR
|LEYLA
|Kadın
|6.838
|9
|2025
|DİYARBAKIR
|SONGÜL
|Kadın
|6.832
|10
EDİRNE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|EDİRNE
|MEHMET
|Erkek
|5.261
|1
|2025
|EDİRNE
|AHMET
|Erkek
|4.452
|2
|2025
|EDİRNE
|MUSTAFA
|Erkek
|4.447
|3
|2025
|EDİRNE
|HASAN
|Erkek
|3.826
|4
|2025
|EDİRNE
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.824
|5
|2025
|EDİRNE
|ALİ
|Erkek
|3.287
|6
|2025
|EDİRNE
|İSMAİL
|Erkek
|2.569
|7
|2025
|EDİRNE
|İBRAHİM
|Erkek
|2.160
|8
|2025
|EDİRNE
|MURAT
|Erkek
|2.147
|9
|2025
|EDİRNE
|RECEP
|Erkek
|1.447
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|EDİRNE
|FATMA
|Kadın
|5.949
|1
|2025
|EDİRNE
|AYŞE
|Kadın
|5.081
|2
|2025
|EDİRNE
|EMİNE
|Kadın
|3.582
|3
|2025
|EDİRNE
|HATİCE
|Kadın
|3.055
|4
|2025
|EDİRNE
|ZEYNEP
|Kadın
|2.421
|5
|2025
|EDİRNE
|ELİF
|Kadın
|1.995
|6
|2025
|EDİRNE
|ÖZLEM
|Kadın
|1.205
|7
|2025
|EDİRNE
|MERVE
|Kadın
|1.144
|8
|2025
|EDİRNE
|SEVİM
|Kadın
|1.112
|9
|2025
|EDİRNE
|REMZİYE
|Kadın
|1.055
|10
ELAZIĞ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ELAZIĞ
|MEHMET
|Erkek
|10.158
|1
|2025
|ELAZIĞ
|AHMET
|Erkek
|6.907
|2
|2025
|ELAZIĞ
|MUSTAFA
|Erkek
|6.092
|3
|2025
|ELAZIĞ
|YUSUF
|Erkek
|4.997
|4
|2025
|ELAZIĞ
|MURAT
|Erkek
|4.457
|5
|2025
|ELAZIĞ
|ALİ
|Erkek
|3.852
|6
|2025
|ELAZIĞ
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.717
|7
|2025
|ELAZIĞ
|HASAN
|Erkek
|3.483
|8
|2025
|ELAZIĞ
|ÖMER
|Erkek
|3.174
|9
|2025
|ELAZIĞ
|MUHAMMED
|Erkek
|3.026
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ELAZIĞ
|FATMA
|Kadın
|8.657
|1
|2025
|ELAZIĞ
|ZEYNEP
|Kadın
|5.850
|2
|2025
|ELAZIĞ
|AYŞE
|Kadın
|5.573
|3
|2025
|ELAZIĞ
|ELİF
|Kadın
|4.119
|4
|2025
|ELAZIĞ
|EMİNE
|Kadın
|3.955
|5
|2025
|ELAZIĞ
|HATİCE
|Kadın
|3.473
|6
|2025
|ELAZIĞ
|MERVE
|Kadın
|2.223
|7
|2025
|ELAZIĞ
|REMZİYE
|Kadın
|2.193
|8
|2025
|ELAZIĞ
|MERYEM
|Kadın
|2.170
|9
|2025
|ELAZIĞ
|SONGÜL
|Kadın
|2.160
|10
ERZİNCAN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ERZİNCAN
|MUSTAFA
|Erkek
|2.061
|1
|2025
|ERZİNCAN
|MEHMET
|Erkek
|2.034
|2
|2025
|ERZİNCAN
|MURAT
|Erkek
|1.877
|3
|2025
|ERZİNCAN
|AHMET
|Erkek
|1.856
|4
|2025
|ERZİNCAN
|ALİ
|Erkek
|1.817
|5
|2025
|ERZİNCAN
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.694
|6
|2025
|ERZİNCAN
|YUSUF
|Erkek
|1.488
|7
|2025
|ERZİNCAN
|HASAN
|Erkek
|1.336
|8
|2025
|ERZİNCAN
|İBRAHİM
|Erkek
|1.151
|9
|2025
|ERZİNCAN
|İSMAİL
|Erkek
|1.066
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ERZİNCAN
|ZEYNEP
|Kadın
|1.901
|1
|2025
|ERZİNCAN
|HATİCE
|Kadın
|1.761
|2
|2025
|ERZİNCAN
|FATMA
|Kadın
|1.679
|3
|2025
|ERZİNCAN
|AYŞE
|Kadın
|1.574
|4
|2025
|ERZİNCAN
|ELİF
|Kadın
|1.485
|5
|2025
|ERZİNCAN
|EMİNE
|Kadın
|1.292
|6
|2025
|ERZİNCAN
|MERYEM
|Kadın
|1.038
|7
|2025
|ERZİNCAN
|MERVE
|Kadın
|899
|8
|2025
|ERZİNCAN
|KÜBRA
|Kadın
|766
|9
|2025
|ERZİNCAN
|SONGÜL
|Kadın
|752
|10
ERZURUM
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ERZURUM
|AHMET
|Erkek
|6.442
|1
|2025
|ERZURUM
|YUSUF
|Erkek
|5.707
|2
|2025
|ERZURUM
|MUSTAFA
|Erkek
|5.654
|3
|2025
|ERZURUM
|MURAT
|Erkek
|4.825
|4
|2025
|ERZURUM
|MEHMET
|Erkek
|4.616
|5
|2025
|ERZURUM
|ÖMER
|Erkek
|4.286
|6
|2025
|ERZURUM
|İBRAHİM
|Erkek
|4.031
|7
|2025
|ERZURUM
|ALİ
|Erkek
|3.245
|8
|2025
|ERZURUM
|FATİH
|Erkek
|3.073
|9
|2025
|ERZURUM
|MUHAMMET
|Erkek
|3.063
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ERZURUM
|ZEYNEP
|Kadın
|7.279
|1
|2025
|ERZURUM
|FATMA
|Kadın
|6.671
|2
|2025
|ERZURUM
|ELİF
|Kadın
|6.126
|3
|2025
|ERZURUM
|AYŞE
|Kadın
|5.492
|4
|2025
|ERZURUM
|HATİCE
|Kadın
|5.277
|5
|2025
|ERZURUM
|EMİNE
|Kadın
|4.232
|6
|2025
|ERZURUM
|MERYEM
|Kadın
|3.447
|7
|2025
|ERZURUM
|MERVE
|Kadın
|3.083
|8
|2025
|ERZURUM
|ESRA
|Kadın
|2.786
|9
|2025
|ERZURUM
|ZEHRA
|Kadın
|2.715
|10
ESKİŞEHİR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ESKİŞEHİR
|MEHMET
|Erkek
|11.225
|1
|2025
|ESKİŞEHİR
|MUSTAFA
|Erkek
|10.981
|2
|2025
|ESKİŞEHİR
|AHMET
|Erkek
|8.615
|3
|2025
|ESKİŞEHİR
|ALİ
|Erkek
|6.925
|4
|2025
|ESKİŞEHİR
|MURAT
|Erkek
|6.208
|5
|2025
|ESKİŞEHİR
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.783
|6
|2025
|ESKİŞEHİR
|İSMAİL
|Erkek
|5.720
|7
|2025
|ESKİŞEHİR
|İBRAHİM
|Erkek
|5.425
|8
|2025
|ESKİŞEHİR
|HASAN
|Erkek
|4.848
|9
|2025
|ESKİŞEHİR
|YUSUF
|Erkek
|4.182
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ESKİŞEHİR
|FATMA
|Kadın
|11.234
|1
|2025
|ESKİŞEHİR
|AYŞE
|Kadın
|10.446
|2
|2025
|ESKİŞEHİR
|EMİNE
|Kadın
|8.233
|3
|2025
|ESKİŞEHİR
|HATİCE
|Kadın
|7.699
|4
|2025
|ESKİŞEHİR
|ZEYNEP
|Kadın
|7.115
|5
|2025
|ESKİŞEHİR
|ELİF
|Kadın
|5.905
|6
|2025
|ESKİŞEHİR
|MERVE
|Kadın
|3.461
|7
|2025
|ESKİŞEHİR
|ÖZLEM
|Kadın
|2.972
|8
|2025
|ESKİŞEHİR
|YASEMİN
|Kadın
|2.883
|9
|2025
|ESKİŞEHİR
|ESRA
|Kadın
|2.828
|10
GAZİANTEP
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|GAZİANTEP
|MEHMET
|Erkek
|64.554
|1
|2025
|GAZİANTEP
|MUSTAFA
|Erkek
|38.047
|2
|2025
|GAZİANTEP
|AHMET
|Erkek
|27.417
|3
|2025
|GAZİANTEP
|ALİ
|Erkek
|26.107
|4
|2025
|GAZİANTEP
|HÜSEYİN
|Erkek
|17.235
|5
|2025
|GAZİANTEP
|HASAN
|Erkek
|16.536
|6
|2025
|GAZİANTEP
|YUSUF
|Erkek
|16.267
|7
|2025
|GAZİANTEP
|İBRAHİM
|Erkek
|15.004
|8
|2025
|GAZİANTEP
|ÖMER
|Erkek
|13.348
|9
|2025
|GAZİANTEP
|İBRAHİM HALİL
|Erkek
|11.041
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|GAZİANTEP
|FATMA
|Kadın
|37.848
|1
|2025
|GAZİANTEP
|EMİNE
|Kadın
|25.874
|2
|2025
|GAZİANTEP
|HATİCE
|Kadın
|24.689
|3
|2025
|GAZİANTEP
|ZEYNEP
|Kadın
|23.188
|4
|2025
|GAZİANTEP
|AYŞE
|Kadın
|21.374
|5
|2025
|GAZİANTEP
|ELİF
|Kadın
|18.222
|6
|2025
|GAZİANTEP
|MERYEM
|Kadın
|11.672
|7
|2025
|GAZİANTEP
|ZELİHA
|Kadın
|8.625
|8
|2025
|GAZİANTEP
|MERVE
|Kadın
|7.450
|9
|2025
|GAZİANTEP
|ZEHRA
|Kadın
|7.322
|10
GİRESUN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|GİRESUN
|MUSTAFA
|Erkek
|7.872
|1
|2025
|GİRESUN
|MEHMET
|Erkek
|6.419
|2
|2025
|GİRESUN
|AHMET
|Erkek
|4.874
|3
|2025
|GİRESUN
|ALİ
|Erkek
|4.726
|4
|2025
|GİRESUN
|HASAN
|Erkek
|3.888
|5
|2025
|GİRESUN
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.807
|6
|2025
|GİRESUN
|İBRAHİM
|Erkek
|2.958
|7
|2025
|GİRESUN
|MURAT
|Erkek
|2.932
|8
|2025
|GİRESUN
|İSMAİL
|Erkek
|2.410
|9
|2025
|GİRESUN
|OSMAN
|Erkek
|2.274
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|GİRESUN
|FATMA
|Kadın
|10.893
|1
|2025
|GİRESUN
|EMİNE
|Kadın
|9.103
|2
|2025
|GİRESUN
|AYŞE
|Kadın
|8.071
|3
|2025
|GİRESUN
|HATİCE
|Kadın
|5.227
|4
|2025
|GİRESUN
|ZEYNEP
|Kadın
|3.733
|5
|2025
|GİRESUN
|ELİF
|Kadın
|2.283
|6
|2025
|GİRESUN
|HANİFE
|Kadın
|1.958
|7
|2025
|GİRESUN
|HAVA
|Kadın
|1.947
|8
|2025
|GİRESUN
|ZEHRA
|Kadın
|1.388
|9
|2025
|GİRESUN
|HACER
|Kadın
|1.373
|10
GÜMÜŞHANE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|GÜMÜŞHANE
|MUSTAFA
|Erkek
|1.614
|1
|2025
|GÜMÜŞHANE
|MEHMET
|Erkek
|1.088
|2
|2025
|GÜMÜŞHANE
|AHMET
|Erkek
|1.069
|3
|2025
|GÜMÜŞHANE
|HÜSEYİN
|Erkek
|986
|4
|2025
|GÜMÜŞHANE
|ALİ
|Erkek
|986
|4
|2025
|GÜMÜŞHANE
|HASAN
|Erkek
|922
|5
|2025
|GÜMÜŞHANE
|MURAT
|Erkek
|860
|6
|2025
|GÜMÜŞHANE
|YUSUF
|Erkek
|849
|7
|2025
|GÜMÜŞHANE
|İBRAHİM
|Erkek
|722
|8
|2025
|GÜMÜŞHANE
|ÖMER
|Erkek
|632
|9
|2025
|GÜMÜŞHANE
|İSMAİL
|Erkek
|621
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|GÜMÜŞHANE
|FATMA
|Kadın
|1.575
|1
|2025
|GÜMÜŞHANE
|AYŞE
|Kadın
|1.395
|2
|2025
|GÜMÜŞHANE
|EMİNE
|Kadın
|1.331
|3
|2025
|GÜMÜŞHANE
|HATİCE
|Kadın
|1.157
|4
|2025
|GÜMÜŞHANE
|ZEYNEP
|Kadın
|1.039
|5
|2025
|GÜMÜŞHANE
|ELİF
|Kadın
|886
|6
|2025
|GÜMÜŞHANE
|MERYEM
|Kadın
|714
|7
|2025
|GÜMÜŞHANE
|HAVA
|Kadın
|529
|8
|2025
|GÜMÜŞHANE
|MERVE
|Kadın
|514
|9
|2025
|GÜMÜŞHANE
|SEHER
|Kadın
|498
|10
HAKKARİ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|HAKKARİ
|YUSUF
|Erkek
|2.206
|1
|2025
|HAKKARİ
|MEHMET
|Erkek
|2.040
|2
|2025
|HAKKARİ
|MUHAMMED
|Erkek
|1.902
|3
|2025
|HAKKARİ
|AHMET
|Erkek
|1.651
|4
|2025
|HAKKARİ
|ÖMER
|Erkek
|1.326
|5
|2025
|HAKKARİ
|İBRAHİM
|Erkek
|1.304
|6
|2025
|HAKKARİ
|MUSTAFA
|Erkek
|1.236
|7
|2025
|HAKKARİ
|İSMAİL
|Erkek
|1.205
|8
|2025
|HAKKARİ
|ALİ
|Erkek
|1.202
|9
|2025
|HAKKARİ
|ABDULLAH
|Erkek
|1.028
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|HAKKARİ
|FATMA
|Kadın
|1.929
|1
|2025
|HAKKARİ
|ZEYNEP
|Kadın
|1.609
|2
|2025
|HAKKARİ
|AYŞE
|Kadın
|1.596
|3
|2025
|HAKKARİ
|MERYEM
|Kadın
|1.371
|4
|2025
|HAKKARİ
|HATİCE
|Kadın
|1.174
|5
|2025
|HAKKARİ
|ELİF
|Kadın
|1.128
|6
|2025
|HAKKARİ
|EMİNE
|Kadın
|1.123
|7
|2025
|HAKKARİ
|LEYLA
|Kadın
|1.028
|8
|2025
|HAKKARİ
|ESRA
|Kadın
|864
|9
|2025
|HAKKARİ
|ZEHRA
|Kadın
|846
|10
HATAY
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|HATAY
|MEHMET
|Erkek
|42.392
|1
|2025
|HATAY
|ALİ
|Erkek
|25.163
|2
|2025
|HATAY
|AHMET
|Erkek
|24.395
|3
|2025
|HATAY
|MUSTAFA
|Erkek
|22.272
|4
|2025
|HATAY
|YUSUF
|Erkek
|16.678
|5
|2025
|HATAY
|HASAN
|Erkek
|14.563
|6
|2025
|HATAY
|HÜSEYİN
|Erkek
|13.079
|7
|2025
|HATAY
|İBRAHİM
|Erkek
|11.314
|8
|2025
|HATAY
|ÖMER
|Erkek
|7.944
|9
|2025
|HATAY
|MURAT
|Erkek
|7.484
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|HATAY
|FATMA
|Kadın
|24.668
|1
|2025
|HATAY
|HATİCE
|Kadın
|16.779
|2
|2025
|HATAY
|EMİNE
|Kadın
|16.412
|3
|2025
|HATAY
|ZEYNEP
|Kadın
|13.777
|4
|2025
|HATAY
|MERYEM
|Kadın
|11.985
|5
|2025
|HATAY
|AYŞE
|Kadın
|11.624
|6
|2025
|HATAY
|ELİF
|Kadın
|9.033
|7
|2025
|HATAY
|ZEHRA
|Kadın
|5.915
|8
|2025
|HATAY
|MERVE
|Kadın
|5.016
|9
|2025
|HATAY
|LEYLA
|Kadın
|4.326
|10
ISPARTA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ISPARTA
|MEHMET
|Erkek
|9.732
|1
|2025
|ISPARTA
|MUSTAFA
|Erkek
|7.682
|2
|2025
|ISPARTA
|ALİ
|Erkek
|5.875
|3
|2025
|ISPARTA
|RAMAZAN
|Erkek
|5.191
|4
|2025
|ISPARTA
|AHMET
|Erkek
|4.922
|5
|2025
|ISPARTA
|HÜSEYİN
|Erkek
|4.186
|6
|2025
|ISPARTA
|HASAN
|Erkek
|3.844
|7
|2025
|ISPARTA
|OSMAN
|Erkek
|3.475
|8
|2025
|ISPARTA
|İBRAHİM
|Erkek
|3.341
|9
|2025
|ISPARTA
|SÜLEYMAN
|Erkek
|3.170
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ISPARTA
|AYŞE
|Kadın
|8.143
|1
|2025
|ISPARTA
|FATMA
|Kadın
|6.171
|2
|2025
|ISPARTA
|EMİNE
|Kadın
|5.894
|3
|2025
|ISPARTA
|HATİCE
|Kadın
|5.641
|4
|2025
|ISPARTA
|ZEYNEP
|Kadın
|2.996
|5
|2025
|ISPARTA
|HAVVA
|Kadın
|2.397
|6
|2025
|ISPARTA
|FADİME
|Kadın
|2.396
|7
|2025
|ISPARTA
|ELİF
|Kadın
|2.333
|8
|2025
|ISPARTA
|KEZİBAN
|Kadın
|2.121
|9
|2025
|ISPARTA
|ŞERİFE
|Kadın
|2.083
|10
MERSİN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|MERSİN
|MEHMET
|Erkek
|35.847
|1
|2025
|MERSİN
|MUSTAFA
|Erkek
|27.834
|2
|2025
|MERSİN
|ALİ
|Erkek
|24.083
|3
|2025
|MERSİN
|AHMET
|Erkek
|21.679
|4
|2025
|MERSİN
|HASAN
|Erkek
|14.114
|5
|2025
|MERSİN
|HÜSEYİN
|Erkek
|13.534
|6
|2025
|MERSİN
|İBRAHİM
|Erkek
|12.964
|7
|2025
|MERSİN
|YUSUF
|Erkek
|12.755
|8
|2025
|MERSİN
|MURAT
|Erkek
|11.269
|9
|2025
|MERSİN
|ÖMER
|Erkek
|8.733
|
10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|MERSİN
|FATMA
|Kadın
|32.536
|1
|2025
|MERSİN
|AYŞE
|Kadın
|28.043
|2
|2025
|MERSİN
|EMİNE
|Kadın
|18.755
|3
|2025
|MERSİN
|HATİCE
|Kadın
|16.338
|4
|2025
|MERSİN
|ZEYNEP
|Kadın
|15.586
|5
|2025
|MERSİN
|ELİF
|Kadın
|11.907
|6
|2025
|MERSİN
|MERYEM
|Kadın
|9.823
|7
|2025
|MERSİN
|HAVVA
|Kadın
|5.701
|8
|2025
|MERSİN
|ÖZLEM
|Kadın
|5.548
|9
|2025
|MERSİN
|LEYLA
|Kadın
|5.358
|10
İSTANBUL
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|İSTANBUL
|MEHMET
|Erkek
|143.289
|1
|2025
|İSTANBUL
|MUSTAFA
|Erkek
|140.057
|2
|2025
|İSTANBUL
|AHMET
|Erkek
|115.536
|3
|2025
|İSTANBUL
|MURAT
|Erkek
|107.162
|4
|2025
|İSTANBUL
|ALİ
|Erkek
|93.463
|5
|2025
|İSTANBUL
|YUSUF
|Erkek
|83.639
|6
|2025
|İSTANBUL
|HÜSEYİN
|Erkek
|81.333
|7
|2025
|İSTANBUL
|HASAN
|Erkek
|75.223
|8
|2025
|İSTANBUL
|ÖMER
|Erkek
|72.322
|9
|2025
|İSTANBUL
|İBRAHİM
|Erkek
|67.068
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|İSTANBUL
|FATMA
|Kadın
|149.492
|1
|2025
|İSTANBUL
|ZEYNEP
|Kadın
|127.760
|2
|2025
|İSTANBUL
|AYŞE
|Kadın
|116.951
|3
|2025
|İSTANBUL
|ELİF
|Kadın
|102.215
|4
|2025
|İSTANBUL
|EMİNE
|Kadın
|99.674
|5
|2025
|İSTANBUL
|HATİCE
|Kadın
|88.822
|6
|2025
|İSTANBUL
|MERVE
|Kadın
|57.714
|7
|2025
|İSTANBUL
|ESRA
|Kadın
|51.378
|8
|2025
|İSTANBUL
|MERYEM
|Kadın
|48.808
|9
|2025
|İSTANBUL
|ÖZLEM
|Kadın
|47.543
|10
İZMİR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|İZMİR
|MEHMET
|Erkek
|62.193
|1
|2025
|İZMİR
|MUSTAFA
|Erkek
|50.858
|2
|2025
|İZMİR
|ALİ
|Erkek
|39.453
|3
|2025
|İZMİR
|AHMET
|Erkek
|38.445
|4
|2025
|İZMİR
|HÜSEYİN
|Erkek
|33.547
|5
|2025
|İZMİR
|MURAT
|Erkek
|31.095
|6
|2025
|İZMİR
|HASAN
|Erkek
|27.204
|7
|2025
|İZMİR
|İBRAHİM
|Erkek
|26.325
|8
|2025
|İZMİR
|İSMAİL
|Erkek
|22.046
|9
|2025
|İZMİR
|YUSUF
|Erkek
|19.553
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|İZMİR
|FATMA
|Kadın
|49.649
|1
|2025
|İZMİR
|AYŞE
|Kadın
|44.350
|2
|2025
|İZMİR
|EMİNE
|Kadın
|34.403
|3
|2025
|İZMİR
|HATİCE
|Kadın
|32.746
|4
|2025
|İZMİR
|ZEYNEP
|Kadın
|29.856
|5
|2025
|İZMİR
|ELİF
|Kadın
|26.150
|6
|2025
|İZMİR
|ÖZLEM
|Kadın
|16.474
|7
|2025
|İZMİR
|HÜLYA
|Kadın
|13.181
|8
|2025
|İZMİR
|MERVE
|Kadın
|13.100
|9
|2025
|İZMİR
|DİLEK
|Kadın
|13.093
|10
KARS
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KARS
|MEHMET
|Erkek
|2.259
|1
|2025
|KARS
|YUSUF
|Erkek
|1.901
|2
|2025
|KARS
|AHMET
|Erkek
|1.680
|3
|2025
|KARS
|MURAT
|Erkek
|1.667
|4
|2025
|KARS
|MUSTAFA
|Erkek
|1.630
|5
|2025
|KARS
|İBRAHİM
|Erkek
|1.480
|6
|2025
|KARS
|ÖMER
|Erkek
|1.454
|7
|2025
|KARS
|ADEM
|Erkek
|1.264
|8
|2025
|KARS
|İSMAİL
|Erkek
|1.176
|9
|2025
|KARS
|ALİ
|Erkek
|1.056
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KARS
|FATMA
|Kadın
|2.174
|1
|2025
|KARS
|ZEYNEP
|Kadın
|1.991
|2
|2025
|KARS
|AYŞE
|Kadın
|1.495
|3
|2025
|KARS
|ELİF
|Kadın
|1.420
|4
|2025
|KARS
|HATİCE
|Kadın
|1.167
|5
|2025
|KARS
|SONGÜL
|Kadın
|1.142
|6
|2025
|KARS
|EMİNE
|Kadın
|899
|7
|2025
|KARS
|MERYEM
|Kadın
|872
|8
|2025
|KARS
|RABİA
|Kadın
|771
|9
|2025
|KARS
|ÖZLEM
|Kadın
|736
|10
KASTAMONU
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KASTAMONU
|MUSTAFA
|Erkek
|7.028
|1
|2025
|KASTAMONU
|MEHMET
|Erkek
|6.818
|2
|2025
|KASTAMONU
|AHMET
|Erkek
|4.846
|3
|2025
|KASTAMONU
|HÜSEYİN
|Erkek
|4.117
|4
|2025
|KASTAMONU
|HASAN
|Erkek
|3.715
|5
|2025
|KASTAMONU
|İSMAİL
|Erkek
|3.351
|6
|2025
|KASTAMONU
|ALİ
|Erkek
|3.003
|7
|2025
|KASTAMONU
|MURAT
|Erkek
|2.817
|8
|2025
|KASTAMONU
|İBRAHİM
|Erkek
|1.885
|9
|2025
|KASTAMONU
|YAŞAR
|Erkek
|1.725
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KASTAMONU
|FATMA
|Kadın
|5.885
|1
|2025
|KASTAMONU
|AYŞE
|Kadın
|4.378
|2
|2025
|KASTAMONU
|HATİCE
|Kadın
|3.997
|3
|2025
|KASTAMONU
|EMİNE
|Kadın
|3.561
|4
|2025
|KASTAMONU
|ŞERİFE
|Kadın
|3.047
|5
|2025
|KASTAMONU
|ZEYNEP
|Kadın
|2.148
|6
|2025
|KASTAMONU
|SEHER
|Kadın
|2.025
|7
|2025
|KASTAMONU
|ELİF
|Kadın
|1.730
|8
|2025
|KASTAMONU
|CEMİLE
|Kadın
|1.672
|9
|2025
|KASTAMONU
|SATİYE
|Kadın
|1.669
|10
KAYSERİ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KAYSERİ
|MUSTAFA
|Erkek
|30.683
|1
|2025
|KAYSERİ
|MEHMET
|Erkek
|27.132
|2
|2025
|KAYSERİ
|AHMET
|Erkek
|20.123
|3
|2025
|KAYSERİ
|ALİ
|Erkek
|15.780
|4
|2025
|KAYSERİ
|YUSUF
|Erkek
|10.221
|5
|2025
|KAYSERİ
|MURAT
|Erkek
|9.646
|6
|2025
|KAYSERİ
|İBRAHİM
|Erkek
|9.074
|7
|2025
|KAYSERİ
|ÖMER
|Erkek
|8.856
|8
|2025
|KAYSERİ
|OSMAN
|Erkek
|8.290
|9
|2025
|KAYSERİ
|HASAN
|Erkek
|7.820
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KAYSERİ
|FATMA
|Kadın
|28.216
|1
|2025
|KAYSERİ
|HATİCE
|Kadın
|17.799
|2
|2025
|KAYSERİ
|AYŞE
|Kadın
|17.028
|3
|2025
|KAYSERİ
|ZEYNEP
|Kadın
|11.520
|4
|2025
|KAYSERİ
|EMİNE
|Kadın
|10.850
|5
|2025
|KAYSERİ
|ELİF
|Kadın
|9.333
|6
|2025
|KAYSERİ
|ŞERİFE
|Kadın
|7.131
|7
|2025
|KAYSERİ
|MERVE
|Kadın
|5.552
|8
|2025
|KAYSERİ
|ZEHRA
|Kadın
|4.822
|9
|2025
|KAYSERİ
|MERYEM
|Kadın
|4.514
|10
KIRKLARELİ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KIRKLARELİ
|MEHMET
|Erkek
|4.166
|1
|2025
|KIRKLARELİ
|MUSTAFA
|Erkek
|3.604
|2
|2025
|KIRKLARELİ
|AHMET
|Erkek
|3.570
|3
|2025
|KIRKLARELİ
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.846
|4
|2025
|KIRKLARELİ
|HASAN
|Erkek
|2.761
|5
|2025
|KIRKLARELİ
|ALİ
|Erkek
|2.698
|6
|2025
|KIRKLARELİ
|MURAT
|Erkek
|1.998
|7
|2025
|KIRKLARELİ
|İSMAİL
|Erkek
|1.804
|8
|2025
|KIRKLARELİ
|İBRAHİM
|Erkek
|1.708
|9
|2025
|KIRKLARELİ
|EMRE
|Erkek
|1.344
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KIRKLARELİ
|FATMA
|Kadın
|4.865
|1
|2025
|KIRKLARELİ
|AYŞE
|Kadın
|3.921
|2
|2025
|KIRKLARELİ
|EMİNE
|Kadın
|2.705
|3
|2025
|KIRKLARELİ
|HATİCE
|Kadın
|2.529
|4
|2025
|KIRKLARELİ
|ZEYNEP
|Kadın
|2.195
|5
|2025
|KIRKLARELİ
|ELİF
|Kadın
|2.024
|6
|2025
|KIRKLARELİ
|ÖZLEM
|Kadın
|1.137
|7
|2025
|KIRKLARELİ
|MERVE
|Kadın
|1.059
|8
|2025
|KIRKLARELİ
|SİBEL
|Kadın
|953
|9
|2025
|KIRKLARELİ
|ESRA
|Kadın
|944
|10
KIRŞEHİR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KIRŞEHİR
|MEHMET
|Erkek
|3.677
|1
|2025
|KIRŞEHİR
|MUSTAFA
|Erkek
|3.314
|2
|2025
|KIRŞEHİR
|ALİ
|Erkek
|2.191
|3
|2025
|KIRŞEHİR
|AHMET
|Erkek
|2.096
|4
|2025
|KIRŞEHİR
|RAMAZAN
|Erkek
|1.852
|5
|2025
|KIRŞEHİR
|MURAT
|Erkek
|1.718
|6
|2025
|KIRŞEHİR
|ÖMER
|Erkek
|1.524
|7
|2025
|KIRŞEHİR
|YUSUF
|Erkek
|1.495
|8
|2025
|KIRŞEHİR
|OSMAN
|Erkek
|1.424
|9
|2025
|KIRŞEHİR
|İBRAHİM
|Erkek
|1.417
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KIRŞEHİR
|FATMA
|Kadın
|3.595
|1
|2025
|KIRŞEHİR
|AYŞE
|Kadın
|2.522
|2
|2025
|KIRŞEHİR
|ZEYNEP
|Kadın
|2.425
|3
|2025
|KIRŞEHİR
|HATİCE
|Kadın
|2.315
|4
|2025
|KIRŞEHİR
|EMİNE
|Kadın
|1.871
|5
|2025
|KIRŞEHİR
|ELİF
|Kadın
|1.688
|6
|2025
|KIRŞEHİR
|SULTAN
|Kadın
|1.264
|7
|2025
|KIRŞEHİR
|MERYEM
|Kadın
|1.119
|8
|2025
|KIRŞEHİR
|DÖNDÜ
|Kadın
|1.114
|9
|2025
|KIRŞEHİR
|ZELİHA
|Kadın
|738
|10
KOCAELİ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KOCAELİ
|MUSTAFA
|Erkek
|21.482
|1
|2025
|KOCAELİ
|MEHMET
|Erkek
|19.618
|2
|2025
|KOCAELİ
|AHMET
|Erkek
|16.984
|3
|2025
|KOCAELİ
|MURAT
|Erkek
|14.937
|4
|2025
|KOCAELİ
|ALİ
|Erkek
|13.469
|5
|2025
|KOCAELİ
|YUSUF
|Erkek
|11.955
|6
|2025
|KOCAELİ
|HÜSEYİN
|Erkek
|11.807
|7
|2025
|KOCAELİ
|ÖMER
|Erkek
|10.961
|8
|2025
|KOCAELİ
|HASAN
|Erkek
|10.732
|9
|2025
|KOCAELİ
|İBRAHİM
|Erkek
|10.463
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KOCAELİ
|FATMA
|Kadın
|24.639
|1
|2025
|KOCAELİ
|AYŞE
|Kadın
|20.465
|2
|2025
|KOCAELİ
|ZEYNEP
|Kadın
|18.771
|3
|2025
|KOCAELİ
|EMİNE
|Kadın
|17.483
|4
|2025
|KOCAELİ
|ELİF
|Kadın
|15.371
|5
|2025
|KOCAELİ
|HATİCE
|Kadın
|14.056
|6
|2025
|KOCAELİ
|MERVE
|Kadın
|8.414
|7
|2025
|KOCAELİ
|MERYEM
|Kadın
|7.678
|8
|2025
|KOCAELİ
|ESRA
|Kadın
|7.278
|9
|2025
|KOCAELİ
|ZEHRA
|Kadın
|7.160
|10
KONYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KONYA
|MUSTAFA
|Erkek
|51.794
|1
|2025
|KONYA
|MEHMET
|Erkek
|50.658
|2
|2025
|KONYA
|AHMET
|Erkek
|31.785
|3
|2025
|KONYA
|ALİ
|Erkek
|30.903
|4
|2025
|KONYA
|HASAN
|Erkek
|19.312
|5
|2025
|KONYA
|İBRAHİM
|Erkek
|17.856
|6
|2025
|KONYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|17.821
|7
|2025
|KONYA
|RAMAZAN
|Erkek
|16.200
|8
|2025
|KONYA
|İSMAİL
|Erkek
|14.926
|9
|2025
|KONYA
|OSMAN
|Erkek
|13.779
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KONYA
|AYŞE
|Kadın
|44.617
|1
|2025
|KONYA
|FATMA
|Kadın
|38.212
|2
|2025
|KONYA
|HATİCE
|Kadın
|29.761
|3
|2025
|KONYA
|EMİNE
|Kadın
|26.920
|4
|2025
|KONYA
|ZEYNEP
|Kadın
|19.100
|5
|2025
|KONYA
|ŞERİFE
|Kadın
|17.652
|6
|2025
|KONYA
|HAVVA
|Kadın
|13.007
|7
|2025
|KONYA
|ELİF
|Kadın
|12.076
|8
|2025
|KONYA
|FADİME
|Kadın
|10.904
|9
|2025
|KONYA
|MERYEM
|Kadın
|10.472
|10
KÜTAHYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KÜTAHYA
|MEHMET
|Erkek
|12.951
|1
|2025
|KÜTAHYA
|MUSTAFA
|Erkek
|10.602
|2
|2025
|KÜTAHYA
|AHMET
|Erkek
|10.552
|3
|2025
|KÜTAHYA
|İSMAİL
|Erkek
|7.386
|4
|2025
|KÜTAHYA
|ALİ
|Erkek
|7.104
|5
|2025
|KÜTAHYA
|İBRAHİM
|Erkek
|6.094
|6
|2025
|KÜTAHYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.999
|7
|2025
|KÜTAHYA
|RAMAZAN
|Erkek
|5.089
|8
|2025
|KÜTAHYA
|HASAN
|Erkek
|4.109
|9
|2025
|KÜTAHYA
|HALİL
|Erkek
|4.074
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KÜTAHYA
|AYŞE
|Kadın
|12.126
|1
|2025
|KÜTAHYA
|FATMA
|Kadın
|12.090
|2
|2025
|KÜTAHYA
|HATİCE
|Kadın
|10.357
|3
|2025
|KÜTAHYA
|EMİNE
|Kadın
|10.023
|4
|2025
|KÜTAHYA
|ZEYNEP
|Kadın
|3.981
|5
|2025
|KÜTAHYA
|HAVVA
|Kadın
|3.649
|6
|2025
|KÜTAHYA
|ELİF
|Kadın
|3.578
|7
|2025
|KÜTAHYA
|FADİME
|Kadın
|3.234
|8
|2025
|KÜTAHYA
|HACER
|Kadın
|2.561
|9
|2025
|KÜTAHYA
|ŞERİFE
|Kadın
|2.439
|10
KAHRAMANMARAŞ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|MEHMET
|Erkek
|29.057
|1
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|ALİ
|Erkek
|20.001
|2
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|MUSTAFA
|Erkek
|19.655
|3
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|AHMET
|Erkek
|16.727
|4
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|İBRAHİM
|Erkek
|8.682
|5
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|HÜSEYİN
|Erkek
|8.411
|6
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|HASAN
|Erkek
|8.388
|7
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|YUSUF
|Erkek
|7.695
|8
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|İSMAİL
|Erkek
|7.285
|9
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|RAMAZAN
|Erkek
|6.163
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|FATMA
|Kadın
|24.735
|1
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|HATİCE
|Kadın
|19.478
|2
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|AYŞE
|Kadın
|16.389
|3
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|EMİNE
|Kadın
|12.321
|4
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|ELİF
|Kadın
|11.434
|5
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|ZEYNEP
|Kadın
|10.468
|6
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|SULTAN
|Kadın
|5.514
|7
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|MERYEM
|Kadın
|4.595
|8
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|HACER
|Kadın
|4.348
|9
|2025
|KAHRAMANMARAŞ
|ELİFE
|Kadın
|3.741
|10
MALATYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|MALATYA
|MEHMET
|Erkek
|15.870
|1
|2025
|MALATYA
|MUSTAFA
|Erkek
|8.390
|2
|2025
|MALATYA
|AHMET
|Erkek
|7.236
|3
|2025
|MALATYA
|ALİ
|Erkek
|6.966
|4
|2025
|MALATYA
|HASAN
|Erkek
|6.384
|5
|2025
|MALATYA
|YUSUF
|Erkek
|6.304
|6
|2025
|MALATYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|6.154
|7
|2025
|MALATYA
|RAMAZAN
|Erkek
|5.183
|8
|2025
|MALATYA
|MURAT
|Erkek
|5.077
|9
|2025
|MALATYA
|İBRAHİM
|Erkek
|4.421
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|MALATYA
|FATMA
|Kadın
|11.034
|1
|2025
|MALATYA
|ZEYNEP
|Kadın
|9.922
|2
|2025
|MALATYA
|AYŞE
|Kadın
|7.589
|3
|2025
|MALATYA
|ELİF
|Kadın
|7.159
|4
|2025
|MALATYA
|HATİCE
|Kadın
|6.717
|5
|2025
|MALATYA
|EMİNE
|Kadın
|6.509
|6
|2025
|MALATYA
|FADİME
|Kadın
|3.307
|7
|2025
|MALATYA
|MERYEM
|Kadın
|3.145
|8
|2025
|MALATYA
|SONGÜL
|Kadın
|3.052
|9
|2025
|MALATYA
|SULTAN
|Kadın
|2.825
|10
MANİSA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|MANİSA
|MEHMET
|Erkek
|29.655
|1
|2025
|MANİSA
|MUSTAFA
|Erkek
|22.885
|2
|2025
|MANİSA
|AHMET
|Erkek
|16.706
|3
|2025
|MANİSA
|ALİ
|Erkek
|16.309
|4
|2025
|MANİSA
|HÜSEYİN
|Erkek
|13.790
|5
|2025
|MANİSA
|İBRAHİM
|Erkek
|12.694
|6
|2025
|MANİSA
|İSMAİL
|Erkek
|10.898
|7
|2025
|MANİSA
|HASAN
|Erkek
|10.331
|8
|2025
|MANİSA
|RAMAZAN
|Erkek
|9.606
|9
|2025
|MANİSA
|MURAT
|Erkek
|8.050
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|MANİSA
|AYŞE
|Kadın
|24.160
|1
|2025
|MANİSA
|FATMA
|Kadın
|23.622
|2
|2025
|MANİSA
|HATİCE
|Kadın
|18.328
|3
|2025
|MANİSA
|EMİNE
|Kadın
|17.114
|4
|2025
|MANİSA
|ZEYNEP
|Kadın
|10.969
|5
|2025
|MANİSA
|ELİF
|Kadın
|10.188
|6
|2025
|MANİSA
|FADİME
|Kadın
|9.574
|7
|2025
|MANİSA
|MERYEM
|Kadın
|5.236
|8
|2025
|MANİSA
|SULTAN
|Kadın
|4.191
|9
|2025
|MANİSA
|MERVE
|Kadın
|4.151
|10
MARDİN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|MARDİN
|MEHMET
|Erkek
|14.281
|1
|2025
|MARDİN
|YUSUF
|Erkek
|10.896
|2
|2025
|MARDİN
|AHMET
|Erkek
|10.255
|3
|2025
|MARDİN
|MUHAMMED
|Erkek
|7.650
|4
|2025
|MARDİN
|İBRAHİM
|Erkek
|6.474
|5
|2025
|MARDİN
|ÖMER
|Erkek
|6.313
|6
|2025
|MARDİN
|HASAN
|Erkek
|6.185
|7
|2025
|MARDİN
|ŞEYHMUS
|Erkek
|5.848
|8
|2025
|MARDİN
|ABDULLAH
|Erkek
|5.617
|9
|2025
|MARDİN
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.546
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|MARDİN
|ZEYNEP
|Kadın
|10.038
|1
|2025
|MARDİN
|EMİNE
|Kadın
|9.105
|2
|2025
|MARDİN
|FATMA
|Kadın
|7.748
|3
|2025
|MARDİN
|ELİF
|Kadın
|6.953
|4
|2025
|MARDİN
|AYŞE
|Kadın
|4.865
|5
|2025
|MARDİN
|MERYEM
|Kadın
|4.492
|6
|2025
|MARDİN
|SULTAN
|Kadın
|4.209
|7
|2025
|MARDİN
|LEYLA
|Kadın
|3.746
|8
|2025
|MARDİN
|MERVE
|Kadın
|3.383
|9
|2025
|MARDİN
|HALİME
|Kadın
|3.337
|10
MUĞLA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|MUĞLA
|MEHMET
|Erkek
|19.968
|1
|2025
|MUĞLA
|MUSTAFA
|Erkek
|14.003
|2
|2025
|MUĞLA
|ALİ
|Erkek
|10.825
|3
|2025
|MUĞLA
|HÜSEYİN
|Erkek
|8.023
|4
|2025
|MUĞLA
|AHMET
|Erkek
|7.276
|5
|2025
|MUĞLA
|HASAN
|Erkek
|6.643
|6
|2025
|MUĞLA
|RAMAZAN
|Erkek
|6.577
|7
|2025
|MUĞLA
|İBRAHİM
|Erkek
|5.702
|8
|2025
|MUĞLA
|MURAT
|Erkek
|5.653
|9
|2025
|MUĞLA
|İSMAİL
|Erkek
|5.220
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|MUĞLA
|FATMA
|Kadın
|14.988
|1
|2025
|MUĞLA
|AYŞE
|Kadın
|12.445
|2
|2025
|MUĞLA
|HATİCE
|Kadın
|9.026
|3
|2025
|MUĞLA
|EMİNE
|Kadın
|6.287
|4
|2025
|MUĞLA
|ZEYNEP
|Kadın
|6.137
|5
|2025
|MUĞLA
|ELİF
|Kadın
|5.393
|6
|2025
|MUĞLA
|ÖZLEM
|Kadın
|3.379
|7
|2025
|MUĞLA
|SULTAN
|Kadın
|3.211
|8
|2025
|MUĞLA
|YASEMİN
|Kadın
|2.661
|9
|2025
|MUĞLA
|DİLEK
|Kadın
|2.625
|10
MUŞ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|MUŞ
|YUSUF
|Erkek
|3.963
|1
|2025
|MUŞ
|MEHMET
|Erkek
|3.881
|2
|2025
|MUŞ
|MUHAMMED
|Erkek
|3.036
|3
|2025
|MUŞ
|ÖMER
|Erkek
|2.709
|4
|2025
|MUŞ
|AHMET
|Erkek
|2.457
|5
|2025
|MUŞ
|MUSTAFA
|Erkek
|1.954
|6
|2025
|MUŞ
|İBRAHİM
|Erkek
|1.893
|7
|2025
|MUŞ
|MURAT
|Erkek
|1.843
|8
|2025
|MUŞ
|ABDULLAH
|Erkek
|1.760
|9
|2025
|MUŞ
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.406
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|MUŞ
|ZEYNEP
|Kadın
|3.759
|1
|2025
|MUŞ
|FATMA
|Kadın
|3.259
|2
|2025
|MUŞ
|ELİF
|Kadın
|2.962
|3
|2025
|MUŞ
|AYŞE
|Kadın
|2.026
|4
|2025
|MUŞ
|MERYEM
|Kadın
|1.810
|5
|2025
|MUŞ
|RABİA
|Kadın
|1.780
|6
|2025
|MUŞ
|HATİCE
|Kadın
|1.601
|7
|2025
|MUŞ
|ZEHRA
|Kadın
|1.370
|8
|2025
|MUŞ
|SONGÜL
|Kadın
|1.300
|9
|2025
|MUŞ
|ESRA
|Kadın
|1.204
|10
NEVŞEHİR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|NEVŞEHİR
|MUSTAFA
|Erkek
|6.435
|1
|2025
|NEVŞEHİR
|MEHMET
|Erkek
|5.222
|2
|2025
|NEVŞEHİR
|AHMET
|Erkek
|4.192
|3
|2025
|NEVŞEHİR
|ALİ
|Erkek
|2.936
|4
|2025
|NEVŞEHİR
|MURAT
|Erkek
|2.168
|5
|2025
|NEVŞEHİR
|İBRAHİM
|Erkek
|2.128
|6
|2025
|NEVŞEHİR
|YUSUF
|Erkek
|2.115
|7
|2025
|NEVŞEHİR
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.837
|8
|2025
|NEVŞEHİR
|HASAN
|Erkek
|1.783
|9
|2025
|NEVŞEHİR
|ÖMER
|Erkek
|1.620
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|NEVŞEHİR
|FATMA
|Kadın
|6.176
|1
|2025
|NEVŞEHİR
|HATİCE
|Kadın
|4.112
|2
|2025
|NEVŞEHİR
|AYŞE
|Kadın
|3.485
|3
|2025
|NEVŞEHİR
|EMİNE
|Kadın
|3.027
|4
|2025
|NEVŞEHİR
|ZEYNEP
|Kadın
|2.836
|5
|2025
|NEVŞEHİR
|ELİF
|Kadın
|1.936
|6
|2025
|NEVŞEHİR
|MERYEM
|Kadın
|1.555
|7
|2025
|NEVŞEHİR
|MERVE
|Kadın
|1.276
|8
|2025
|NEVŞEHİR
|ŞERİFE
|Kadın
|1.248
|9
|2025
|NEVŞEHİR
|RABİA
|Kadın
|1.129
|10
NİĞDE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|NİĞDE
|MUSTAFA
|Erkek
|6.008
|1
|2025
|NİĞDE
|MEHMET
|Erkek
|4.721
|2
|2025
|NİĞDE
|AHMET
|Erkek
|4.001
|3
|2025
|NİĞDE
|ALİ
|Erkek
|3.475
|4
|2025
|NİĞDE
|RAMAZAN
|Erkek
|3.177
|5
|2025
|NİĞDE
|MURAT
|Erkek
|2.550
|6
|2025
|NİĞDE
|YUSUF
|Erkek
|2.296
|7
|2025
|NİĞDE
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.247
|8
|2025
|NİĞDE
|İBRAHİM
|Erkek
|2.138
|9
|2025
|NİĞDE
|HASAN
|Erkek
|1.885
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|NİĞDE
|FATMA
|Kadın
|6.260
|1
|2025
|NİĞDE
|AYŞE
|Kadın
|4.096
|2
|2025
|NİĞDE
|HATİCE
|Kadın
|3.973
|3
|2025
|NİĞDE
|EMİNE
|Kadın
|3.358
|4
|2025
|NİĞDE
|ZEYNEP
|Kadın
|3.261
|5
|2025
|NİĞDE
|ELİF
|Kadın
|1.999
|6
|2025
|NİĞDE
|MERYEM
|Kadın
|1.493
|7
|2025
|NİĞDE
|ŞERİFE
|Kadın
|1.453
|8
|2025
|NİĞDE
|MERVE
|Kadın
|1.252
|9
|2025
|NİĞDE
|ZEHRA
|Kadın
|1.226
|10
ORDU
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ORDU
|MUSTAFA
|Erkek
|10.579
|1
|2025
|ORDU
|MEHMET
|Erkek
|9.846
|2
|2025
|ORDU
|AHMET
|Erkek
|7.343
|3
|2025
|ORDU
|MURAT
|Erkek
|5.643
|4
|2025
|ORDU
|ALİ
|Erkek
|5.554
|5
|2025
|ORDU
|HASAN
|Erkek
|4.583
|6
|2025
|ORDU
|HÜSEYİN
|Erkek
|4.581
|7
|2025
|ORDU
|İBRAHİM
|Erkek
|3.526
|8
|2025
|ORDU
|YUSUF
|Erkek
|3.242
|9
|2025
|ORDU
|ADEM
|Erkek
|3.151
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ORDU
|FATMA
|Kadın
|14.402
|1
|2025
|ORDU
|EMİNE
|Kadın
|13.103
|2
|2025
|ORDU
|AYŞE
|Kadın
|9.279
|3
|2025
|ORDU
|HATİCE
|Kadın
|6.380
|4
|2025
|ORDU
|ZEYNEP
|Kadın
|4.525
|5
|2025
|ORDU
|ELİF
|Kadın
|3.967
|6
|2025
|ORDU
|HANİFE
|Kadın
|3.013
|7
|2025
|ORDU
|HAVVA
|Kadın
|2.875
|8
|2025
|ORDU
|MELEK
|Kadın
|2.439
|9
|2025
|ORDU
|MERYEM
|Kadın
|2.427
|10
RİZE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|RİZE
|MUSTAFA
|Erkek
|5.450
|1
|2025
|RİZE
|MEHMET
|Erkek
|3.985
|2
|2025
|RİZE
|AHMET
|Erkek
|3.633
|3
|2025
|RİZE
|ALİ
|Erkek
|2.992
|4
|2025
|RİZE
|HASAN
|Erkek
|2.480
|5
|2025
|RİZE
|MUHAMMET
|Erkek
|2.470
|6
|2025
|RİZE
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.198
|7
|2025
|RİZE
|OSMAN
|Erkek
|2.110
|8
|2025
|RİZE
|İBRAHİM
|Erkek
|2.054
|9
|2025
|RİZE
|MURAT
|Erkek
|2.035
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|RİZE
|FATMA
|Kadın
|8.594
|1
|2025
|RİZE
|EMİNE
|Kadın
|6.866
|2
|2025
|RİZE
|AYŞE
|Kadın
|5.000
|3
|2025
|RİZE
|HAVVA
|Kadın
|3.840
|4
|2025
|RİZE
|HATİCE
|Kadın
|3.692
|5
|2025
|RİZE
|MERYEM
|Kadın
|2.794
|6
|2025
|RİZE
|ZEYNEP
|Kadın
|2.754
|7
|2025
|RİZE
|ELİF
|Kadın
|2.196
|8
|2025
|RİZE
|MELEK
|Kadın
|1.654
|9
|2025
|RİZE
|HANİFE
|Kadın
|1.327
|10
SAKARYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|SAKARYA
|MUSTAFA
|Erkek
|11.915
|1
|2025
|SAKARYA
|MEHMET
|Erkek
|10.267
|2
|2025
|SAKARYA
|AHMET
|Erkek
|9.007
|3
|2025
|SAKARYA
|ALİ
|Erkek
|7.910
|4
|2025
|SAKARYA
|MURAT
|Erkek
|6.874
|5
|2025
|SAKARYA
|İSMAİL
|Erkek
|6.352
|6
|2025
|SAKARYA
|HASAN
|Erkek
|6.327
|7
|2025
|SAKARYA
|YUSUF
|Erkek
|6.279
|8
|2025
|SAKARYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|6.160
|9
|2025
|SAKARYA
|İBRAHİM
|Erkek
|5.729
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|SAKARYA
|FATMA
|Kadın
|14.579
|1
|2025
|SAKARYA
|AYŞE
|Kadın
|13.529
|2
|2025
|SAKARYA
|EMİNE
|Kadın
|11.330
|3
|2025
|SAKARYA
|ZEYNEP
|Kadın
|9.868
|4
|2025
|SAKARYA
|HATİCE
|Kadın
|8.217
|5
|2025
|SAKARYA
|ELİF
|Kadın
|7.503
|6
|2025
|SAKARYA
|MERVE
|Kadın
|4.809
|7
|2025
|SAKARYA
|MERYEM
|Kadın
|4.245
|8
|2025
|SAKARYA
|ZEHRA
|Kadın
|4.113
|9
|2025
|SAKARYA
|YASEMİN
|Kadın
|3.849
|10
SAMSUN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|SAMSUN
|MUSTAFA
|Erkek
|18.703
|1
|2025
|SAMSUN
|MEHMET
|Erkek
|14.674
|2
|2025
|SAMSUN
|AHMET
|Erkek
|13.544
|3
|2025
|SAMSUN
|ALİ
|Erkek
|10.792
|4
|2025
|SAMSUN
|MURAT
|Erkek
|10.762
|5
|2025
|SAMSUN
|HÜSEYİN
|Erkek
|10.444
|6
|2025
|SAMSUN
|HASAN
|Erkek
|10.044
|7
|2025
|SAMSUN
|İBRAHİM
|Erkek
|6.989
|8
|2025
|SAMSUN
|YUSUF
|Erkek
|6.518
|9
|2025
|SAMSUN
|İSMAİL
|Erkek
|6.489
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|SAMSUN
|FATMA
|Kadın
|22.368
|1
|2025
|SAMSUN
|EMİNE
|Kadın
|18.479
|2
|2025
|SAMSUN
|AYŞE
|Kadın
|17.550
|3
|2025
|SAMSUN
|HATİCE
|Kadın
|11.162
|4
|2025
|SAMSUN
|ZEYNEP
|Kadın
|9.513
|5
|2025
|SAMSUN
|ELİF
|Kadın
|8.394
|6
|2025
|SAMSUN
|HANİFE
|Kadın
|6.381
|7
|2025
|SAMSUN
|MERVE
|Kadın
|5.271
|8
|2025
|SAMSUN
|MERYEM
|Kadın
|4.900
|9
|2025
|SAMSUN
|HAVA
|Kadın
|4.691
|10
SİİRT
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|SİİRT
|YUSUF
|Erkek
|3.485
|1
|2025
|SİİRT
|AHMET
|Erkek
|3.138
|2
|2025
|SİİRT
|MEHMET
|Erkek
|2.969
|3
|2025
|SİİRT
|MUHAMMED
|Erkek
|2.457
|4
|2025
|SİİRT
|ÖMER
|Erkek
|2.429
|5
|2025
|SİİRT
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.031
|6
|2025
|SİİRT
|ABDULLAH
|Erkek
|1.968
|7
|2025
|SİİRT
|MUSTAFA
|Erkek
|1.939
|8
|2025
|SİİRT
|İBRAHİM
|Erkek
|1.936
|9
|2025
|SİİRT
|HASAN
|Erkek
|1.906
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|SİİRT
|ZEYNEP
|Kadın
|3.714
|1
|2025
|SİİRT
|FATMA
|Kadın
|3.252
|2
|2025
|SİİRT
|ELİF
|Kadın
|2.512
|3
|2025
|SİİRT
|AYŞE
|Kadın
|2.397
|4
|2025
|SİİRT
|EMİNE
|Kadın
|2.020
|5
|2025
|SİİRT
|ZEHRA
|Kadın
|1.853
|6
|2025
|SİİRT
|HATİCE
|Kadın
|1.755
|7
|2025
|SİİRT
|LEYLA
|Kadın
|1.602
|8
|2025
|SİİRT
|MERYEM
|Kadın
|1.516
|9
|2025
|SİİRT
|ESRA
|Kadın
|1.260
|10
SİNOP
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|SİNOP
|MUSTAFA
|Erkek
|2.927
|1
|2025
|SİNOP
|MEHMET
|Erkek
|2.778
|2
|2025
|SİNOP
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.293
|3
|2025
|SİNOP
|HASAN
|Erkek
|2.209
|4
|2025
|SİNOP
|RAMAZAN
|Erkek
|1.954
|5
|2025
|SİNOP
|AHMET
|Erkek
|1.951
|6
|2025
|SİNOP
|MURAT
|Erkek
|1.840
|7
|2025
|SİNOP
|ALİ
|Erkek
|1.627
|8
|2025
|SİNOP
|İBRAHİM
|Erkek
|1.138
|9
|2025
|SİNOP
|İSMAİL
|Erkek
|1.026
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|SİNOP
|FATMA
|Kadın
|3.564
|1
|2025
|SİNOP
|AYŞE
|Kadın
|2.920
|2
|2025
|SİNOP
|EMİNE
|Kadın
|2.184
|3
|2025
|SİNOP
|HATİCE
|Kadın
|1.527
|4
|2025
|SİNOP
|ZEYNEP
|Kadın
|1.300
|5
|2025
|SİNOP
|FADİME
|Kadın
|1.268
|6
|2025
|SİNOP
|ELİF
|Kadın
|1.155
|7
|2025
|SİNOP
|HANİFE
|Kadın
|1.055
|8
|2025
|SİNOP
|HAVVA
|Kadın
|1.011
|9
|2025
|SİNOP
|CEMİLE
|Kadın
|965
|10
SİVAS
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|SİVAS
|MUSTAFA
|Erkek
|7.888
|1
|2025
|SİVAS
|MEHMET
|Erkek
|7.609
|2
|2025
|SİVAS
|AHMET
|Erkek
|6.885
|3
|2025
|SİVAS
|ALİ
|Erkek
|4.986
|4
|2025
|SİVAS
|MURAT
|Erkek
|4.506
|5
|2025
|SİVAS
|YUSUF
|Erkek
|4.073
|6
|2025
|SİVAS
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.925
|7
|2025
|SİVAS
|HASAN
|Erkek
|3.768
|8
|2025
|SİVAS
|ÖMER
|Erkek
|3.718
|9
|2025
|SİVAS
|İBRAHİM
|Erkek
|3.680
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|SİVAS
|FATMA
|Kadın
|6.900
|1
|2025
|SİVAS
|HATİCE
|Kadın
|6.777
|2
|2025
|SİVAS
|AYŞE
|Kadın
|6.709
|3
|2025
|SİVAS
|ZEYNEP
|Kadın
|5.604
|4
|2025
|SİVAS
|EMİNE
|Kadın
|5.031
|5
|2025
|SİVAS
|FADİME
|Kadın
|4.209
|6
|2025
|SİVAS
|ELİF
|Kadın
|3.524
|7
|2025
|SİVAS
|MERVE
|Kadın
|2.498
|8
|2025
|SİVAS
|ZEHRA
|Kadın
|2.186
|9
|2025
|SİVAS
|MERYEM
|Kadın
|1.998
|10
ŞANLIURFA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ŞANLIURFA
|MEHMET
|Erkek
|67.228
|1
|2025
|ŞANLIURFA
|AHMET
|Erkek
|41.476
|2
|2025
|ŞANLIURFA
|MUSTAFA
|Erkek
|35.349
|3
|2025
|ŞANLIURFA
|HALİL
|Erkek
|27.286
|4
|2025
|ŞANLIURFA
|İBRAHİM
|Erkek
|27.252
|5
|2025
|ŞANLIURFA
|YUSUF
|Erkek
|25.403
|6
|2025
|ŞANLIURFA
|İBRAHİM HALİL
|Erkek
|23.515
|7
|2025
|ŞANLIURFA
|İSMAİL
|Erkek
|23.359
|8
|2025
|ŞANLIURFA
|ALİ
|Erkek
|22.260
|9
|2025
|ŞANLIURFA
|MAHMUT
|Erkek
|21.490
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ŞANLIURFA
|FATMA
|Kadın
|44.594
|1
|2025
|ŞANLIURFA
|EMİNE
|Kadın
|37.966
|2
|2025
|ŞANLIURFA
|ZEYNEP
|Kadın
|29.849
|3
|2025
|ŞANLIURFA
|AYŞE
|Kadın
|23.614
|4
|2025
|ŞANLIURFA
|HATİCE
|Kadın
|21.506
|5
|2025
|ŞANLIURFA
|ELİF
|Kadın
|16.111
|6
|2025
|ŞANLIURFA
|ZEHRA
|Kadın
|15.781
|7
|2025
|ŞANLIURFA
|MERYEM
|Kadın
|15.317
|8
|2025
|ŞANLIURFA
|ZELİHA
|Kadın
|13.126
|9
|2025
|ŞANLIURFA
|MEDİNE
|Kadın
|9.718
|10
TEKİRDAĞ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|TEKİRDAĞ
|MEHMET
|Erkek
|12.669
|1
|2025
|TEKİRDAĞ
|MUSTAFA
|Erkek
|11.731
|2
|2025
|TEKİRDAĞ
|AHMET
|Erkek
|10.588
|3
|2025
|TEKİRDAĞ
|HÜSEYİN
|Erkek
|8.817
|4
|2025
|TEKİRDAĞ
|HASAN
|Erkek
|7.975
|5
|2025
|TEKİRDAĞ
|ALİ
|Erkek
|7.868
|6
|2025
|TEKİRDAĞ
|MURAT
|Erkek
|7.387
|7
|2025
|TEKİRDAĞ
|İBRAHİM
|Erkek
|6.190
|8
|2025
|TEKİRDAĞ
|İSMAİL
|Erkek
|5.938
|9
|2025
|TEKİRDAĞ
|YUSUF
|Erkek
|5.881
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|TEKİRDAĞ
|FATMA
|Kadın
|14.026
|1
|2025
|TEKİRDAĞ
|AYŞE
|Kadın
|11.343
|2
|2025
|TEKİRDAĞ
|EMİNE
|Kadın
|8.777
|3
|2025
|TEKİRDAĞ
|ZEYNEP
|Kadın
|7.976
|4
|2025
|TEKİRDAĞ
|ELİF
|Kadın
|7.565
|5
|2025
|TEKİRDAĞ
|HATİCE
|Kadın
|7.558
|6
|2025
|TEKİRDAĞ
|MERVE
|Kadın
|3.848
|7
|2025
|TEKİRDAĞ
|ÖZLEM
|Kadın
|3.575
|8
|2025
|TEKİRDAĞ
|ESRA
|Kadın
|3.321
|9
|2025
|TEKİRDAĞ
|MERYEM
|Kadın
|3.125
|10
TOKAT
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|TOKAT
|MUSTAFA
|Erkek
|10.048
|1
|2025
|TOKAT
|AHMET
|Erkek
|7.752
|2
|2025
|TOKAT
|MEHMET
|Erkek
|7.699
|3
|2025
|TOKAT
|ALİ
|Erkek
|6.159
|4
|2025
|TOKAT
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.050
|5
|2025
|TOKAT
|MURAT
|Erkek
|4.538
|6
|2025
|TOKAT
|HASAN
|Erkek
|4.530
|7
|2025
|TOKAT
|İBRAHİM
|Erkek
|3.562
|8
|2025
|TOKAT
|ÖMER
|Erkek
|3.399
|9
|2025
|TOKAT
|YUSUF
|Erkek
|3.362
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|TOKAT
|FATMA
|Kadın
|7.172
|1
|2025
|TOKAT
|EMİNE
|Kadın
|6.638
|2
|2025
|TOKAT
|AYŞE
|Kadın
|6.446
|3
|2025
|TOKAT
|HATİCE
|Kadın
|5.803
|4
|2025
|TOKAT
|FADİME
|Kadın
|4.966
|5
|2025
|TOKAT
|ZEYNEP
|Kadın
|4.544
|6
|2025
|TOKAT
|ELİF
|Kadın
|3.615
|7
|2025
|TOKAT
|ŞERİFE
|Kadın
|2.798
|8
|2025
|TOKAT
|MERVE
|Kadın
|2.058
|9
|2025
|TOKAT
|ZEHRA
|Kadın
|1.990
|10
TEKİRDAĞ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|TRABZON
|MUSTAFA
|Erkek
|12.243
|1
|2025
|TRABZON
|MEHMET
|Erkek
|8.635
|2
|2025
|TRABZON
|ALİ
|Erkek
|8.362
|3
|2025
|TRABZON
|AHMET
|Erkek
|8.229
|4
|2025
|TRABZON
|HASAN
|Erkek
|7.094
|5
|2025
|TRABZON
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.708
|6
|2025
|TRABZON
|MURAT
|Erkek
|5.695
|7
|2025
|TRABZON
|OSMAN
|Erkek
|5.416
|8
|2025
|TRABZON
|ÖMER
|Erkek
|4.680
|9
|2025
|TRABZON
|YUSUF
|Erkek
|4.649
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|TRABZON
|FATMA
|Kadın
|17.359
|1
|2025
|TRABZON
|AYŞE
|Kadın
|16.117
|2
|2025
|TRABZON
|EMİNE
|Kadın
|14.863
|3
|2025
|TRABZON
|ZEYNEP
|Kadın
|6.509
|4
|2025
|TRABZON
|HATİCE
|Kadın
|5.538
|5
|2025
|TRABZON
|ELİF
|Kadın
|5.304
|6
|2025
|TRABZON
|ASİYE
|Kadın
|5.004
|7
|2025
|TRABZON
|HAVVA
|Kadın
|4.332
|8
|2025
|TRABZON
|ZEHRA
|Kadın
|4.223
|9
|2025
|TRABZON
|MERYEM
|Kadın
|4.195
|10
TUNCELİ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|TUNCELİ
|ALİ
|Erkek
|1.296
|1
|2025
|TUNCELİ
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.292
|2
|2025
|TUNCELİ
|HASAN
|Erkek
|966
|3
|2025
|TUNCELİ
|MEHMET
|Erkek
|962
|4
|2025
|TUNCELİ
|HIDIR
|Erkek
|792
|5
|2025
|TUNCELİ
|MURAT
|Erkek
|790
|6
|2025
|TUNCELİ
|MUSTAFA
|Erkek
|687
|7
|2025
|TUNCELİ
|AHMET
|Erkek
|522
|8
|2025
|TUNCELİ
|YUSUF
|Erkek
|484
|9
|2025
|TUNCELİ
|İBRAHİM
|Erkek
|416
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|TUNCELİ
|FATMA
|Kadın
|821
|1
|2025
|TUNCELİ
|ELİF
|Kadın
|615
|2
|2025
|TUNCELİ
|ZEYNEP
|Kadın
|493
|3
|2025
|TUNCELİ
|SONGÜL
|Kadın
|467
|4
|2025
|TUNCELİ
|SULTAN
|Kadın
|444
|5
|2025
|TUNCELİ
|EMİNE
|Kadın
|438
|6
|2025
|TUNCELİ
|SAKİNE
|Kadın
|395
|7
|2025
|TUNCELİ
|HATİCE
|Kadın
|346
|8
|2025
|TUNCELİ
|ÖZLEM
|Kadın
|335
|9
|2025
|TUNCELİ
|GÜLLÜ
|Kadın
|302
|10
UŞAK
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|UŞAK
|MEHMET
|Erkek
|7.521
|1
|2025
|UŞAK
|MUSTAFA
|Erkek
|5.569
|2
|2025
|UŞAK
|ALİ
|Erkek
|4.708
|3
|2025
|UŞAK
|AHMET
|Erkek
|4.300
|4
|2025
|UŞAK
|RAMAZAN
|Erkek
|4.285
|5
|2025
|UŞAK
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.127
|6
|2025
|UŞAK
|İBRAHİM
|Erkek
|2.901
|7
|2025
|UŞAK
|İSMAİL
|Erkek
|2.772
|8
|2025
|UŞAK
|HASAN
|Erkek
|2.293
|9
|2025
|UŞAK
|MURAT
|Erkek
|2.228
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|UŞAK
|AYŞE
|Kadın
|6.579
|1
|2025
|UŞAK
|FATMA
|Kadın
|6.121
|2
|2025
|UŞAK
|EMİNE
|Kadın
|4.935
|3
|2025
|UŞAK
|HATİCE
|Kadın
|4.355
|4
|2025
|UŞAK
|FADİME
|Kadın
|3.273
|5
|2025
|UŞAK
|ELİF
|Kadın
|2.826
|6
|2025
|UŞAK
|SULTAN
|Kadın
|2.662
|7
|2025
|UŞAK
|ZEYNEP
|Kadın
|2.195
|8
|2025
|UŞAK
|CENNET
|Kadın
|1.544
|9
|2025
|UŞAK
|HALİME
|Kadın
|1.541
|10
VAN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|VAN
|YUSUF
|Erkek
|10.474
|1
|2025
|VAN
|MEHMET
|Erkek
|8.291
|2
|2025
|VAN
|ÖMER
|Erkek
|7.038
|3
|2025
|VAN
|MUHAMMED
|Erkek
|6.498
|4
|2025
|VAN
|AHMET
|Erkek
|6.303
|5
|2025
|VAN
|MURAT
|Erkek
|5.315
|6
|2025
|VAN
|MUSTAFA
|Erkek
|5.298
|7
|2025
|VAN
|İBRAHİM
|Erkek
|5.133
|8
|2025
|VAN
|ABDULLAH
|Erkek
|4.355
|9
|2025
|VAN
|ALİ
|Erkek
|3.899
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|VAN
|ZEYNEP
|Kadın
|9.500
|1
|2025
|VAN
|FATMA
|Kadın
|9.423
|2
|2025
|VAN
|AYŞE
|Kadın
|6.636
|3
|2025
|VAN
|ELİF
|Kadın
|6.369
|4
|2025
|VAN
|HATİCE
|Kadın
|4.919
|5
|2025
|VAN
|RABİA
|Kadın
|4.871
|6
|2025
|VAN
|MERYEM
|Kadın
|4.694
|7
|2025
|VAN
|EMİNE
|Kadın
|3.891
|8
|2025
|VAN
|ZEHRA
|Kadın
|3.869
|9
|2025
|VAN
|LEYLA
|Kadın
|3.826
|10
YOZGAT
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|YOZGAT
|MUSTAFA
|Erkek
|7.427
|1
|2025
|YOZGAT
|MEHMET
|Erkek
|5.880
|2
|2025
|YOZGAT
|AHMET
|Erkek
|4.372
|3
|2025
|YOZGAT
|ALİ
|Erkek
|3.965
|4
|2025
|YOZGAT
|YUSUF
|Erkek
|3.157
|5
|2025
|YOZGAT
|OSMAN
|Erkek
|3.153
|6
|2025
|YOZGAT
|MURAT
|Erkek
|2.870
|7
|2025
|YOZGAT
|ÖMER
|Erkek
|2.842
|8
|2025
|YOZGAT
|HASAN
|Erkek
|2.753
|9
|2025
|YOZGAT
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.749
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|YOZGAT
|FATMA
|Kadın
|5.805
|1
|2025
|YOZGAT
|HATİCE
|Kadın
|4.553
|2
|2025
|YOZGAT
|AYŞE
|Kadın
|4.327
|3
|2025
|YOZGAT
|ZEYNEP
|Kadın
|3.732
|4
|2025
|YOZGAT
|EMİNE
|Kadın
|3.638
|5
|2025
|YOZGAT
|ELİF
|Kadın
|2.324
|6
|2025
|YOZGAT
|FADİME
|Kadın
|2.079
|7
|2025
|YOZGAT
|DÖNDÜ
|Kadın
|1.815
|8
|2025
|YOZGAT
|MERYEM
|Kadın
|1.649
|9
|2025
|YOZGAT
|SULTAN
|Kadın
|1.583
|10
ZONGULDAK
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ZONGULDAK
|MEHMET
|Erkek
|6.013
|1
|2025
|ZONGULDAK
|MUSTAFA
|Erkek
|5.906
|2
|2025
|ZONGULDAK
|AHMET
|Erkek
|4.471
|3
|2025
|ZONGULDAK
|HÜSEYİN
|Erkek
|4.364
|4
|2025
|ZONGULDAK
|İSMAİL
|Erkek
|4.137
|5
|2025
|ZONGULDAK
|HASAN
|Erkek
|3.963
|6
|2025
|ZONGULDAK
|MURAT
|Erkek
|3.679
|7
|2025
|ZONGULDAK
|RECEP
|Erkek
|3.485
|8
|2025
|ZONGULDAK
|ALİ
|Erkek
|3.442
|9
|2025
|ZONGULDAK
|RAMAZAN
|Erkek
|3.042
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ZONGULDAK
|FATMA
|Kadın
|8.354
|1
|2025
|ZONGULDAK
|EMİNE
|Kadın
|7.456
|2
|2025
|ZONGULDAK
|AYŞE
|Kadın
|6.679
|3
|2025
|ZONGULDAK
|HATİCE
|Kadın
|5.032
|4
|2025
|ZONGULDAK
|ZEYNEP
|Kadın
|3.574
|5
|2025
|ZONGULDAK
|ELİF
|Kadın
|3.173
|6
|2025
|ZONGULDAK
|HANİFE
|Kadın
|2.530
|7
|2025
|ZONGULDAK
|ŞERİFE
|Kadın
|2.475
|8
|2025
|ZONGULDAK
|SEVİM
|Kadın
|2.224
|9
|2025
|ZONGULDAK
|FATİME
|Kadın
|1.903
|10
ARDAHAN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ARDAHAN
|MURAT
|Erkek
|545
|1
|2025
|ARDAHAN
|YUSUF
|Erkek
|517
|2
|2025
|ARDAHAN
|MUSTAFA
|Erkek
|471
|3
|2025
|ARDAHAN
|MEHMET
|Erkek
|452
|4
|2025
|ARDAHAN
|AHMET
|Erkek
|441
|5
|2025
|ARDAHAN
|İBRAHİM
|Erkek
|422
|6
|2025
|ARDAHAN
|ÖMER
|Erkek
|377
|7
|2025
|ARDAHAN
|ALİ
|Erkek
|340
|8
|2025
|ARDAHAN
|İSMAİL
|Erkek
|332
|9
|2025
|ARDAHAN
|EMRAH
|Erkek
|268
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ARDAHAN
|FATMA
|Kadın
|564
|1
|2025
|ARDAHAN
|ZEYNEP
|Kadın
|473
|2
|2025
|ARDAHAN
|SONGÜL
|Kadın
|461
|3
|2025
|ARDAHAN
|ELİF
|Kadın
|389
|4
|2025
|ARDAHAN
|AYŞE
|Kadın
|388
|5
|2025
|ARDAHAN
|HATİCE
|Kadın
|291
|6
|2025
|ARDAHAN
|EMİNE
|Kadın
|264
|7
|2025
|ARDAHAN
|MERYEM
|Kadın
|232
|8
|2025
|ARDAHAN
|YETER
|Kadın
|225
|9
|2025
|ARDAHAN
|LEYLA
|Kadın
|224
|10
BARTIN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BARTIN
|MEHMET
|Erkek
|3.058
|1
|2025
|BARTIN
|MUSTAFA
|Erkek
|2.747
|2
|2025
|BARTIN
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.394
|3
|2025
|BARTIN
|HASAN
|Erkek
|2.253
|4
|2025
|BARTIN
|AHMET
|Erkek
|1.819
|5
|2025
|BARTIN
|ALİ
|Erkek
|1.659
|6
|2025
|BARTIN
|İBRAHİM
|Erkek
|1.282
|7
|2025
|BARTIN
|İSMAİL
|Erkek
|1.069
|8
|2025
|BARTIN
|RAMAZAN
|Erkek
|1.035
|9
|2025
|BARTIN
|MURAT
|Erkek
|1.012
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BARTIN
|FATMA
|Kadın
|4.757
|1
|2025
|BARTIN
|HATİCE
|Kadın
|2.951
|2
|2025
|BARTIN
|AYŞE
|Kadın
|2.804
|3
|2025
|BARTIN
|EMİNE
|Kadın
|2.306
|4
|2025
|BARTIN
|ZEYNEP
|Kadın
|1.476
|5
|2025
|BARTIN
|ELİF
|Kadın
|1.025
|6
|2025
|BARTIN
|HANİFE
|Kadın
|841
|7
|2025
|BARTIN
|KEZBAN
|Kadın
|748
|8
|2025
|BARTIN
|DÖNDÜ
|Kadın
|746
|9
|2025
|BARTIN
|SEVİM
|Kadın
|733
|10
BATMAN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BATMAN
|YUSUF
|Erkek
|7.682
|1
|2025
|BATMAN
|MEHMET
|Erkek
|7.040
|2
|2025
|BATMAN
|AHMET
|Erkek
|6.041
|3
|2025
|BATMAN
|ÖMER
|Erkek
|5.170
|4
|2025
|BATMAN
|MUHAMMED
|Erkek
|4.984
|5
|2025
|BATMAN
|HÜSEYİN
|Erkek
|4.198
|6
|2025
|BATMAN
|HASAN
|Erkek
|4.142
|7
|2025
|BATMAN
|MUSTAFA
|Erkek
|3.853
|8
|2025
|BATMAN
|ABDULLAH
|Erkek
|3.746
|9
|2025
|BATMAN
|BİLAL
|Erkek
|3.358
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BATMAN
|ZEYNEP
|Kadın
|7.573
|1
|2025
|BATMAN
|ELİF
|Kadın
|5.885
|2
|2025
|BATMAN
|FATMA
|Kadın
|5.744
|3
|2025
|BATMAN
|EMİNE
|Kadın
|4.654
|4
|2025
|BATMAN
|AYŞE
|Kadın
|3.539
|5
|2025
|BATMAN
|MERYEM
|Kadın
|3.272
|6
|2025
|BATMAN
|ZEHRA
|Kadın
|3.111
|7
|2025
|BATMAN
|HATİCE
|Kadın
|2.944
|8
|2025
|BATMAN
|LEYLA
|Kadın
|2.880
|9
|2025
|BATMAN
|MELEK
|Kadın
|2.801
|10
BAYBURT
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BAYBURT
|MUSTAFA
|Erkek
|739
|1
|2025
|BAYBURT
|AHMET
|Erkek
|615
|2
|2025
|BAYBURT
|YUSUF
|Erkek
|570
|3
|2025
|BAYBURT
|MURAT
|Erkek
|559
|4
|2025
|BAYBURT
|MEHMET
|Erkek
|535
|5
|2025
|BAYBURT
|ALİ
|Erkek
|474
|6
|2025
|BAYBURT
|ÖMER
|Erkek
|453
|7
|2025
|BAYBURT
|HASAN
|Erkek
|423
|8
|2025
|BAYBURT
|FATİH
|Erkek
|420
|9
|2025
|BAYBURT
|İBRAHİM
|Erkek
|389
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BAYBURT
|FATMA
|Kadın
|790
|1
|2025
|BAYBURT
|HATİCE
|Kadın
|786
|2
|2025
|BAYBURT
|AYŞE
|Kadın
|725
|3
|2025
|BAYBURT
|ZEYNEP
|Kadın
|704
|4
|2025
|BAYBURT
|ELİF
|Kadın
|582
|5
|2025
|BAYBURT
|EMİNE
|Kadın
|482
|6
|2025
|BAYBURT
|MERYEM
|Kadın
|460
|7
|2025
|BAYBURT
|MERVE
|Kadın
|396
|8
|2025
|BAYBURT
|KÜBRA
|Kadın
|346
|9
|2025
|BAYBURT
|ZEHRA
|Kadın
|336
|10
DÜZCE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|DÜZCE
|MUSTAFA
|Erkek
|4.278
|1
|2025
|DÜZCE
|MEHMET
|Erkek
|3.799
|2
|2025
|DÜZCE
|AHMET
|Erkek
|3.464
|3
|2025
|DÜZCE
|ALİ
|Erkek
|2.927
|4
|2025
|DÜZCE
|MURAT
|Erkek
|2.685
|5
|2025
|DÜZCE
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.461
|6
|2025
|DÜZCE
|HASAN
|Erkek
|2.427
|7
|2025
|DÜZCE
|İSMAİL
|Erkek
|2.396
|8
|2025
|DÜZCE
|İBRAHİM
|Erkek
|2.145
|9
|2025
|DÜZCE
|YUSUF
|Erkek
|1.946
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|DÜZCE
|FATMA
|Kadın
|6.116
|1
|2025
|DÜZCE
|AYŞE
|Kadın
|5.405
|2
|2025
|DÜZCE
|EMİNE
|Kadın
|5.133
|3
|2025
|DÜZCE
|HATİCE
|Kadın
|3.507
|4
|2025
|DÜZCE
|ZEYNEP
|Kadın
|3.180
|5
|2025
|DÜZCE
|ELİF
|Kadın
|2.610
|6
|2025
|DÜZCE
|HAVVA
|Kadın
|1.754
|7
|2025
|DÜZCE
|MERYEM
|Kadın
|1.606
|8
|2025
|DÜZCE
|MERVE
|Kadın
|1.595
|9
|2025
|DÜZCE
|ZEHRA
|Kadın
|1.491
|10
IĞDIR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|IĞDIR
|MEHMET
|Erkek
|3.040
|1
|2025
|IĞDIR
|AHMET
|Erkek
|1.928
|2
|2025
|IĞDIR
|YUSUF
|Erkek
|1.756
|3
|2025
|IĞDIR
|ALİ
|Erkek
|1.554
|4
|2025
|IĞDIR
|MURAT
|Erkek
|1.373
|5
|2025
|IĞDIR
|İBRAHİM
|Erkek
|1.316
|6
|2025
|IĞDIR
|MUSTAFA
|Erkek
|1.284
|7
|2025
|IĞDIR
|HASAN
|Erkek
|1.179
|8
|2025
|IĞDIR
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.157
|9
|2025
|IĞDIR
|ÖMER
|Erkek
|1.133
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|IĞDIR
|FATMA
|Kadın
|2.904
|1
|2025
|IĞDIR
|ZEYNEP
|Kadın
|2.154
|2
|2025
|IĞDIR
|ELİF
|Kadın
|1.072
|3
|2025
|IĞDIR
|EMİNE
|Kadın
|993
|4
|2025
|IĞDIR
|ZEHRA
|Kadın
|987
|5
|2025
|IĞDIR
|AYŞE
|Kadın
|948
|6
|2025
|IĞDIR
|HATİCE
|Kadın
|899
|7
|2025
|IĞDIR
|RABİA
|Kadın
|731
|8
|2025
|IĞDIR
|SONGÜL
|Kadın
|647
|9
|2025
|IĞDIR
|MERYEM
|Kadın
|612
|10
KARABÜK
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KARABÜK
|MUSTAFA
|Erkek
|3.404
|1
|2025
|KARABÜK
|MEHMET
|Erkek
|3.292
|2
|2025
|KARABÜK
|AHMET
|Erkek
|2.136
|3
|2025
|KARABÜK
|RAMAZAN
|Erkek
|1.657
|4
|2025
|KARABÜK
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.653
|5
|2025
|KARABÜK
|ALİ
|Erkek
|1.643
|6
|2025
|KARABÜK
|İSMAİL
|Erkek
|1.597
|7
|2025
|KARABÜK
|MURAT
|Erkek
|1.582
|8
|2025
|KARABÜK
|HASAN
|Erkek
|1.490
|9
|2025
|KARABÜK
|İBRAHİM
|Erkek
|1.314
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KARABÜK
|FATMA
|Kadın
|4.231
|1
|2025
|KARABÜK
|EMİNE
|Kadın
|2.728
|2
|2025
|KARABÜK
|AYŞE
|Kadın
|2.684
|3
|2025
|KARABÜK
|HATİCE
|Kadın
|2.669
|4
|2025
|KARABÜK
|ZEYNEP
|Kadın
|1.698
|5
|2025
|KARABÜK
|ELİF
|Kadın
|1.499
|6
|2025
|KARABÜK
|ŞERİFE
|Kadın
|1.249
|7
|2025
|KARABÜK
|HANİFE
|Kadın
|1.148
|8
|2025
|KARABÜK
|MERVE
|Kadın
|857
|9
|2025
|KARABÜK
|KEZBAN
|Kadın
|856
|10
KARAMAN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KARAMAN
|MUSTAFA
|Erkek
|6.426
|1
|2025
|KARAMAN
|MEHMET
|Erkek
|5.995
|2
|2025
|KARAMAN
|ALİ
|Erkek
|4.495
|3
|2025
|KARAMAN
|AHMET
|Erkek
|4.118
|4
|2025
|KARAMAN
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.340
|5
|2025
|KARAMAN
|İBRAHİM
|Erkek
|2.187
|6
|2025
|KARAMAN
|HASAN
|Erkek
|2.179
|7
|2025
|KARAMAN
|RAMAZAN
|Erkek
|2.173
|8
|2025
|KARAMAN
|OSMAN
|Erkek
|1.431
|9
|2025
|KARAMAN
|İSMAİL
|Erkek
|1.400
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KARAMAN
|AYŞE
|Kadın
|6.741
|1
|2025
|KARAMAN
|FATMA
|Kadın
|4.855
|2
|2025
|KARAMAN
|EMİNE
|Kadın
|3.759
|3
|2025
|KARAMAN
|HATİCE
|Kadın
|3.534
|4
|2025
|KARAMAN
|FADİME
|Kadın
|2.257
|5
|2025
|KARAMAN
|ŞERİFE
|Kadın
|2.141
|6
|2025
|KARAMAN
|ZEYNEP
|Kadın
|1.954
|7
|2025
|KARAMAN
|HAVVA
|Kadın
|1.572
|8
|2025
|KARAMAN
|MERYEM
|Kadın
|1.397
|9
|2025
|KARAMAN
|ELİF
|Kadın
|1.154
|10
KİLİS
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KİLİS
|MEHMET
|Erkek
|5.046
|1
|2025
|KİLİS
|MUSTAFA
|Erkek
|3.152
|2
|2025
|KİLİS
|AHMET
|Erkek
|2.382
|3
|2025
|KİLİS
|ALİ
|Erkek
|1.705
|4
|2025
|KİLİS
|HASAN
|Erkek
|1.243
|5
|2025
|KİLİS
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.161
|6
|2025
|KİLİS
|İBRAHİM
|Erkek
|1.138
|7
|2025
|KİLİS
|YUSUF
|Erkek
|1.120
|8
|2025
|KİLİS
|MEHMET ALİ
|Erkek
|856
|9
|2025
|KİLİS
|HALİL
|Erkek
|853
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KİLİS
|FATMA
|Kadın
|2.392
|1
|2025
|KİLİS
|HATİCE
|Kadın
|2.111
|2
|2025
|KİLİS
|EMİNE
|Kadın
|1.647
|3
|2025
|KİLİS
|ZEYNEP
|Kadın
|1.465
|4
|2025
|KİLİS
|AYŞE
|Kadın
|1.396
|5
|2025
|KİLİS
|ELİF
|Kadın
|1.116
|6
|2025
|KİLİS
|MERYEM
|Kadın
|944
|7
|2025
|KİLİS
|MERVE
|Kadın
|550
|8
|2025
|KİLİS
|DÖNE
|Kadın
|504
|9
|2025
|KİLİS
|AYŞEGÜL
|Kadın
|503
|10
KIRIKKALE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|KIRIKKALE
|MUSTAFA
|Erkek
|4.006
|1
|2025
|KIRIKKALE
|MEHMET
|Erkek
|3.299
|2
|2025
|KIRIKKALE
|AHMET
|Erkek
|2.489
|3
|2025
|KIRIKKALE
|ALİ
|Erkek
|2.345
|4
|2025
|KIRIKKALE
|MURAT
|Erkek
|2.251
|5
|2025
|KIRIKKALE
|YUSUF
|Erkek
|1.725
|6
|2025
|KIRIKKALE
|ÖMER
|Erkek
|1.650
|7
|2025
|KIRIKKALE
|İBRAHİM
|Erkek
|1.543
|8
|2025
|KIRIKKALE
|HASAN
|Erkek
|1.473
|9
|2025
|KIRIKKALE
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.411
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|KIRIKKALE
|FATMA
|Kadın
|3.529
|1
|2025
|KIRIKKALE
|HATİCE
|Kadın
|2.991
|2
|2025
|KIRIKKALE
|AYŞE
|Kadın
|2.571
|3
|2025
|KIRIKKALE
|ZEYNEP
|Kadın
|2.383
|4
|2025
|KIRIKKALE
|EMİNE
|Kadın
|2.082
|5
|2025
|KIRIKKALE
|SULTAN
|Kadın
|1.764
|6
|2025
|KIRIKKALE
|ELİF
|Kadın
|1.702
|7
|2025
|KIRIKKALE
|FADİME
|Kadın
|1.237
|8
|2025
|KIRIKKALE
|MERVE
|Kadın
|1.024
|9
|2025
|KIRIKKALE
|MERYEM
|Kadın
|999
|10
OSMANİYE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|OSMANİYE
|MEHMET
|Erkek
|13.205
|1
|2025
|OSMANİYE
|MUSTAFA
|Erkek
|10.603
|2
|2025
|OSMANİYE
|ALİ
|Erkek
|8.749
|3
|2025
|OSMANİYE
|AHMET
|Erkek
|8.234
|4
|2025
|OSMANİYE
|İBRAHİM
|Erkek
|4.714
|5
|2025
|OSMANİYE
|HASAN
|Erkek
|4.041
|6
|2025
|OSMANİYE
|YUSUF
|Erkek
|3.941
|7
|2025
|OSMANİYE
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.813
|8
|2025
|OSMANİYE
|ÖMER
|Erkek
|3.476
|9
|2025
|OSMANİYE
|OSMAN
|Erkek
|3.276
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|OSMANİYE
|FATMA
|Kadın
|10.871
|1
|2025
|OSMANİYE
|AYŞE
|Kadın
|8.030
|2
|2025
|OSMANİYE
|HATİCE
|Kadın
|7.845
|3
|2025
|OSMANİYE
|EMİNE
|Kadın
|7.299
|4
|2025
|OSMANİYE
|ELİF
|Kadın
|6.095
|5
|2025
|OSMANİYE
|ZEYNEP
|Kadın
|4.889
|6
|2025
|OSMANİYE
|SULTAN
|Kadın
|3.538
|7
|2025
|OSMANİYE
|MERYEM
|Kadın
|3.389
|8
|2025
|OSMANİYE
|HACER
|Kadın
|1.810
|9
|2025
|OSMANİYE
|CENNET
|Kadın
|1.769
|10
ŞIRNAK
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ŞIRNAK
|MEHMET
|Erkek
|8.509
|1
|2025
|ŞIRNAK
|AHMET
|Erkek
|6.751
|2
|2025
|ŞIRNAK
|MUHAMMED
|Erkek
|6.669
|3
|2025
|ŞIRNAK
|YUSUF
|Erkek
|5.843
|4
|2025
|ŞIRNAK
|ABDULLAH
|Erkek
|4.130
|5
|2025
|ŞIRNAK
|ÖMER
|Erkek
|3.852
|6
|2025
|ŞIRNAK
|HASAN
|Erkek
|3.673
|7
|2025
|ŞIRNAK
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.560
|8
|2025
|ŞIRNAK
|İBRAHİM
|Erkek
|3.494
|9
|2025
|ŞIRNAK
|RAMAZAN
|Erkek
|3.420
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ŞIRNAK
|FATMA
|Kadın
|6.437
|1
|2025
|ŞIRNAK
|ZEYNEP
|Kadın
|5.161
|2
|2025
|ŞIRNAK
|EMİNE
|Kadın
|4.932
|3
|2025
|ŞIRNAK
|AYŞE
|Kadın
|4.420
|4
|2025
|ŞIRNAK
|ELİF
|Kadın
|3.854
|5
|2025
|ŞIRNAK
|MERYEM
|Kadın
|3.451
|6
|2025
|ŞIRNAK
|LEYLA
|Kadın
|2.971
|7
|2025
|ŞIRNAK
|HATİCE
|Kadın
|2.653
|8
|2025
|ŞIRNAK
|HALİME
|Kadın
|2.588
|9
|2025
|ŞIRNAK
|ZEHRA
|Kadın
|2.476
|10
YALOVA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|YALOVA
|MEHMET
|Erkek
|3.060
|1
|2025
|YALOVA
|MUSTAFA
|Erkek
|2.835
|2
|2025
|YALOVA
|AHMET
|Erkek
|2.564
|3
|2025
|YALOVA
|ALİ
|Erkek
|2.044
|4
|2025
|YALOVA
|MURAT
|Erkek
|1.884
|5
|2025
|YALOVA
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.780
|6
|2025
|YALOVA
|HASAN
|Erkek
|1.753
|7
|2025
|YALOVA
|YUSUF
|Erkek
|1.664
|8
|2025
|YALOVA
|İBRAHİM
|Erkek
|1.516
|9
|2025
|YALOVA
|ÖMER
|Erkek
|1.485
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|YALOVA
|FATMA
|Kadın
|3.434
|1
|2025
|YALOVA
|AYŞE
|Kadın
|2.936
|2
|2025
|YALOVA
|ZEYNEP
|Kadın
|2.428
|3
|2025
|YALOVA
|EMİNE
|Kadın
|2.293
|4
|2025
|YALOVA
|HATİCE
|Kadın
|1.958
|5
|2025
|YALOVA
|ELİF
|Kadın
|1.914
|6
|2025
|YALOVA
|MERYEM
|Kadın
|1.132
|7
|2025
|YALOVA
|MERVE
|Kadın
|991
|8
|2025
|YALOVA
|ZEHRA
|Kadın
|954
|9
|2025
|YALOVA
|ESRA
|Kadın
|871
|10