Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

Yeni dünyaya gelen bir bebeğe isim vermek, anne ve babaların hayatları boyunca verdikleri en heyecan verici kararların başında gelir. Son yıllarda isim trendleri hızla değişirken, modern ve kulağa hoş gelen tercihler geleneksel seçeneklerin önüne geçmeye başladı. Nüfus verileri ve son dönemin popüler eğilimlerine göre şekillenen bu liste, gelecek yıllarda parklarda ve okullarda en çok duyacağımız isimleri gözler önüne seriyor.