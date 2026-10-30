Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim
Giriş Tarihi: 30.10.2026 13:31

Türkiye'de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

Anne ve babaların bebeklerine isim seçerken akın ettiği, son dönemin en popüler ve en çok tercih edilen kız ile erkek bebek isimleri bu kapsamlı listede bir araya geldi; işte o popüler tercihler!

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Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim
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Yeni dünyaya gelen bir bebeğe isim vermek, anne ve babaların hayatları boyunca verdikleri en heyecan verici kararların başında gelir. Son yıllarda isim trendleri hızla değişirken, modern ve kulağa hoş gelen tercihler geleneksel seçeneklerin önüne geçmeye başladı. Nüfus verileri ve son dönemin popüler eğilimlerine göre şekillenen bu liste, gelecek yıllarda parklarda ve okullarda en çok duyacağımız isimleri gözler önüne seriyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 KIZ BEBEK İSMİ

10-Alya

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

9-Miray

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

8-Eylül

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

7-Ebrar

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

5-Nehir

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

4-Elif

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

3-Asya

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

2-Defne

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

1-Zeynep

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 ERKEK BEBEK İSMİ

10-Metehan

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

9-Kerem

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

8-Aras

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

7-Eymen

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

6-Göktürk

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

5-Ömer Asaf

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

4-Kaan

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

3-Miraç

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

2-Yusuf

Türkiye’de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim

1-Alparslan

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Türkiye'de en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri açıklandı! İşte en çok tercih edilen 10 isim
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