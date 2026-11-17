ZİRVE ERZURUM'UN

Ölçülen en düşük sıcaklıklar listesinde ilk sırayı sıfırın altında 11,2 derece ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi alırken, onu sıfırın altında 9,5 derece ile Rize İkizdere Ovit ve sıfırın altında 9 derece ile Ardahan'ın Çıldır ilçesi takip etti. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Açıkları 19,6 ile ülkemizin en sıcak yeri oldu.