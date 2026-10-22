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Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:07 Son Güncelleme: 22.10.2026 14:10

Türkiye'de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Türkiye, tarihi yapılarından sıra dışı doğal oluşumlarına kadar görenleri şaşırtan pek çok noktaya ev sahipliği yapıyor. Bazıları renkleriyle, bazıları ilginç şekilleriyle, bazılarıysa alışılmışın dışındaki manzaralarıyla dikkat çekiyor. İlk kez karşılaşanların dönüp bir daha baktığı bu yerler, Türkiye'nin sanılandan çok daha şaşırtıcı bir coğrafyaya sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

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Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!
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Birbirinden farklı coğrafi özellikleriyle öne çıkan Türkiye'de, görenlere başka bir dünyadaymış hissi veren yerler bulunuyor. Doğanın binlerce yılda şekillendirdiği oluşumlardan dikkat çekici tarihi alanlara kadar uzanan bu noktalar, ziyaretçilerin hafızasında iz bırakıyor. Fotoğrafları görenlerin bile merakını uyandıran bu sıra dışı yerler, keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle öne çıkıyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Kırmızı kayalıklarıyla başka bir ülkeyi andırıyor: Narman Peribacaları

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan peribacaları, renkleri nedeniyle Türkiye'nin en sıra dışı doğal oluşumlarından biri olarak öne çıkıyor. Kırmızı ve turuncu tonların hakim olduğu vadiler, ilk bakışta farklı bir coğrafyada çekilmiş görüntü izlenimi veriyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

"Kırmızı Periler Diyarı" olarak da anılan Narman Peribacaları'nın oluşumu milyonlarca yıl öncesine uzanıyor. Resmi kaynaklara göre yaklaşık 2,5-3 milyon yıl önce akarsuların taşıdığı malzemelerin zaman içinde aşınmasıyla şekillenen oluşumlarda bulunan demirin oksitlenmesi de kayalara kırmızı rengini veriyor.

Narman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de Kapadokya'daki peribacalarından farklı bir jeolojik yapıya sahip olması. Narman'daki oluşumlar tortul kayaçlardan meydana geliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Kapadokya değil, Van! Peribacaları ve mağaralar aynı yerde

Fotoğrafa ilk bakıldığında Kapadokya'yı çağrıştıran bir başka adres ise Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları. Yöre halkının "Vanadokya" adını verdiği alan, volkanik kayaçların uzun yıllar boyunca yağmur ve rüzgârın etkisiyle aşınması sonucunda oluşmuş.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Bölgenin sürprizi ise yalnızca peribacaları değil. Yavuzlar'da yağışların etkisiyle ortaya çıkan metrelerce uzunlukta tünel ve mağaralar da bulunuyor. Bu nedenle bölge, tek bir manzaradan çok daha fazlasını sunuyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Yeşilin ortasında yükseliyor: Şavşat Peribacaları

Peribacaları denildiğinde akla genellikle kurak ve açık araziler geliyor. Artvin'in Şavşat ilçesindeki görüntü ise bu algıyı tamamen değiştiriyor.

Şavşat Peribacaları, yemyeşil ormanların arasında yükselen kaya oluşumlarından meydana geliyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Bu oluşumlar heyelan sonucunda meydana geldi ve Karagöl Tabiat Parkı'na yürüme mesafesinde bulunuyor.

Yeşil bitki örtüsü ile kaya oluşumlarının yan yana gelmesi, burayı listedeki diğer peribacalarından ayıran en önemli görüntü özelliklerinden biri.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Sönmüş bir volkanın içinde dev bir dünya: Nemrut Kalderası

Bitlis'teki Nemrut Kalderası, Türkiye'nin en sıra dışı volkanik manzaralarından birini oluşturuyor. Devasa krater alanının içinde göller bulunması, bölgeye havadan bakıldığında ortaya oldukça farklı bir görüntü çıkarıyor.

Nemrut Kalderası, 19 Ağustos 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin 53. milli parkı ilan edildi. Yaklaşık 4 bin 800 hektarlık alanı kapsayan milli park, jeolojik oluşumları ve doğal peyzajıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğa turizmi platformunda da Nemrut Kalderası'nın Türkiye'nin en büyük krater gölüne sahip olduğu ve kaldera içerisinde birden fazla göl bulunduğu belirtiliyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Deniz kıyısında kusursuz taş sütunlar: Güzelcehisar

Bartın'ın Güzelcehisar kıyısında karşılaşılan görüntü ise doğanın geometrik şekiller oluşturabildiğinin dikkat çekici örneklerinden biri. Deniz kenarında yükselen bazalt sütunları, düzgün geometrileri nedeniyle insan yapımı bir yapı izlenimi verebiliyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Resmi kaynaklara göre Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı'ndaki volkanik kayaçlar, volkanik aktivite sırasında lavların yavaş soğuması sonucunda oluşan çatlakların zamanla sütun biçimini almasıyla ortaya çıktı. Bazı sütunlarda beşgen geometriler açık şekilde görülebiliyor.

Alan, 14 Ağustos 2017'de tabiat anıtı olarak ilan edildi.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Türkiye'de mağaranın içine değil, lavların geçmişine giriliyor: Hassa

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Lav Tüpü Mağaraları, listenin en sıra dışı noktalarından biri. Çünkü buradaki mağaraların oluşumunda doğrudan volkanik lavların hareketi rol oynuyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Hassa Lav Tüpü Mağaraları Tabiat Anıtı 1.189 hektarlık bir alanı kapsıyor. Volkanik lavların zaman içerisinde soğuyarak oluşturduğu tüpler, bölgeye adını veriyor. Alan içerisinde irili ufaklı çok sayıda mağara bulunuyor.

Bakanlık, 2019'da Hassa'daki lav tüpü mağaralarının tabiat anıtı olarak tescil edildiğini ve bilimsel araştırmalarda dokuz lav tüpü mağaranın incelendiğini açıklamıştı.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Suyun içinde orman var! Acarlar Longozu

Listenin son sırasında ise kayalık ya da volkanik bir oluşum yerine tamamen farklı bir doğa manzarası var. Sakarya'daki Acarlar Longozu'nda göl ve orman aynı ekosistemin içinde buluşuyor.

Acarlar Longozu, Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alıyor. Resmi kaynaklarda yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda ve 1-1,5 kilometre genişliğinde bir sulak alan olarak tanımlanıyor. Gölün yoğun bitki örtüsüyle kaplanması nedeniyle "subasar orman" yani longoz özelliği taşıyor.

Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de alanın orman ve sulak alan ekosistemlerinin iç içe geçmesi nedeniyle zengin bir flora ve faunaya sahip olduğunu belirtiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye'de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!
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