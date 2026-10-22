Türkiye’de görenlerin ikinci kez baktığı 7 yer: Doğal güzellikleriyle şaşırtıyorlar!

"Kırmızı Periler Diyarı" olarak da anılan Narman Peribacaları'nın oluşumu milyonlarca yıl öncesine uzanıyor. Resmi kaynaklara göre yaklaşık 2,5-3 milyon yıl önce akarsuların taşıdığı malzemelerin zaman içinde aşınmasıyla şekillenen oluşumlarda bulunan demirin oksitlenmesi de kayalara kırmızı rengini veriyor.

Narman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de Kapadokya'daki peribacalarından farklı bir jeolojik yapıya sahip olması. Narman'daki oluşumlar tortul kayaçlardan meydana geliyor.