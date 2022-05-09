Türkiye’de her 3 kişiden biri obez

Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen hafta yayımladığı dünya obezite raporunda Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 32'sinin obez olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Türkiye'de obezitenin en yüksek görüldüğü bölgeler yüzde 37.5 ile Batı Karadeniz ve yüzde 36.9 ile İç Anadolu olurken en az görüldüğü bölge ise yüzde 24.2 ile Güneydoğu Anadolu. Kadınlarda obezite oranı yüzde 39.1, erkeklerde ise yüzde 24.6. İstanbul'daki obezite oranı ise yüzde 30.7. Nüfusun yüzde 34'ü obezite sınırındaki 'aşırı kilolu' kategorisinde.Erkeklerde bu oran yüzde 39.9. Kadınlarda yüzde 27.6. Obeziteyle mücadele için 300 kişiye verilen özel eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı, obezite merkezlerini 140'a çıkaracak. Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ile İlgili Eylem Planı'nın önsözünü yazan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hareketsiz yaşam obeziteyi tetikliyor. Günlük hayat içinde çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir" dedi.