Türkiye’de ilk kez aynı anda böbrek ve kalp nakledilen hasta öldü

Torna işçisi olan Mehmet Ali Güler'e müjdeli haber 10 Mayıs 2009 tarihinde Konya'dan geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Bekir Harmankaya'nın organları bağışlandı. Mehmet Ali Güler'e kalp ve böbrek uyumlu çıkınca Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından aynı anda hem kalp hem de böbrek nakli gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonun ardından Güler sağlığına kavuştu. 2010 yılında ikinci oğlu dünyaya geldi. Oğluna kalbini ve böreğini aldığı Bekir Harmankaya'nın ismini verdi.



KORONAVURÜSÜ YENMİSTİ

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Mehmet Ali Güler, bir anda fenalaştı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Güler çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Arife ve oğulları, "Koronayı yenmişti. Her şey düzeldi derken bizi yasa boğdu. Acımızın tarifi yok" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

HERŞEYİ YAPABİLİYORUM

Yaklaşık 3 ay önce Sabah Gazetesi'ne koruşan Mehmet Ali Güler, eşi Arife, ilk oğlu Necati Güven (17) ve nakilden sonra doğan Bekir (10) ile birlikte 13 yıldır mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüğünü söylemişti. Nazım Hikmet'in "Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin" sözüne atıfta bulunan Baba Güler, "İşte mutluluğun resmi" diyerek hem böbrek hem de kalp nakli ile kendisini çok sağlıklı hissettiğini söylemişti. İkinci oğluna böbreğini ve kalbini taşıdığı gencin ismini verdiklerini de belirten Güler çifti, "Naklin ardından ayağa kalkınca ilk iş olarak böbreğini ve kalbini taşıdığım vericinin Akşehir'deki mezarını yaptırdım. Bekir'in babası Veysi amca, annesi Hatice teyze ikinci oğlum Bekir'e 'Torunumuz' diyor. Artık hep bir aile gibi olduk" diye konuşmuştu.