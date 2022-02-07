Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de ilk kez aynı anda böbrek ve kalp nakledilen hasta öldü
Giriş Tarihi: 7.2.2022

Türkiye’de ilk kez aynı anda böbrek ve kalp nakledilen hasta öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye’de ilk kez aynı anda böbrek ve kalp nakledilen hasta öldü

Türkiye’de 11 Mayıs 2009 yılında ilk kez aynı anda hem kalp hem böbrek nakli olan Mehmet Ali Güler (42)  çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Çifte naklin ardından ikinci kez baba olup 13 yıldır ailesiyle birlikte yaşayan Güler geçtiğimiz günlerde koronavirüsü de yenmişti.

Torna işçisi olan Mehmet Ali Güler'e müjdeli haber 10 Mayıs 2009 tarihinde Konya'dan geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Bekir Harmankaya'nın organları bağışlandı. Mehmet Ali Güler'e kalp ve böbrek uyumlu çıkınca Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından aynı anda hem kalp hem de böbrek nakli gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonun ardından Güler sağlığına kavuştu. 2010 yılında ikinci oğlu dünyaya geldi. Oğluna kalbini ve böreğini aldığı Bekir Harmankaya'nın ismini verdi.

KORONAVURÜSÜ YENMİSTİ
Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Mehmet Ali Güler, bir anda fenalaştı. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Güler çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Arife ve oğulları, "Koronayı yenmişti. Her şey düzeldi derken bizi yasa boğdu. Acımızın tarifi yok" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

HERŞEYİ YAPABİLİYORUM
Yaklaşık 3 ay önce Sabah Gazetesi'ne koruşan Mehmet Ali Güler, eşi Arife, ilk oğlu Necati Güven (17) ve nakilden sonra doğan Bekir (10) ile birlikte 13 yıldır mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüğünü söylemişti. Nazım Hikmet'in "Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin" sözüne atıfta bulunan Baba Güler, "İşte mutluluğun resmi" diyerek hem böbrek hem de kalp nakli ile kendisini çok sağlıklı hissettiğini söylemişti. İkinci oğluna böbreğini ve kalbini taşıdığı gencin ismini verdiklerini de belirten Güler çifti, "Naklin ardından ayağa kalkınca ilk iş olarak böbreğini ve kalbini taşıdığım vericinin Akşehir'deki mezarını yaptırdım. Bekir'in babası Veysi amca, annesi Hatice teyze ikinci oğlum Bekir'e 'Torunumuz' diyor. Artık hep bir aile gibi olduk" diye konuşmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
SON DAKİKA | SGK'dan flaş karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Son dakika: Bakan Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama! İl merkezinde elektriksiz şebeke kalmadı
Hangi adda bir element yoktur?
Salih Bayraktar, Özdemir Bayraktar'ın Paşa'ya verdiği o cevabı ilk kez anlattı: Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesi
Muharrem İnce'den muhalefete salvolar: 6 ayda dağılırsınız
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Son dakika: Bakan Akar koronavirüse yakalandı
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de ilk kez aynı anda böbrek ve kalp nakledilen hasta öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA