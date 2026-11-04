Türkiye’de ilk kez görüntülenmişti: Sayıları ise ikiye çıktı, duyan oraya akın etti!

KUŞ GÖZLEMCİLERİ ANTALYA'YA AKIN ETTİ

Türkiye'nin farklı bölgelerinden kuş gözlemcilerinin nadir türü görmek için Manavgat'a geldiğini söyleyen Coşkun, "Türkiye'nin birçok yerinden çayırkoşarını görmek için kuş gözlemcileri Antalya'ya akın etti ve hala geliyorlar. Bu hafta iki birey oldular ve bu da çok önemli bir kayıt. Şu an için iki birey Manavgat Nehri ağzında beslenmekte ve dinlenmekte. Göçlerine devam etmek için orada beslenmekteler" diye konuştu.

DOĞAL YAŞAM ALANLARININ ÖNEMİ

Kuzey ve Güney Amerika arasındaki göç güzergahı dışında Türkiye'de kaydedilen çayırkoşarlarının Manavgat Nehri ağzında bulunması, bölgenin göçmen kuşlar açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi. Sulak alanlar, kıyı düzlükleri ve açık araziler, uzun mesafeli göç gerçekleştiren kuşların beslenmesi ve dinlenmesi açısından önem taşıyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör