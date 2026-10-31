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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Türkiye’deki eğitime bir övgü de Fransa’dan

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Türkiye’deki eğitime bir övgü de Fransa’dan
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bunların bölgedeki diğer ülkelere örnek olması gerektiğini ifade etmesinin ardından bir övgü de Fransa'dan geldi. Fransa merkezli Contrepoints dergisi, PISA 2025 sonuçlarına dayanan bir değerlendirme yayımladı. Dergiye göre Fransa, öğrenci başına Türkiye'den üç kat fazla harcama yapmasına rağmen daha düşük sonuç alıyor. Fen bilimlerinde 494 puan alan Türkiye, 483 puanda kalan Fransa'nın önünde yer alırken, öğrenci başına tüm okul hayatı boyunca 38 bin 13 dolar harcadı. Fransa'nın harcaması ise 126 bin 988 dolar oldu. Almanya'nın da Fransa ile benzer bir durumda olduğuna dikkat çekilen haberde Türkiye örneği incelendi. "Türkiye örneği, eğitime erişimi genişletirken aynı zamanda sonuçların da iyileştirilebileceğini göstermektedir" denildi. Türkiye'nin başarısının resmi verilerle açıklandığı haberde, Fransa'nın daha fazla harcamasına rağmen neden Türkiye gibi bir başarı elde edemediği sorgulandı.

#FRANSA #TÜRKİYE
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