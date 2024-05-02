Türkiye’deki üniversitelilerden yabancı üniversitelilere Gazze desteği

AK Gençliğin sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklama şöyle:
Ankara Üniversitesi'ndeki genç arkadaşlarımız Sorbonne Üniversitesi'ndeki gençlere, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki gençler Sydney Üniversitesi'nde okuyan gençlere, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde okuyan genç arkadaşlarımız Stanford Üniversitesi'ndeki gençlere, İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki gençler Oxford Üniversitesi'ndekilere, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde okuyan genç arkadaşlarımız Yale Üniversitesi'ndeki gençlere #CampusesSayStop diyerek birlik mesajı veriyor!
Ankara Üniversitesi'ndeki genç arkadaşlarımız Sorbonne Üniversitesi'ndeki gençlere,— AK Gençlik (@AKGenclikGM) May 2, 2024
Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki gençler Sydney Üniversitesi'nde okuyan gençlere,
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde okuyan genç arkadaşlarımız Stanford Üniversitesi'ndeki gençlere,
İstanbul… pic.twitter.com/oR0o1O38C3