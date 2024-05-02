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Giriş Tarihi: 2.5.2024 20:58

Türkiye’deki üniversitelilerden yabancı üniversitelilere Gazze desteği

Aralarında Ankara Üniversitesi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören üniversiteliler, yurt dışında bulunan bazı üniversitelilere Gazze konusunda destek ve birlik mesajı gönderdi.

ANKARA
Türkiye’deki üniversitelilerden yabancı üniversitelilere Gazze desteği

AK Gençliğin sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklama şöyle:

Ankara Üniversitesi'ndeki genç arkadaşlarımız Sorbonne Üniversitesi'ndeki gençlere, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki gençler Sydney Üniversitesi'nde okuyan gençlere, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde okuyan genç arkadaşlarımız Stanford Üniversitesi'ndeki gençlere, İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki gençler Oxford Üniversitesi'ndekilere, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde okuyan genç arkadaşlarımız Yale Üniversitesi'ndeki gençlere #CampusesSayStop diyerek birlik mesajı veriyor!

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Türkiye’deki üniversitelilerden yabancı üniversitelilere Gazze desteği
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