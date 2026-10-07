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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:27

Türkiye’den Almanya’ya giden minibüste 56 kilo esrar ele geçirildi

Bulgaristan’ın Lesovo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’den Almanya’ya ikinci el mobilya taşıyan bir minibüste yapılan aramada, koltukların içine gizlenmiş 56 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Türkiye’den Almanya’ya giden minibüste 56 kilo esrar ele geçirildi
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Lesovo Gümrük Kapısı'nda görev yapan Narkotik Kaçakçılığıyla Mücadele birimi ekipleri, Türkiye'den Almanya'ya gittiği belirtilen ve ikinci el mobilya taşıyan yük minibüsünü kontrol etti. Yapılan detaylı aramada, araçta bulunan koltukların içerisine gizlenmiş paketler halinde toplam 56 kilogramdan fazla esrar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun adli makamların değer hesaplamasına göre piyasa değerinin 460 bin avronun üzerinde olduğu bildirildi. Ekiplerin incelemesinde ayrıca koltuklardan birinin içerisine gizlenmiş, SIM kart bulunan bir takip cihazı da tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, uyuşturucunun kim ya da kimler tarafından sevk edildiğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

#BULGARİSTAN #ALMANYA
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Türkiye’den Almanya’ya giden minibüste 56 kilo esrar ele geçirildi
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