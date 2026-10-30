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Giriş Tarihi: 30.10.2026 21:44

Türkiye'den Bosna Hersek'teki helikopter kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da EUFOR'a ait askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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AA
Türkiye’den Bosna Hersek’teki helikopter kazası için taziye mesajı
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Bakanlık, sosyal medya platformundaki hesabından, EUFOR Althea misyonunda görevli bir helikopterin kaza kırıma uğraması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkemizin de katkı sağladığı, AB'nin Bosna Hersek'teki barış gücü EUFOR Althea misyonunda görevli İtalyan askeri personeli taşıyan bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğramasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İtalya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

HELİKOPTER KAZASI

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da EUFOR'a ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

EUFOR, hava araçlarından birinin Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında düştüğünü açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bölgede görev yapan personele İtalyan hükümetinin dayanışmasını iletmişti.

#BOSNA HERSEK #AB
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Türkiye'den Bosna Hersek'teki helikopter kazası için taziye mesajı
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