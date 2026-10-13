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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:36

Türkiye’den çıkış yapan otomobilde 100 bin euroluk altın yakalandı

Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş yapan bir otomobilde, gümrüğe beyan edilmeyen 913,80 gram altın ve değerli ziynet eşyası ele geçirildi. Altın para, yüzük ve pırlantalı kolyelerden oluşan ziynet eşyalarının değerinin 100 bin euroyu aştığı bildirildi.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Türkiye’den çıkış yapan otomobilde 100 bin euroluk altın yakalandı
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye'den çıkış yaparak Bulgaristan'a giriş yapmak isteyen bir otomobil gümrük kontrolüne alındı.

BAGAJDAN ALTIN VE PIRLANTALI TAKILAR ÇIKTI

Otomobilin bagajında yapılan aramada, toplam 913,80 gram ağırlığında altın para, yüzük ve pırlantalarla süslenmiş kolye uçları bulundu. Gümrük görevlilerinin yaptığı incelemede, altın ve ziynet eşyalarının beyan edilmediği belirlendi.

DEĞERİ 100 BİN EUROYU AŞIYOR

Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından paylaşılan bilgilere göre, ele geçirilen altın ve değerli ziynet eşyalarının toplam değerinin 100 bin euroyu aştığı belirtildi. Altın ve ziynet eşyalarına el konulurken, olayla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

#EDİRNE #BULGARİSTAN
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