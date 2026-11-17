İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan öncülüğündeki heyet, 28 Ekim-7 Kasım 2026 tarihleri arasında Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou şehirlerinde akademik temaslarda bulundu. Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan'ın da eşlik ettiği ziyarette Bilal Erdoğan, Çin'in önde gelen üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle araştırmalar, akademisyenöğrenci değişimi ve yapay zekânın eğitimde kullanım konularını ele aldı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Programın Pekin ayağında, Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi (BLCU) ile akademik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Tsinghua, Çin Renmin ve Pekin Yabancı Çalışmalar üniversitelerinin yanı sıra Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) ile temaslarda bulunan Erdoğan, Çin Eğitim Fuarı'ndaki (CEE 2026) "Study in Türkiye" pavilyonunda yükseköğretim temsilcileri ve öğrencilerle buluştu. Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile 29 Ekim resepsiyonuna da katılan Erdoğan, Niujie Camii ve Huawei Pekin Sunum Merkezi'ni ziyaret etti.

GÜNDEM: TEKNOLOJİ VE EĞİTİM

Ziyaretin Şanghay etabında Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi (SISU), Tongji Üniversitesi ve Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ile kurumlar arası ilişkileri değerlendiren Bilal Erdoğan, son durak Guangzhou'da, Guangdong Polytechnic Normal University (GPNU) yönetimiyle bir araya geldi. Temaslarda ortak yaz okulları, dijital ekonomi, dil eğitimi ve yapay zekânın sosyal bilimlerdeki kullanımı üzerine atılacak adımlar kararlaştırıldı.