Türkiye’den İtalya’ya kaçırılan 10 tarihi eser yurda getiriliyor

Türkiye'den yurtdışına kaçırılan tarihi eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu tek tek anayurda dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 eserin İtalya'da ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada "Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Sayın Ömer Gücük ve bakanlığımız yetkililerine teslim edildi. Kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın işbirliğinde olduğumuz İtalyan yetkililere, titiz takipleri için de Roma Büyükelçiliğine ve bakanlık yetkililerine teşekkür ederim" dedi.