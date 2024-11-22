Türkiye’den Şanghay’a milli teknoloji hamlesi

Türkiye'nin yerli ve milli üretim gücüyle geliştirdiği ilk NOx sensörü, 2-5 Aralık 2024 tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Automechanika Şanghay Fuarında uluslararası sektöre tanıtılacak. MCT Technic'in çevre dostu bu yenilikçi ürünü, karbon salınımını azaltmaya yönelik yüksek teknoloji çözümleriyle dikkat çekiyor.

MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk yerli NOx sensörünü küresel arenada tanıtacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Automechanika Şanghay, dünya genelindeki iş birlikleri ve yeni pazarlara açılım için önemli bir platform. Bu fuar, yerli teknolojimizin uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmek adına kritik bir adım olacak" dedi.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERLE GELECEĞE KATKI

Otomotiv sektörünün çevreye duyarlı dönüşümüne destek olmayı hedefleyen MCT Technic'in geliştirdiği NOx sensörleri, karbon salınımını azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunuyor. Furkan Yılmaz, çevre dostu çözümlerin sektör için önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yerli üretimimiz olan NOx sensörü, karbon salınımını azaltma konusunda benzersiz bir teknoloji sunuyor. Ürünümüz, hem çevre hem de otomotiv sektörü için kritik bir role sahip. Bu teknoloji, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet edecek nitelikte."