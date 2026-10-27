Türkiye’nin 506’ncı kuş türü çayırkoşarı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görüntülenen, küresel ölçekte nesli tehdit altındaki çayırkoşarı, Türkiye'nin 506'ncı, Antalya'nın ise 361'inci kuş türü oldu. Hollandalı gözlemci Jourdy Houkes'un ilk kaydını yaptığı kuşu görmek isteyen gözlemciler, kara ve hava yoluyla Antalya'ya giderek türü fotoğrafladı. Manavgat'ın Ulualan bölgesi Manavgat Çayı ağzında 25 Ekim sabahı gözlem yapan Hollandalı Jourdy Houkes, çayırkoşarını görüntüledi. Houkes'un haber vermesinin ardından bölgeye gelen Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, türü teyit edip fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına aldı. Türkiye'de ilk kez kaydedilen kuş, gözlemciler arasında heyecan yarattı. Türkiye Kuş Kayıt Komitesi Başkanı ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Mustafa Erturhan, "Normalde bir Kuzey Amerika türü ama yolunu şaşırıp bazen Avrupa'ya gelen bireyler oluyor. Genelde Batı Avrupa'da görüyoruz. Bu kadar doğuda görülen bireylerden biri. Türkiye için 506'ncı kuş türü olarak listemize eklendi" dedi. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör