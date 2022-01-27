Türkiye’nin ağladığı Minik Asiye’den haber var! Taburcu olacağı tarih uzadı

Baba Hüseyin Ateş kızı Asiye'nin en büyük isteğinin memleketleri Gaziantep'e gitmek istediğini söyledi. Bunu için şartların uygunluğuna bakacaklarını da belirten baba Ateş, "Ben şu anda memleketteyim. Asiye annesi ile birlikte. Kızım taburcu olması durumunda bir değişiklik olmasa Antalya'da kalacağız. Biz daha bir yıl buradayız" dedi.
ŞARKI SÖYLÜYOR
Asiye'nin moralinin çok iyi olduğunu da belirten baba Hüseyin Ateş, "İki ameliyatın andından morali yerine geldi. Şu anda hastane odasında gün boyu şarkı , türkü söylüyor. Oyuncakları ile oynuyor. Sağ olsun Ömer Hocam onu ameliyat etmekle, iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda ona çok iyi moral vererek psikolojisinin de düzelmesini sağladı. Asiye eski günlerine geri döndü" diye konuştu.