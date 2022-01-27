Türkiye’nin ağladığı Minik Asiye’den haber var! Taburcu olacağı tarih uzadı

Baba Hüseyin Ateş kızı Asiye'nin en büyük isteğinin memleketleri Gaziantep'e gitmek istediğini söyledi. Bunu için şartların uygunluğuna bakacaklarını da belirten baba Ateş, "Ben şu anda memleketteyim. Asiye annesi ile birlikte. Kızım taburcu olması durumunda bir değişiklik olmasa Antalya'da kalacağız. Biz daha bir yıl buradayız" dedi.