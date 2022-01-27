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Giriş Tarihi: 27.1.2022 10:55 Son Güncelleme: 27.1.2022 11:16

Türkiye'nin ağladığı Minik Asiye'den haber var! Taburcu olacağı tarih uzadı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye’nin ağladığı Minik Asiye’den haber var! Taburcu olacağı tarih uzadı

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tedavisi devam ediyor. Bugün taburcu beklenen Asiye’nin pazartesi günü evine gönderileceği öğrenildi. Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye’nin kulağındaki tedavisi nedeni ile bir iki gün daha hastanede kalacağını söyledi. Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye Ateş’in en geç pazartesi günü taburcu edileceğini söyledi. Özkan duruma göre cuma günü Asiye’nin taburcu edebileceklerini kaydetti.

Baba Hüseyin Ateş kızı Asiye'nin en büyük isteğinin memleketleri Gaziantep'e gitmek istediğini söyledi. Bunu için şartların uygunluğuna bakacaklarını da belirten baba Ateş, "Ben şu anda memleketteyim. Asiye annesi ile birlikte. Kızım taburcu olması durumunda bir değişiklik olmasa Antalya'da kalacağız. Biz daha bir yıl buradayız" dedi.

ŞARKI SÖYLÜYOR

Asiye'nin moralinin çok iyi olduğunu da belirten baba Hüseyin Ateş, "İki ameliyatın andından morali yerine geldi. Şu anda hastane odasında gün boyu şarkı , türkü söylüyor. Oyuncakları ile oynuyor. Sağ olsun Ömer Hocam onu ameliyat etmekle, iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda ona çok iyi moral vererek psikolojisinin de düzelmesini sağladı. Asiye eski günlerine geri döndü" diye konuştu.

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Türkiye'nin ağladığı Minik Asiye'den haber var! Taburcu olacağı tarih uzadı
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