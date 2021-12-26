Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen ilahiyat öğrencileri İstanbul'da buluştu
Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:48 Son Güncelleme: 26.12.2021 11:56

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ilahiyat öğrencileri İstanbul'da buluştu

Şerif Can Şerif Can
Türkiye’nin dört bir yanından gelen ilahiyat öğrencileri İstanbul’da buluştu

Türkiye Geneli İlahiyat Gençlik Buluşması'nın 2'ncisi Üsküdar TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşti.

Türkiye Geneli İlahiyat Gençlik Buluşması'nın bu yıl 2'ncisi düzenlendi. Üsküdar TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen programa; AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ilahiyat ve İslami İlimler öğrencilerinin ve mezunlarının katıldığı program, Uluslararası Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya 2'ncisi Abdulkerim İleri'nin Kur'an tilavetiyle başladı. Türkiye İlahiyatlar Derneği ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından gerçekleştirilen buluşmada Halil Necipoğlu da konser verdi.

ERBAŞ: "EVRENSEL İSLAM'I ANLATMALIYIZ"

Eski dönemlerde ilahiyat fakültelerinde yaşanan sorunlara değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, günümüzde bu sorunların kalmadığını belirterek, "bunlara vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi. Erbaş, "Çok çalışıp şükrümüzü göstermeliyiz. İslam'ın müjdeleyicileri ve uyarıcıları biz olacağız. İyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Evrensel olan İslam'ı anlatmalıyız. Gençler olarak kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor." diye konuştu.

KURTULMUŞ: "İSLAM'IN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ BU TOPRAKLARDA BAŞLAYACAK"

Gerçekleştirilen programın önemine değinen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün hemen hemen her ilimizde ilahiyat fakültelerimiz var. inşallah siz gençlerin sayesinde Anadolu'da İslam tekrar yükselişe geçecek. İslam'ın büyük yürüyüşü bu topraklarda başlayacak." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçı marketleri affetmedi! 5 markete "sebepsiz zam" cezası
Avrupa'nın göbeğinde bombacı kampı! Yunanistan terörü desteklemeye devam ediyor
Minik Asiye'nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş
Kalamış’taki silahlı çatışmada yeğen detayı! Bandırmalıoğlu ve Aslan'ı olay yerine götürmüş...
Komşu terörü! Kapıdaki gizli kamera alt komşuyu ele verdi
Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!
Kemal uçuşta
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tarihi bir adım' diyerek duyurdu! Eğitimde yeni model devreye girdi...
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı!
İngiltere'de panik! Kraliçe II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı!
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin dört bir yanından gelen ilahiyat öğrencileri İstanbul'da buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA