Türkiye’nin dört bir yanından gelen ilahiyat öğrencileri İstanbul’da buluştu

Türkiye Geneli İlahiyat Gençlik Buluşması'nın bu yıl 2'ncisi düzenlendi. Üsküdar TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen programa; AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ilahiyat ve İslami İlimler öğrencilerinin ve mezunlarının katıldığı program, Uluslararası Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya 2'ncisi Abdulkerim İleri'nin Kur'an tilavetiyle başladı. Türkiye İlahiyatlar Derneği ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından gerçekleştirilen buluşmada Halil Necipoğlu da konser verdi.

ERBAŞ: "EVRENSEL İSLAM'I ANLATMALIYIZ"

Eski dönemlerde ilahiyat fakültelerinde yaşanan sorunlara değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, günümüzde bu sorunların kalmadığını belirterek, "bunlara vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi. Erbaş, "Çok çalışıp şükrümüzü göstermeliyiz. İslam'ın müjdeleyicileri ve uyarıcıları biz olacağız. İyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Evrensel olan İslam'ı anlatmalıyız. Gençler olarak kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor." diye konuştu.

KURTULMUŞ: "İSLAM'IN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ BU TOPRAKLARDA BAŞLAYACAK"

Gerçekleştirilen programın önemine değinen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün hemen hemen her ilimizde ilahiyat fakültelerimiz var. inşallah siz gençlerin sayesinde Anadolu'da İslam tekrar yükselişe geçecek. İslam'ın büyük yürüyüşü bu topraklarda başlayacak." dedi.