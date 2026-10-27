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Giriş Tarihi: 27.10.2026 20:59

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

Kebaplar, hamur işleri, tencere yemekleri ve yöresel tarifler… Türk mutfağının birbirinden ünlü lezzetleri arasından yapılan sıralama, yemek tutkunlarının dikkatini çekti. Türkiye'nin en iyi yemekleri listesinde hangi tariflerin rakiplerini geride bıraktığı ve zirvenin hangi lezzete ayrıldığı merak konusu oldu. Listenin tamamında yer alan yemekler, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti
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Pazar kahvaltısından akşam yemeğine, özel gün sofralarından yöresel ziyafetlere kadar Türk mutfağında her damak tadına hitap eden bir lezzet bulunuyor. Peki, bu kadar çok seçenek arasından Türkiye'nin en iyi yemekleri hangileri oldu? Açıklanan sıralama, geleneksel mutfağın öne çıkan tariflerini bir araya getirirken zirvedeki lezzeti de merak ettiriyor. İşte Türkiye'nin yemek kültürüne damga vuran lezzetler...

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

TASTEATLAS'IN TÜRK YEMEKLERİ SIRALAMASINDA HANGİ LEZZETLER ÖNE ÇIKTI?

Türk mutfağının birbirinden farklı lezzetlerini bir araya getiren TasteAtlas listesi, geleneksel tariflere farklı bir açıdan bakmayı sağlıyor. Et yemeklerinden çorbalara, yöresel tatlardan tatlılara uzanan sıralamada dikkat çeken lezzetler bulunuyor. Üstelik listenin üst sıralarında yer alan yemekler, Türk mutfağı denildiğinde herkesin ilk aklına gelen seçeneklerle sınırlı değil.

İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 10 yemeği:

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

10. BAL KAYMAK

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Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

9. MERCİMEK ÇORBASI

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

8. PİLİÇ TOPKAPI

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

7. HÜNKÂR BEĞENDİ

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

6. FISTIKLI SARMA

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

5. AFYON SUCUĞU

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

4. BEYRAN ÇORBASI

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

3. ANTAKYA KÜNEFESİ

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

2. OLTU CAĞ KEBABI

Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti

1. KALAMAR TAVA

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Türkiye’nin dört bir yanından lezzetler yarıştı! Listenin ilk sırası dikkat çekti
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