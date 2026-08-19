Konya Bilim Festivali 11’inci kez kapılarını açıyor! BAYKAR, ROKETSAN, HAVELSAN gibi devler festivalde yer alacak

Türkiye'nin en büyük bilim festivali olan Konya Bilim Festivali, bu yıl 11'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 200'ün üzerinde bilimsel etkinliğin yanı sıra uygulamalı atölyeler, bilim gösterileri, yarışmalar, Türk Yıldızları, Çelik Kanatlar, drone gösterileri, simülatörler ve dijital deneyim alanlarıyla ziyaretçiler bilimi deneyerek ve uygulayarak keşfetme imkanı bulacak. SeraLab, DreamLab, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, teknoloji, tasarım ve sanat gibi farklı disiplinlere yönelik oluşturulacak alanlarda katılımcılar, bilimsel keşif süreçlerine aktif olarak dahil olabilecek. Çocuk oyun alanı, mini inşaat alanı, trafik parkı, engelsiz çadır ve aile oyunları gibi özel alanlar da farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik deneyimler sunacak. Ayrıca, Türkiye'nin bilim, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisindeki öncü kurum ve kuruluşları da festivalde ziyaretçilerle buluşacak.

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ DEVLERİ DE FESTİVALDE

Konya Bilim Festivali, Türkiye'nin bilim, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisindeki öncü kurum ve kuruluşlarını da ziyaretçilerle buluşturacak. TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, TÜMOSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, HUĞLU ve ASELKON gibi Türkiye'nin önemli bilim, teknoloji ve savunma sanayii kurum ve kuruluşları festivalde yer alacak. Milli savunma araçları, insansız hava araçları ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı teknolojiler festival alanında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Özellikle çocuklar ve gençler, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji çalışmalarını yakından görme ve bu alandaki gelişmeleri keşfetme fırsatı bulacak.

TÜRK YILDIZLARI VE ÇELİKKANATLAR KONYA SEMALARINDA

Festivalde Türk Yıldızları, F16 ve Çelik Kanatlar da Konya semalarında gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

1000 DRONE KONYA SEMALARINI AYDINLATACAK

Festivalde 1000 drone ile özel bir gösteri gerçekleştirilecek. Gökyüzünde oluşturulacak koreografiler ve ışık gösterileriyle Konya semaları renklenecek. Drone gösterisi, festivalin görsel şölenlerinden biri olacak.

BİN 500 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖREV YAPACAK

Festival, bilim ve teknoloji alanındaki çok sayıda paydaşı da aynı çatı altında buluşturacak. Konya'daki üniversiteler ve iş dünyasının önemli temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları, özel kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası paydaşlar festivalde yer alacak. Dört gün boyunca kamu kurumları ve özel kuruluşlardan alanında uzman yaklaşık bin 500 kişilik ekip festival sahasında görev yapacak.

400 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek Konya Bilim Festivali'ne yaklaşık 400 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Konya Bilim Festivali, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi'nde 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör