Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesinde bahar hazırlığı

BAYRAMDA ZİYARETÇİ AKINI

Celal Özsöyler, hayvanat bahçesine yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğradığını söyleyerek, 3 günlük bayram tatilinde 51 bin 500 kişiyi ağırladıklarını bildirdi. Özsöyler,''Doğal yaşam merkezimiz Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın üçüncü dünyanın dördüncü doğal yaşam merkezi. 1 milyon 500 bin metrekare alan üzerine kurulu. Burada safari parklar, tropik kelebek merkezi ve yakın zamanda açacağımız tropik uğurböceği bahçemiz bulunmakta. Bunun yanında akvaryumlarımız ve zooloji doğa müzelerimiz bulunmakta. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerimiz geliyor. 3 günlük bayram tatilinde 51 bin 500 kişiyi ağırladık. Özellikle çocuklarımızın çok ilgisini çekiyor. Çocuklarımız kitaplarda televizyonlarda gördükleri hayvanları burada canlı olarak gördüklerinde çok mutlu oluyorlar'' diye konuştu.