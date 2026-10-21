Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 15:37 Son Güncelleme: 21.10.2026 15:38

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

Türkiye, farklı coğrafi özellikleri ve geniş topraklarıyla dikkat çekerken illerin yüzölçümleri arasındaki fark da merak uyandırıyor. Bazı şehirler binlerce kilometrekarelik alanlara yayılırken bazıları çok daha küçük bir yüzölçümüne sahip. Türkiye’nin en büyük ve en küçük illerini merak edenler için yüzölçümü sıralaması yeniden gündeme geldi.

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Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?
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Türkiye'nin 81 ili yalnızca nüfuslarıyla değil, kapladıkları alanlarla da birbirinden ayrılıyor. Yüzölçümü bakımından listenin başında yer alan iller geniş arazilere sahipken sıralamanın sonunda çok daha küçük şehirler bulunuyor. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin coğrafi büyüklüğünü gözler önüne sererken iller arasındaki dikkat çekici farkları da ortaya koyuyor.

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLLER

15. ADANA

13.844 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

14. ESKİŞEHİR

13.960 km²

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

13. AFYONKARAHİSAR

14.016 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

12. KAHRAMANMARAŞ

14.520 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

11. BALIKESİR

14.583 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

10. DİYARBAKIR

15.168 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

9. MERSİN

16.010 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

8. KAYSERİ

16.970 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

7. ŞANLIURFA

19.242 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

6. ANTALYA

20.177 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

5. VAN

20.921 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

4. ERZURUM

25.006 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

3. ANKARA

25.632 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

2.SİVAS

28.164 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

1. KONYA

40.838 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLLERİ

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

10. RİZE

3.835 km2

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

9. BAYBURT

3.746 km2

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

8. IĞDIR

3.664 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

7. KOCAELİ

3.397 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

6. ZONGULDAK

3.342 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

5. OSMANİYE

3.320 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

4. DÜZCE

2.492 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

3. BARTIN

2.330 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

2. KİLİS

1.412 km²

Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

1. YALOVA

798 km²

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?
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