Türkiye’nin en büyük ve en küçük illeri belli oldu! Kendi şehriniz kaçıncı sırada?

Türkiye'nin 81 ili yalnızca nüfuslarıyla değil, kapladıkları alanlarla da birbirinden ayrılıyor. Yüzölçümü bakımından listenin başında yer alan iller geniş arazilere sahipken sıralamanın sonunda çok daha küçük şehirler bulunuyor. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin coğrafi büyüklüğünü gözler önüne sererken iller arasındaki dikkat çekici farkları da ortaya koyuyor.
13.844 km²
14.016 km²
14.520 km²
14.583 km²
15.168 km²
16.010 km²
16.970 km²
19.242 km²
20.177 km²
20.921 km²
25.006 km²
25.632 km²
28.164 km²
40.838 km²
3.835 km2
3.746 km2
3.664 km²
3.397 km²
3.342 km²
3.320 km²
2.492 km²