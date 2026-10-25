Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi belli oldu! Listede hangi ilçeler var?

Türkiye'nin dört bir yanında yer alan bazı ilçeler, hareketli şehir yaşamına alternatif arayanlar için dikkat çekici seçenekler sunuyor. Kimi deniz kıyısındaki atmosferiyle kimi yemyeşil doğasıyla öne çıkan bu yerleşim yerleri, günlük koşuşturmacadan uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Huzurlu yaşamın öne çıktığı 29 ilçelik liste, Türkiye'de sakinlik arayanlar için farklı rotaları gündeme taşıyor.