Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

Kalabalıktan uzaklaşmak, güne kuş sesleriyle başlamak ve şehir stresinden biraz olsun kurtulmak isteyenler için Türkiye'de pek çok alternatif bulunuyor. Küçük sahil kasabalarından doğayla çevrili yerleşimlere kadar uzanan bu ilçeler, kendine özgü güzellikleriyle öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin huzuruyla dikkat çeken ve sakinlik arayanların keşfetmek isteyeceği 29 ilçesi...