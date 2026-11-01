Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!
Giriş Tarihi: 1.11.2026 14:40

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

Türkiye'nin büyük şehirlerinde artan kalabalık, trafik ve yoğun yaşam temposundan uzaklaşmak isteyenler, daha sakin yerleşim yerlerine yöneliyor. Doğayla iç içe yaşamı, tarihi dokusu ve huzurlu atmosferiyle öne çıkan ilçeler, hem tatil yapmak hem de yeni bir hayat kurmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 29 ilçe ise sakin yaşam arayanlar için dikkat çekici rotalar sunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!
  • ABONE OL

Kalabalıktan uzaklaşmak, güne kuş sesleriyle başlamak ve şehir stresinden biraz olsun kurtulmak isteyenler için Türkiye'de pek çok alternatif bulunuyor. Küçük sahil kasabalarından doğayla çevrili yerleşimlere kadar uzanan bu ilçeler, kendine özgü güzellikleriyle öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin huzuruyla dikkat çeken ve sakinlik arayanların keşfetmek isteyeceği 29 ilçesi...

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

AKYAKA (MUĞLA)

Gökova Körfezi'nin kıyısında bulunan Akyaka, çam ormanları, Kadın Azmağı ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye, Akyaka'yı doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle dikkat çeken bir yaşam alanı olarak tanımlıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

ARAPGİR – MALATYA

Tarihi çok eski dönemlere uzanan Arapgir; vadileri, tarihi yapıları, geleneksel ürünleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Köhnü üzümü ve mor reyhan gibi yöresel ürünleri de ilçenin öne çıkan değerleri arasında bulunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

EĞİRDİR – ISPARTA

Eğirdir Gölü çevresinde kurulu olan ilçe; gölü, doğal alanları, tarihi geçmişi ve elmasıyla tanınıyor. Cittaslow ağı içerisinde doğa ve tarih meraklıları için dikkat çeken rotalardan biri olarak yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

YALVAÇ – ISPARTA

Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Yalvaç, farklı medeniyetlerden kalan izleriyle öne çıkıyor. İlçe, kültürel mirası ve geleneksel yaşamıyla Cittaslow ağındaki yerleşimler arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

DADAY – KASTAMONU

Kastamonu'nun doğal dokusuyla öne çıkan Daday, tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında olduğu sakin yerleşimlerden biri. İlçede geleneksel kırsal yaşamın izleri günümüzde de görülüyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

FİNİKE – ANTALYA

Akdeniz kıyısındaki Finike, tarihi Likya geçmişi, narenciye üretimi, sahilleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Tarım, ekolojik turizm ve balıkçılık ilçenin önemli ekonomik alanları arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

GERZE – SİNOP

Karadeniz'in sakin kıyı ilçelerinden Gerze; koyları, yeşil doğası, yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow unvanını 2017'de alan ilçe, sakin balıkçı kasabası atmosferiyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)

Türkiye'nin en batı noktasındaki Gökçeada, doğal yaşamı, organik tarımı, tarihi dokusu ve ada kültürüyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye'ye göre Gökçeada, 2011'de aldığı unvanla dünyanın ilk ve tek "sakin adası" olarak tanımlanıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

FOÇA – İZMİR

Tarihi Phokaia'ya uzanan geçmişiyle Foça; taş evleri, koyları, balıkçılığı ve yerel gastronomisiyle dikkat çekiyor. Akdeniz fokunun yaşam alanlarından biri olması da ilçenin doğal değerlerini artırıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

GÖYNÜK – BOLU

Osmanlı döneminden kalan mimari dokusuyla öne çıkan Göynük, tarihi evleri, gölleri ve doğal güzellikleriyle sakin şehir anlayışının dikkat çeken örneklerinden. İlçede yaklaşık 700 yıllık tarihi yapılar da bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

GÜDÜL – ANKARA

Başkent Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Güdül; İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve Kirmir Vadisi gibi doğal ve tarihi noktalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

HALFETİ – ŞANLIURFA

Birecik Barajı'nın ardından önemli bir bölümü sular altında kalan Halfeti, bugün Fırat Nehri üzerindeki tekne turları ve su altında kalan tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. İlçe aynı zamanda doğal güzellikleri ve yöresel mutfağıyla da öne çıkıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

SAFRANBOLU – KARABÜK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi dokusuyla Türkiye'nin en tanınan kültür rotalarından biri olan Safranbolu, geleneksel evleri, dar sokakları, kanyonları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

İBRADI – ANTALYA

Toroslar'ın içerisinde yer alan İbradı; Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası, yaylaları ve geleneksel düğmeli evleriyle öne çıkıyor. İlçede endemik bitki türleri de bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

İZNİK – BURSA

İznik Gölü kıyısında bulunan ilçe, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. İznik çinileri ve doğal güzellikleri de ilçenin önemli değerleri arasında.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

KEMALİYE – ERZİNCAN

Eski adı Eğin olan Kemaliye, geleneksel mimarisi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

KÖYCEĞİZ – MUĞLA

Köyceğiz Gölü çevresinde kurulan ilçe; gölü, sığla ormanları, narenciye bahçeleri ve doğal güzellikleriyle sakin bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

MUDURNU – BOLU

Tarihi geçmişi çok eski dönemlere uzanan Mudurnu, geleneksel kent dokusunu koruyan Bolu ilçelerinden biri. Ahşap ve tarihi yapıları, ilçenin sakin atmosferini tamamlıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

PERŞEMBE – ORDU

Karadeniz kıyısındaki Perşembe, Yason Burnu, koyları ve yoğun yeşil dokusuyla dikkat çekiyor. İlçenin sahil kesiminde doğal güzelliğini koruyan koy ve plajlar bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

SEFERİHİSAR – İZMİR

Türkiye'nin Cittaslow hareketindeki öncü ilçesi Seferihisar, 2009 yılında Türkiye'nin ilk Cittaslow'u oldu. Sığacık Kalesi, Teos Antik Kenti, mandalina bahçeleri ve yerel pazarlarıyla sakin yaşam anlayışının en bilinen örneklerinden.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

ŞARKÖY – TEKİRDAĞ

Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy; plajları, bağları, zeytinlikleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe aynı zamanda yürüyüş, bisiklet ve su sporları gibi farklı aktiviteler için de alternatifler sunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

ŞAVŞAT – ARTVİN

Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat'ı; ormanları, gölleri, geleneksel mimarisi ve sessiz atmosferiyle Cittaslow ağındaki en dikkat çekici doğa rotalarından biri.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

UZUNDERE – ERZURUM

Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü ile öne çıkan Uzundere, Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin batı ucunda bulunuyor. İlçe, çok sayıda endemik bitki ve yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

VİZE – KIRKLARELİ

İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Vize, tarihi yapıları, antik tiyatrosu, mağara manastırları ve doğal güzellikleriyle Trakya'nın sakin rotalarından biri.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

YENİPAZAR – AYDIN

Büyük Menderes Havzası'nda yer alan Yenipazar, Madran Baba Dağı'nın eteklerindeki konumu ve tarihi geçmişiyle Cittaslow ağı içinde bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

ÇAMELİ – DENİZLİ

1.300 metreyi aşan rakımı, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle Çameli özellikle yaz aylarında doğayla iç içe bir rota arayanların dikkatini çekiyor. Yürüyüş, kampçılık, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler de ilçenin öne çıkan özellikleri arasında.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

DEMRE – ANTALYA

Likya uygarlığının önemli merkezlerinden Demre; Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, sahilleri ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow felsefesini Akdeniz'in doğal ve kültürel dokusuyla birleştiren ilçeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

AHLAT – BİTLİS

Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, Selçuklu mezarlığı, tarihi mirası ve göl manzarasıyla öne çıkıyor. Doğa ve tarih meraklıları için sakin bir rota niteliği taşıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!

ORTAHİSAR – NEVŞEHİR

Kapadokya'nın önemli yerleşimlerinden Ortahisar, peri bacaları, vadileri, kaya oyma yapıları ve tarihi taş evleriyle dikkat çekiyor. 2026'da 84,74 puanla Cittaslow ağına katılarak Türkiye'nin 31. üyesi oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin en huzurlu 29 ilçesi seçildi! Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni gözdesi bu rotalar oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA