Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Kalabalıktan ve stresten uzak 29 ilçe...

EĞİRDİR – ISPARTA

Eğirdir Gölü çevresinde kurulu olan ilçe; gölü, doğal alanları, tarihi geçmişi ve elmasıyla tanınıyor. Cittaslow ağı içerisinde doğa ve tarih meraklıları için dikkat çeken rotalardan biri olarak yer alıyor.