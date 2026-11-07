Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...
Giriş Tarihi: 07.11.2026 08:45 Son Güncelleme: 07.11.2026 08:46

Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

Büyükşehirlerde artan trafik, kalabalık, gürültü ve yoğun çalışma temposu, sakin bir yaşam arayışını her geçen gün daha fazla öne çıkarıyor. Özellikle emeklilik dönemini huzurlu geçirmek, doğayla iç içe yaşamak veya günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenler daha küçük yerleşim yerlerine yöneliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 29 ilçe ise sakin atmosferleri ve yaşam koşullarıyla dikkat çekiyor.

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Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...
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Deniz kıyısındaki küçük yerleşimlerden doğayla çevrili kasabalara kadar Türkiye'de şehir karmaşasından uzak pek çok yaşam alternatifi bulunuyor. Nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu, günlük hayatın daha sakin aktığı bu ilçeler farklı yaşam beklentilerine hitap ediyor. Huzurlu bir hayat arayanların ilgisini çeken bu adresler, Türkiye'nin alışılmış şehir manzarasının dışında kalan yönünü de gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

AKYAKA (MUĞLA)

Gökova Körfezi'nin kıyısında bulunan Akyaka, çam ormanları, Kadın Azmağı ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye, Akyaka'yı doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle dikkat çeken bir yaşam alanı olarak tanımlıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

ARAPGİR – MALATYA

Tarihi çok eski dönemlere uzanan Arapgir; vadileri, tarihi yapıları, geleneksel ürünleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Köhnü üzümü ve mor reyhan gibi yöresel ürünleri de ilçenin öne çıkan değerleri arasında bulunuyor.

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Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

EĞİRDİR – ISPARTA

Eğirdir Gölü çevresinde kurulu olan ilçe; gölü, doğal alanları, tarihi geçmişi ve elmasıyla tanınıyor. Cittaslow ağı içerisinde doğa ve tarih meraklıları için dikkat çeken rotalardan biri olarak yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

YALVAÇ – ISPARTA

Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Yalvaç, farklı medeniyetlerden kalan izleriyle öne çıkıyor. İlçe, kültürel mirası ve geleneksel yaşamıyla Cittaslow ağındaki yerleşimler arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

DADAY – KASTAMONU

Kastamonu'nun doğal dokusuyla öne çıkan Daday, tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında olduğu sakin yerleşimlerden biri. İlçede geleneksel kırsal yaşamın izleri günümüzde de görülüyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

FİNİKE – ANTALYA

Akdeniz kıyısındaki Finike, tarihi Likya geçmişi, narenciye üretimi, sahilleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Tarım, ekolojik turizm ve balıkçılık ilçenin önemli ekonomik alanları arasında bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

GERZE – SİNOP

Karadeniz'in sakin kıyı ilçelerinden Gerze; koyları, yeşil doğası, yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow unvanını 2017'de alan ilçe, sakin balıkçı kasabası atmosferiyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)

Türkiye'nin en batı noktasındaki Gökçeada, doğal yaşamı, organik tarımı, tarihi dokusu ve ada kültürüyle öne çıkıyor. Cittaslow Türkiye'ye göre Gökçeada, 2011'de aldığı unvanla dünyanın ilk ve tek "sakin adası" olarak tanımlanıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

FOÇA – İZMİR

Tarihi Phokaia'ya uzanan geçmişiyle Foça; taş evleri, koyları, balıkçılığı ve yerel gastronomisiyle dikkat çekiyor. Akdeniz fokunun yaşam alanlarından biri olması da ilçenin doğal değerlerini artırıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

GÖYNÜK – BOLU

Osmanlı döneminden kalan mimari dokusuyla öne çıkan Göynük, tarihi evleri, gölleri ve doğal güzellikleriyle sakin şehir anlayışının dikkat çeken örneklerinden. İlçede yaklaşık 700 yıllık tarihi yapılar da bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

GÜDÜL – ANKARA

Başkent Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Güdül; İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve Kirmir Vadisi gibi doğal ve tarihi noktalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

HALFETİ – ŞANLIURFA

Birecik Barajı'nın ardından önemli bir bölümü sular altında kalan Halfeti, bugün Fırat Nehri üzerindeki tekne turları ve su altında kalan tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. İlçe aynı zamanda doğal güzellikleri ve yöresel mutfağıyla da öne çıkıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

SAFRANBOLU – KARABÜK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi dokusuyla Türkiye'nin en tanınan kültür rotalarından biri olan Safranbolu, geleneksel evleri, dar sokakları, kanyonları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

İBRADI – ANTALYA

Toroslar'ın içerisinde yer alan İbradı; Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası, yaylaları ve geleneksel düğmeli evleriyle öne çıkıyor. İlçede endemik bitki türleri de bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

İZNİK – BURSA

İznik Gölü kıyısında bulunan ilçe, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. İznik çinileri ve doğal güzellikleri de ilçenin önemli değerleri arasında.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

KEMALİYE – ERZİNCAN

Eski adı Eğin olan Kemaliye, geleneksel mimarisi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

KÖYCEĞİZ – MUĞLA

Köyceğiz Gölü çevresinde kurulan ilçe; gölü, sığla ormanları, narenciye bahçeleri ve doğal güzellikleriyle sakin bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

MUDURNU – BOLU

Tarihi geçmişi çok eski dönemlere uzanan Mudurnu, geleneksel kent dokusunu koruyan Bolu ilçelerinden biri. Ahşap ve tarihi yapıları, ilçenin sakin atmosferini tamamlıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

PERŞEMBE – ORDU

Karadeniz kıyısındaki Perşembe, Yason Burnu, koyları ve yoğun yeşil dokusuyla dikkat çekiyor. İlçenin sahil kesiminde doğal güzelliğini koruyan koy ve plajlar bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

SEFERİHİSAR – İZMİR

Türkiye'nin Cittaslow hareketindeki öncü ilçesi Seferihisar, 2009 yılında Türkiye'nin ilk Cittaslow'u oldu. Sığacık Kalesi, Teos Antik Kenti, mandalina bahçeleri ve yerel pazarlarıyla sakin yaşam anlayışının en bilinen örneklerinden.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

ŞARKÖY – TEKİRDAĞ

Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy; plajları, bağları, zeytinlikleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe aynı zamanda yürüyüş, bisiklet ve su sporları gibi farklı aktiviteler için de alternatifler sunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

ŞAVŞAT – ARTVİN

Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat'ı; ormanları, gölleri, geleneksel mimarisi ve sessiz atmosferiyle Cittaslow ağındaki en dikkat çekici doğa rotalarından biri.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

UZUNDERE – ERZURUM

Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü ile öne çıkan Uzundere, Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin batı ucunda bulunuyor. İlçe, çok sayıda endemik bitki ve yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

VİZE – KIRKLARELİ

İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Vize, tarihi yapıları, antik tiyatrosu, mağara manastırları ve doğal güzellikleriyle Trakya'nın sakin rotalarından biri.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

YENİPAZAR – AYDIN

Büyük Menderes Havzası'nda yer alan Yenipazar, Madran Baba Dağı'nın eteklerindeki konumu ve tarihi geçmişiyle Cittaslow ağı içinde bulunuyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

ÇAMELİ – DENİZLİ

1.300 metreyi aşan rakımı, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle Çameli özellikle yaz aylarında doğayla iç içe bir rota arayanların dikkatini çekiyor. Yürüyüş, kampçılık, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler de ilçenin öne çıkan özellikleri arasında.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

DEMRE – ANTALYA

Likya uygarlığının önemli merkezlerinden Demre; Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, sahilleri ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Cittaslow felsefesini Akdeniz'in doğal ve kültürel dokusuyla birleştiren ilçeler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

AHLAT – BİTLİS

Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, Selçuklu mezarlığı, tarihi mirası ve göl manzarasıyla öne çıkıyor. Doğa ve tarih meraklıları için sakin bir rota niteliği taşıyor.

Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...

ORTAHİSAR – NEVŞEHİR

Kapadokya'nın önemli yerleşimlerinden Ortahisar, peri bacaları, vadileri, kaya oyma yapıları ve tarihi taş evleriyle dikkat çekiyor. 2026'da 84,74 puanla Cittaslow ağına katılarak Türkiye'nin 31. üyesi oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu! Trafik yok, kalabalık yok...
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