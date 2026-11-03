Türkiye'nin en iyi 10 tıp fakültesi açıklandı! Zirvedeki üniversite dikkat çekti

11 Eylül 2026 tarihli rapora göre Türkiye'den 82 üniversite, Medical and Health Sciences kategorisinde sıralamaya girdi. Hacettepe Üniversitesi dünya genelinde 311'inci sırada yer alarak Türkiye'nin ilk basamağında bulundu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi de ilk üçte kendilerine yer buldu.
1. Hacettepe Üniversitesi 311
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 345
3. İstanbul Üniversitesi 441
4. Ankara Üniversitesi 493
5. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 532
6. Koç Üniversitesi 546
7. Marmara Üniversitesi 578
8. Gazi Üniversitesi 579
9. Ege Üniversitesi 584
10. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, üniversitelerin akademik performanslarını ölçmek amacıyla sıralamalar hazırlıyor. Değerlendirmelerde bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman, yayınların etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi göstergeler kullanılıyor. Veriler Clarivate Analytics bünyesindeki InCites veri tabanından elde ediliyor.
Bu liste, doğrudan tıp fakültelerinin eğitim kalitesini, klinik uygulama imkânlarını veya hastanelerin başarılarını ölçmüyor. Üniversitelerin tıp ve sağlık bilimleri alanındaki akademik ve bilimsel performansını gösteriyor. Adayların tercih döneminde fakültelerin akreditasyonlarını, eğitim programlarını ve hastane olanaklarını da incelemesi gerekiyor.