Türkiye’nin en iyi sürücüleri bu şehirden çıktı! İşte dikkat çeken veriler

Türkiye'nin en iyi sürücülerinin hangi şehirden çıktığı sorusu, kaza istatistikleriyle birlikte merak konusu oldu. Ancak kaza sayısının düşük olması, tek başına sürücülerin daha dikkatli veya daha başarılı olduğunu kanıtlamıyor; araç sayısı, trafik yoğunluğu ve yapılan yolculuk miktarı gibi etkenler de sonuçları değiştirebiliyor.

Listenin zirvesinde Hakkari var

Motorlu kara taşıtı sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının en düşük olduğu ilin Hakkari olduğu belirtildi. Aynı değerlendirmede Hakkari'yi Tunceli, Bayburt ve Ardahan'ın takip ettiği aktarıldı.