Türkiye’nin en iyi sürücüleri bu şehirden çıktı! İşte dikkat çeken veriler

Türkiye'nin en iyi sürücülerinin hangi şehirden çıktığı sorusu, kaza istatistikleriyle birlikte merak konusu oldu. Ancak kaza sayısının düşük olması, tek başına sürücülerin daha dikkatli veya daha başarılı olduğunu kanıtlamıyor; araç sayısı, trafik yoğunluğu ve yapılan yolculuk miktarı gibi etkenler de sonuçları değiştirebiliyor.
Listenin zirvesinde Hakkari var
Motorlu kara taşıtı sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının en düşük olduğu ilin Hakkari olduğu belirtildi. Aynı değerlendirmede Hakkari'yi Tunceli, Bayburt ve Ardahan'ın takip ettiği aktarıldı.
Hakkari'nin dağlık coğrafyası, virajlı yolları ve kış koşulları sürüşü zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Ancak bu koşulların sürücülerin daha dikkatli davranmasına neden olduğu yönündeki yorum, tek başına istatistiklerle kanıtlanmış bir sonuç değil.
TÜİK'in 2025 verileri ne söylüyor?
TÜİK'in 6 Mayıs 2026'da yayımladığı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025 bültenine göre Türkiye genelinde 2025 yılında 288 bin 321 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 6 bin 35 kişi hayatını kaybederken 403 bin 937 kişi yaralandı.
Aynı bültende, trafik kazalarında en fazla ölümün 290 kişiyle Ankara'da gerçekleştiği, en az ölüm ve yaralı sayısının ise Ardahan'da kaydedildiği açıklandı.
Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Ardahan'ın toplam ölüm ve yaralı sayısında en düşük il olması, Hakkari'nin araç başına kaza oranında ilk sırada gösterilmesiyle aynı ölçüt değil. Ayrıca TÜİK, bu veriler üzerinden illeri doğrudan "en iyi sürücüler" şeklinde sıralamıyor.
Düşük kaza oranı, iyi sürücülük anlamına mı geliyor?
Bir şehirde trafik kazalarının az görülmesi, sürüş güvenliği açısından olumlu bir işaret olabilir. Ancak sağlıklı bir karşılaştırma için yalnızca toplam kaza sayısına değil, kayıtlı araç sayısına, nüfusa, trafik yoğunluğuna ve araçların katettiği mesafeye de bakılması gerekiyor.
TÜİK'in verileri, Türkiye'de trafik güvenliğinin önemini ortaya koyarken herhangi bir ilin sürücülerini kesin olarak ülkenin en iyisi ilan etmek için tek başına yeterli değil.