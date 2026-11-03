Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı: Zirvedeki üniversite şaşırttı! İşte ilk 10

Bu liste, doğrudan tıp fakültelerinin eğitim kalitesini, klinik uygulama imkânlarını veya hastanelerin başarılarını ölçmüyor. Üniversitelerin tıp ve sağlık bilimleri alanındaki akademik ve bilimsel performansını gösteriyor. Adayların tercih döneminde fakültelerin akreditasyonlarını, eğitim programlarını ve hastane olanaklarını da incelemesi gerekiyor.

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