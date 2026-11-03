Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı: Zirvedeki üniversite şaşırttı! İşte ilk 10
Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:37 Son Güncelleme: 03.11.2026 16:47

Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı: Zirvedeki üniversite şaşırttı! İşte ilk 10

Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması belli oldu. URAP tarafından yayımlanan 2025-2026 Dünya Alan Sıralaması'nda Türkiye'den 82 üniversite tıp ve sağlık bilimleri alanında kendine yer buldu. İlk 10'a giren üniversiteler arasında köklü eğitim kurumlarının yanı sıra dikkat çeken isimler de yer aldı.

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Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?
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Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri 2026 listesi, tıp eğitimi hedefleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. URAP tarafından açıklanan 2025-2026 akademik sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sıraya yerleşirken, İstanbul ve Ankara'daki üniversiteler de üst sıralarda kendine yer buldu.

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

11 Eylül 2026 tarihli rapora göre Türkiye'den 82 üniversite, Medical and Health Sciences kategorisinde sıralamaya girdi. Hacettepe Üniversitesi dünya genelinde 311'inci sırada yer alarak Türkiye'nin ilk basamağında bulundu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi de ilk üçte kendilerine yer buldu.

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

URAP 2025-2026 verilerine göre Türkiye'nin tıp ve sağlık bilimleri alanındaki ilk 10 üniversitesi ve dünya sıralaması şöyle:

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Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

1. Hacettepe Üniversitesi 311

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 345

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

3. İstanbul Üniversitesi 441

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

4. Ankara Üniversitesi 493

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

5. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 532

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

6. Koç Üniversitesi 546

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

7. Marmara Üniversitesi 578

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

8. Gazi Üniversitesi 579

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

9. Ege Üniversitesi 584

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

10. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

URAP SIRALAMASI HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANIYOR?

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, üniversitelerin akademik performanslarını ölçmek amacıyla sıralamalar hazırlıyor. Değerlendirmelerde bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman, yayınların etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi göstergeler kullanılıyor. Veriler Clarivate Analytics bünyesindeki InCites veri tabanından elde ediliyor.

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri 2026 sıralaması açıklandı! İlk 10’da hangi üniversiteler var?

Bu liste, doğrudan tıp fakültelerinin eğitim kalitesini, klinik uygulama imkânlarını veya hastanelerin başarılarını ölçmüyor. Üniversitelerin tıp ve sağlık bilimleri alanındaki akademik ve bilimsel performansını gösteriyor. Adayların tercih döneminde fakültelerin akreditasyonlarını, eğitim programlarını ve hastane olanaklarını da incelemesi gerekiyor.

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Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı: Zirvedeki üniversite şaşırttı! İşte ilk 10
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