Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 10’a girenler dikkat çekti

TÜRKİYE'DEN 124 ÜNİVERSİTE SIRALAMADA

THE'nin 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den toplam 124 üniversite yer aldı. Sıralama yalnızca üniversitelerin genel başarılarını değil; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi bağlantıları ve uluslararası görünüm gibi farklı alanlardaki performanslarını da dikkate alıyor.

Bu nedenle listedeki sıralama, üniversitelerin tek başına eğitim kalitesini ölçen bir değerlendirme olarak değil, THE'nin belirlediği farklı performans göstergelerinin birleşiminden oluşan küresel bir sıralama olarak değerlendiriliyor.