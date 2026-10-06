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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:36

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 10'a girenler dikkat çekti

Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri, dünyanın önde gelen yükseköğretim sıralamalarından biri olan Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması ile belli oldu. Türkiye'den 124 üniversitenin yer aldığı sıralamada iki üniversite zirveyi paylaşırken, Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den öne çıkan üniversiteler de belli oldu.

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Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 10’a girenler dikkat çekti
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THE Dünya Üniversite Sıralaması, üniversiteleri öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm gibi farklı göstergeler üzerinden değerlendiriyor. 2027 sıralamasında Türkiye'den 124 üniversite yer aldı.

Türkiye sıralamasının zirvesinde ise iki üniversite aynı dereceyi elde etti. Listenin devamında da Türkiye'nin köklü ve önde gelen üniversiteleri sıralamadaki yerlerini aldı.

İŞTE TÜRKİYE'DEN İLK 10'A GİREN ÜNİVERSİTELER

10. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 1001-1200 dünya bandında yer aldı.

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9. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, dünya sıralamasında 1001-1200 bandında yer aldı.

8. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Erciyes Üniversitesi de THE 2027 sıralamasında 1001-1200 dünya bandında kendine yer buldu.

7. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi, dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer aldı.

6. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE 2027 listesinde 801-1000 dünya sıralama bandında yer alan üniversiteler arasında bulunuyor.

5. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Bilkent Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 5. sırayı paylaştı. Üniversite dünya genelinde 651-700 bandında gösterildi.

4. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi de Türkiye'de 5. sırayı Bilkent Üniversitesi ile paylaşırken, dünya sıralamasında 651-700 bandında yer aldı.

3. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Üniversite THE 2027 dünya sıralamasında 401-450 bandında gösterildi.

2. SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Listenin ikinci sırasında Sabancı Üniversitesi bulunuyor. Türkiye'de 3. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında 376-400 bandına girmeyi başardı.

1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ VE ODTÜ

Türkiye sıralamasının zirvesinde ise sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye'nin en iyi üniversiteleri olarak aynı dereceyi paylaştı.

Her iki üniversite de THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 326-350 bandında yer aldı. Koç Üniversitesi 52,3-53,3, ODTÜ ise aynı genel puan aralığında değerlendirildi.

TÜRKİYE'DEN 124 ÜNİVERSİTE SIRALAMADA

THE'nin 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den toplam 124 üniversite yer aldı. Sıralama yalnızca üniversitelerin genel başarılarını değil; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi bağlantıları ve uluslararası görünüm gibi farklı alanlardaki performanslarını da dikkate alıyor.

Bu nedenle listedeki sıralama, üniversitelerin tek başına eğitim kalitesini ölçen bir değerlendirme olarak değil, THE'nin belirlediği farklı performans göstergelerinin birleşiminden oluşan küresel bir sıralama olarak değerlendiriliyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTESİ DE BELLİ OLDU

THE 2027 dünya sıralamasının zirvesinde ise İngiltere'den Oxford Üniversitesi bulunuyor. Oxford, üst üste 11. kez dünyanın bir numaralı üniversitesi oldu. ABD'den Massachusetts Institute of Technology (MIT) ikinci sırada yer alırken Princeton ve Stanford üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı.

Türkiye açısından listenin en dikkat çekici sonucu ise Koç Üniversitesi ile ODTÜ'nün Türkiye zirvesini paylaşması oldu.

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Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 10'a girenler dikkat çekti
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