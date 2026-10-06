Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 10’a girenler dikkat çekti

THE Dünya Üniversite Sıralaması, üniversiteleri öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm gibi farklı göstergeler üzerinden değerlendiriyor. 2027 sıralamasında Türkiye'den 124 üniversite yer aldı.
Türkiye sıralamasının zirvesinde ise iki üniversite aynı dereceyi elde etti. Listenin devamında da Türkiye'nin köklü ve önde gelen üniversiteleri sıralamadaki yerlerini aldı.
İŞTE TÜRKİYE'DEN İLK 10'A GİREN ÜNİVERSİTELER
Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi, dünya sıralamasında 1001-1200 bandında yer aldı.
Erciyes Üniversitesi de THE 2027 sıralamasında 1001-1200 dünya bandında kendine yer buldu.
Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi, dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer aldı.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE 2027 listesinde 801-1000 dünya sıralama bandında yer alan üniversiteler arasında bulunuyor.
Bilkent Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 5. sırayı paylaştı. Üniversite dünya genelinde 651-700 bandında gösterildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi de Türkiye'de 5. sırayı Bilkent Üniversitesi ile paylaşırken, dünya sıralamasında 651-700 bandında yer aldı.
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Üniversite THE 2027 dünya sıralamasında 401-450 bandında gösterildi.
Listenin ikinci sırasında Sabancı Üniversitesi bulunuyor. Türkiye'de 3. sırada yer alan üniversite, dünya sıralamasında 376-400 bandına girmeyi başardı.
Türkiye sıralamasının zirvesinde ise sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Koç Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Türkiye'nin en iyi üniversiteleri olarak aynı dereceyi paylaştı.
Her iki üniversite de THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 326-350 bandında yer aldı. Koç Üniversitesi 52,3-53,3, ODTÜ ise aynı genel puan aralığında değerlendirildi.
THE'nin 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den toplam 124 üniversite yer aldı. Sıralama yalnızca üniversitelerin genel başarılarını değil; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi bağlantıları ve uluslararası görünüm gibi farklı alanlardaki performanslarını da dikkate alıyor.
Bu nedenle listedeki sıralama, üniversitelerin tek başına eğitim kalitesini ölçen bir değerlendirme olarak değil, THE'nin belirlediği farklı performans göstergelerinin birleşiminden oluşan küresel bir sıralama olarak değerlendiriliyor.
THE 2027 dünya sıralamasının zirvesinde ise İngiltere'den Oxford Üniversitesi bulunuyor. Oxford, üst üste 11. kez dünyanın bir numaralı üniversitesi oldu. ABD'den Massachusetts Institute of Technology (MIT) ikinci sırada yer alırken Princeton ve Stanford üniversiteleri üçüncülüğü paylaştı.
Türkiye açısından listenin en dikkat çekici sonucu ise Koç Üniversitesi ile ODTÜ'nün Türkiye zirvesini paylaşması oldu.