Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den ilk 1000'e giren 13 üniversitenin 6'sını vakıf üniversiteleri oluşturdu. Koç Üniversitesi, 326-350 dünya sıralaması bandında yer alarak vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada bulundu.
1. Koç Üniversitesi: 326-350
2. Sabancı Üniversitesi: 376-400
3. Bilkent Üniversitesi: 651-700
4. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi: 801-1000
5. İstinye Üniversitesi: 801-1000
6. Özyeğin Üniversitesi: 801-1000
Aynı sıralama bandında yer alan üniversiteler için THE kesin bir sıra açıklamadığından bu kurumlar arasında ayrıca derece sıralaması yapılmıyor.
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Koç Üniversitesi, 326-350 bandında yer aldı. Üniversite, Türkiye'den listede en üst sırada bulunan kurumlar arasında ODTÜ ile aynı dünya sıralaması aralığını paylaştı.
Sabancı Üniversitesi ise 376-400 bandında kendine yer buldu. Böylece iki vakıf üniversitesi, Türkiye'den ilk 500'e giren yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.
Bilkent Üniversitesi de 651-700 bandındaki konumuyla Türkiye'nin uluslararası sıralamada öne çıkan vakıf üniversitelerinden biri oldu.
Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, üniversiteleri eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, uluslararası görünüm ve sanayi alanlarındaki performanslarına göre değerlendiriyor.
Toplam 17 performans göstergesinin kullanıldığı sıralamada eğitim ortamı, araştırma faaliyetlerinin hacmi ve itibarı, bilimsel çalışmaların etkisi, uluslararası akademik iş birlikleri, sanayi gelirleri ve patentler gibi ölçütler dikkate alınıyor.