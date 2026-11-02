Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

KOÇ VE SABANCI ÜNİVERSİTELERİ ÜST SIRALARDA

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Koç Üniversitesi, 326-350 bandında yer aldı. Üniversite, Türkiye'den listede en üst sırada bulunan kurumlar arasında ODTÜ ile aynı dünya sıralaması aralığını paylaştı.

Sabancı Üniversitesi ise 376-400 bandında kendine yer buldu. Böylece iki vakıf üniversitesi, Türkiye'den ilk 500'e giren yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

Bilkent Üniversitesi de 651-700 bandındaki konumuyla Türkiye'nin uluslararası sıralamada öne çıkan vakıf üniversitelerinden biri oldu.