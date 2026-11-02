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Giriş Tarihi: 2.11.2026 15:52

Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000'de

Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin dünya çapındaki konumunu da ortaya koydu. Türkiye'den 124 üniversitenin yer aldığı listede 6 vakıf üniversitesi dünyanın en iyi 1000 yükseköğretim kurumu arasına girdi.

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Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de
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Koç ve Sabancı üniversiteleri üst sıralarda yer alırken Bilkent, İstinye, Özyeğin ve İstanbul Nişantaşı üniversiteleri de listede kendilerine yer buldu.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

TÜRKİYE'NİN EN İYİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?

Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den ilk 1000'e giren 13 üniversitenin 6'sını vakıf üniversiteleri oluşturdu. Koç Üniversitesi, 326-350 dünya sıralaması bandında yer alarak vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada bulundu.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

Sabancı Üniversitesi 376-400, Bilkent Üniversitesi ise 651-700 bandında sıralandı. İstanbul Nişantaşı, İstinye ve Özyeğin üniversiteleri de 801-1000 aralığında yer alarak dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girdi.

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Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

THE 2027 verilerine göre ilk 1000'de bulunan vakıf üniversiteleri şöyle:

1. Koç Üniversitesi: 326-350

2. Sabancı Üniversitesi: 376-400

3. Bilkent Üniversitesi: 651-700

4. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi: 801-1000

5. İstinye Üniversitesi: 801-1000

6. Özyeğin Üniversitesi: 801-1000

Aynı sıralama bandında yer alan üniversiteler için THE kesin bir sıra açıklamadığından bu kurumlar arasında ayrıca derece sıralaması yapılmıyor.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

KOÇ VE SABANCI ÜNİVERSİTELERİ ÜST SIRALARDA

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Koç Üniversitesi, 326-350 bandında yer aldı. Üniversite, Türkiye'den listede en üst sırada bulunan kurumlar arasında ODTÜ ile aynı dünya sıralaması aralığını paylaştı.

Sabancı Üniversitesi ise 376-400 bandında kendine yer buldu. Böylece iki vakıf üniversitesi, Türkiye'den ilk 500'e giren yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

Bilkent Üniversitesi de 651-700 bandındaki konumuyla Türkiye'nin uluslararası sıralamada öne çıkan vakıf üniversitelerinden biri oldu.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

THE 2027 SIRALAMASI HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANDI?

Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, üniversiteleri eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, uluslararası görünüm ve sanayi alanlarındaki performanslarına göre değerlendiriyor.

Toplam 17 performans göstergesinin kullanıldığı sıralamada eğitim ortamı, araştırma faaliyetlerinin hacmi ve itibarı, bilimsel çalışmaların etkisi, uluslararası akademik iş birlikleri, sanayi gelirleri ve patentler gibi ölçütler dikkate alınıyor.

Türkiye’nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000’de

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 118 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 297 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Türkiye ise 124 üniversiteyle listede en fazla kurumla temsil edilen ülkeler arasında yer aldı.

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Türkiye'nin en iyi vakıf üniversiteleri belli oldu! THE 2027 sıralamasında 6 üniversite ilk 1000'de
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