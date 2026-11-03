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Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:45

Türkiye'nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

Türkiye'de bazı ilçelerin nüfusu, büyükşehirlerdeki tek bir apartman sitesinde yaşayanların sayısına bile ulaşmıyor. Geniş coğrafyaları, sakin yaşamları ve az sayıdaki nüfuslarıyla dikkat çeken bu ilçeler, Türkiye'nin demografik haritasında farklı bir tablo ortaya koyuyor. Nüfusu en az olan ilçeler ise görenleri şaşırtıyor.

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Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!
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Kimi ilçelerde sokaklar kalabalık, kimi ilçelerde ise hayat oldukça sakin ilerliyor. Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri, nüfus verileriyle büyükşehirlerdeki mahallelerle aralarında oluşan çarpıcı farkı gözler önüne seriyor. Listenin başında hangi ilçelerin bulunduğu dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

10. Yenişarbademli – Isparta:

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde 2 bin 353 kişi yaşıyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

2. Yayladere – Bingöl:

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 2025 yılı itibarıyla 1.889 kişi yaşıyor.

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Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

8. Kofçaz – Kırklareli:

Kırklareli'ne bağlı Kofçaz ilçesinde 2 bin 291 kişi ikamet ediyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

7. Bayramören – Çankırı:

Çankırı'nın Bayramören ilçesinin nüfusu 2 bin 209 kişi olarak belirlendi.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

6. Han – Eskişehir:

Eskişehir'e bağlı Han ilçesinde 2025 yılı verilerine göre 2 bin 126 kişi yaşıyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

5. Otlukbeli – Erzincan:

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinin nüfusu 2 bin 123 kişi olarak kaydedildi.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

4. İnhisar – Bilecik:

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yaşayanların sayısı 2 bin 79 kişi oldu.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

3. Kızılören – Afyonkarahisar:

Afyonkarahisar'a bağlı Kızılören ilçesinin nüfusu 1.977 kişi olarak açıklandı.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

9. Hemşin – Rize:

Rize'nin küçük ilçelerinden Hemşin'in nüfusu 2025 yılı itibarıyla 2 bin 299 kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!

1. Yalıhüyük – Konya: Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1.704 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçesi oldu.

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Türkiye'nin en küçük ilçeleri belli oldu! Bir apartman nüfusu kadar bile değiller!
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