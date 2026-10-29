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Giriş Tarihi: 29.10.2026 23:49

Türkiye'nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayanların sayısı, büyük şehirlerdeki tek bir mahallenin nüfusuyla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Özellikle nüfusu az olan yerleşim yerleri, coğrafi konumları ve demografik özellikleriyle öne çıkıyor. Türkiye'nin en küçük ilçelerini merak edenler, nüfus sıralamasında hangi ilçelerin üst sıralarda yer aldığını araştırıyor.

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Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az
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Türkiye'de nüfusu en az olan ilçeler, 2025 yılı nüfus verileriyle yeniden dikkat çekiyor. Büyük şehirlerin yüz binleri, hatta bir milyonu aşan nüfuslarıyla öne çıktığı Türkiye'de bazı ilçelerde yaşayanların sayısı ise birkaç binle sınırlı kalıyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

10. Yenişarbademli – Isparta:

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde 2 bin 353 kişi yaşıyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

2. Yayladere – Bingöl:

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 2025 yılı itibarıyla 1.889 kişi yaşıyor.

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Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

8. Kofçaz – Kırklareli:

Kırklareli'ne bağlı Kofçaz ilçesinde 2 bin 291 kişi ikamet ediyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

7. Bayramören – Çankırı:

Çankırı'nın Bayramören ilçesinin nüfusu 2 bin 209 kişi olarak belirlendi.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

6. Han – Eskişehir:

Eskişehir'e bağlı Han ilçesinde 2025 yılı verilerine göre 2 bin 126 kişi yaşıyor.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

5. Otlukbeli – Erzincan:

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinin nüfusu 2 bin 123 kişi olarak kaydedildi.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

4. İnhisar – Bilecik:

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yaşayanların sayısı 2 bin 79 kişi oldu.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

3. Kızılören – Afyonkarahisar:

Afyonkarahisar'a bağlı Kızılören ilçesinin nüfusu 1.977 kişi olarak açıklandı.

Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

9. Hemşin – Rize:

Rize'nin küçük ilçelerinden Hemşin'in nüfusu 2025 yılı itibarıyla 2 bin 299 kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

1. Yalıhüyük – Konya: Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1.704 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçesi oldu.

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Türkiye'nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az
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