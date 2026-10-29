Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

10. Yenişarbademli – Isparta:
TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde 2 bin 353 kişi yaşıyor.
8. Kofçaz – Kırklareli:
Kırklareli'ne bağlı Kofçaz ilçesinde 2 bin 291 kişi ikamet ediyor.
7. Bayramören – Çankırı:
Çankırı'nın Bayramören ilçesinin nüfusu 2 bin 209 kişi olarak belirlendi.
6. Han – Eskişehir:
Eskişehir'e bağlı Han ilçesinde 2025 yılı verilerine göre 2 bin 126 kişi yaşıyor.
5. Otlukbeli – Erzincan:
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinin nüfusu 2 bin 123 kişi olarak kaydedildi.
4. İnhisar – Bilecik:
Bilecik'in İnhisar ilçesinde yaşayanların sayısı 2 bin 79 kişi oldu.
3. Kızılören – Afyonkarahisar:
Afyonkarahisar'a bağlı Kızılören ilçesinin nüfusu 1.977 kişi olarak açıklandı.
9. Hemşin – Rize: