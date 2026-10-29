Türkiye’nin en küçük ilçeleri belli oldu: Nüfusları bir mahalleden bile az

Türkiye'de nüfusu en az olan ilçeler, 2025 yılı nüfus verileriyle yeniden dikkat çekiyor. Büyük şehirlerin yüz binleri, hatta bir milyonu aşan nüfuslarıyla öne çıktığı Türkiye'de bazı ilçelerde yaşayanların sayısı ise birkaç binle sınırlı kalıyor.